Лідери опозиції Молдови звинуватили владу в спробі їх отруїти
Молдовські опозиційні лідери звинуватили чинну владу в спробі їх отруїти ртуттю. Правляча партія ці звинувачення заперечує.
Майя Санду та Андрєй Нестасє - лідери проєвропейського блоку ACUM, опозиційного до чинної влади. У четвер, 21 лютого, вони публічно заявили про те, що їх намагалися отруїти, повідомляють молдовські ЗМІ.
У відеозверненні, яке оприлюднили в мережі, обоє політиків розповідають, що змушені були пройти курс лікування після того, як у їхній крові виявили високий рівень вмісту "важких металів", зокрема ртуті.
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"Лікарі, з якими ми спілкувалися, кажуть, що цьому немає жодного природного пояснення. Відповідно, цього не могло статися без втручання ззовні", - каже Майя Санду.
Андрєй Нестасє, у свою чергу, був більш прямолінійним:
"Пані Санду дуже дипломатична і використовує обережні юридичні терміни. Скажу так: у нас є всі підстави вважати, що нас отруїли. Я можу недвозначно заявити, що ми стали жертвами нападу з боку чинної влади, яка хотіла б бачити нас мертвими".
Санду і Нестасє - другі за популярністю політики в Молдові: випереджає їх тільки чинний президент Ігор Додон. Вони відомі своєю різкою критикою на його адресу.
24 лютого в країні пройдуть парламентські вибори, і блок ACUM, як очікується, потрапить до молдовського парламенту.
Що каже правляча партія?
На звинувачення у спробі отруєння опозиційних політиків вже відреагували у правлячій партії Молдови. Серджиу Сирбу, один із лідерів політсили, назвав версію опозиціонерів брехнею.
"Те, що зробили Санду і Нестасє, - це ніщо інше, як масове отруєння населення брехнею і фальшивкою", - заявив він.
Сирбу додав, що таким чином опозиція намагається здобути підтримку напередодні виборів.
"Їм більше нічого показати людям, оскільки вони нічого не досягли. Тому вони й вирішили влаштувати цей цирк", - додав провладний політик.
За прогнозами соціологів, за результатами виборів до парламенту Молдови пройдуть три політсили: проєвропейський блок ACUM, провладна Демократична партія і проросійська Партія соціалістів.
Очікується, що жодна з них не отримає достатньої кількості місць для того, аби мати змогу самостійно сформувати уряд.
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