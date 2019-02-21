Лідери опозиції Молдови звинуватили владу в спробі їх отруїти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майя Санду

Молдовські опозиційні лідери звинуватили чинну владу в спробі їх отруїти ртуттю. Правляча партія ці звинувачення заперечує.

Майя Санду та Андрєй Нестасє - лідери проєвропейського блоку ACUM, опозиційного до чинної влади. У четвер, 21 лютого, вони публічно заявили про те, що їх намагалися отруїти, повідомляють молдовські ЗМІ.

У відеозверненні, яке оприлюднили в мережі, обоє політиків розповідають, що змушені були пройти курс лікування після того, як у їхній крові виявили високий рівень вмісту "важких металів", зокрема ртуті.

"Лікарі, з якими ми спілкувалися, кажуть, що цьому немає жодного природного пояснення. Відповідно, цього не могло статися без втручання ззовні", - каже Майя Санду.

Андрєй Нестасє, у свою чергу, був більш прямолінійним:

"Пані Санду дуже дипломатична і використовує обережні юридичні терміни. Скажу так: у нас є всі підстави вважати, що нас отруїли. Я можу недвозначно заявити, що ми стали жертвами нападу з боку чинної влади, яка хотіла б бачити нас мертвими".

Копирайт изображения Андрєй Нестасє / Facebook Image caption Андрєй Нестасє: "Скажу так: у нас є всі підстави вважати, що нас отруїли"

Санду і Нестасє - другі за популярністю політики в Молдові: випереджає їх тільки чинний президент Ігор Додон. Вони відомі своєю різкою критикою на його адресу.

24 лютого в країні пройдуть парламентські вибори, і блок ACUM, як очікується, потрапить до молдовського парламенту.

Що каже правляча партія?

На звинувачення у спробі отруєння опозиційних політиків вже відреагували у правлячій партії Молдови. Серджиу Сирбу, один із лідерів політсили, назвав версію опозиціонерів брехнею.

"Те, що зробили Санду і Нестасє, - це ніщо інше, як масове отруєння населення брехнею і фальшивкою", - заявив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 24 лютого в Молдові відбудуться парламентські вибори

Сирбу додав, що таким чином опозиція намагається здобути підтримку напередодні виборів.

"Їм більше нічого показати людям, оскільки вони нічого не досягли. Тому вони й вирішили влаштувати цей цирк", - додав провладний політик.

За прогнозами соціологів, за результатами виборів до парламенту Молдови пройдуть три політсили: проєвропейський блок ACUM, провладна Демократична партія і проросійська Партія соціалістів.

Очікується, що жодна з них не отримає достатньої кількості місць для того, аби мати змогу самостійно сформувати уряд.

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