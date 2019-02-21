"Шахтар" розгромно програє "Айнтрахту" і вилітає з Ліги Європи

Копирайт изображения DANIEL ROLAND/Getty Images Image caption Жуніор Мораес святкує єдиний гол "Шахтаря"

"Шахтар" на виїзді програв німецькому "Айнтрахту" з рахунком 4:1 в 1/16 плей-оф Ліги Європи.

У першому таймі рахунок відкрив нападник "Айнтрахту" Лука Йовіч.

А за кілька хвилин перевагу німців з пенальті подвоїв Себастьян Алле.

У другому таймі "Шахтар" пішов уперед, й на 63-й хвилині нападник "гірників" Жуніор Мораес зміг відіграти один м'яч. Ще пізніше Марлос влучив у перекладину.

Копирайт изображения Alex Grimm/Getty Images Image caption Лука Йовіч та Давид Хочолава

"Гірники" продовжували атакувати, і Тайсон ще раз вдарив у перекладину, однак на 80 хвилині "Айнтрахт" провів швидку контратаку й Алле довів перевагу німців до 3:1.

А на 84-й хвилині нападник франкфуртської команди Анте Ребіч забив ще раз - 4:1.

Таким чином "Шахтар", хоч і мав шанси зрівняти рахунок, але у підсумку розгромно програв німецькій команді та вилетів з Ліги Європи.

Зустріч пройшла на полі стадіону "Коммерцбанк-Арена" в місті Франкфурт-на-Майні. Головним арбітром матчу був Антоніо Матеу Лаос.

Перед грою фаворитами протистояння букмекери вважали німецьку команду.

Нічия у Харкові

Копирайт изображения EPA Image caption Тиждень тому "гірники" змогли відігратися завдяки голу Марлоса

Перший матч у Харкові тиждень тому "Шахтар" зміг звести до нічиї 2:2, хоча майже всю гру "гірники" провели у меншості - ще на 10-й хвилині суддя вилучив захисника українців Тараса Степаненка.

Через це він не зміг допомогти своїй команді у виїзній грі в Німеччині.

У першій грі "Франкфурт" двічі виходив уперед, але "Шахтар" двічі зміг відігратися.

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