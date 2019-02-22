"Летючий бульдог". Знайшли найбільшу у світі бджолу, яку вважали вимерлою

Копирайт изображения Clay Bolt Image caption Поки знайшли тільки одну самку цього виду

Фотограф-натураліст Клей Болт сфотографував бджолу червонокнижного виду Megachile pluto, яку майже 40 років вважали вимерлою. Це найбільша бджола у світі — розміром з великий палець дорослої людини й з щелепами як у жука-оленя.

Бджолу вперше описав британський ентомолог Альфред Воллес у 1858 році, але незабаром її чисельність скоротилася настільки, що вид стали вважати вимерлим.

В останній раз "велетенську бджолу Воллеса" бачили в 1981 році на індонезійському острові Бачана. Тоді дослідники знайшли шість гнізд.

Тепер дослідник з Фонду дикої природи Клей Болт виявив самку цього виду на тому ж самому острові, повторивши маршрут ентомолога позаминулого століття на основі його записів.

Воллес описував Megachile pluto як "велику, схожу на осу чорну комаху з щелепами як у жука-оленя".

"Вид цього "летючого бульдога", в існуванні якого ми взагалі не були впевнені, дійсно захоплює дух", - сказав Клей Болт в інтерв'ю Guardian.

Копирайт изображения Clay Bolt Image caption Зразків гігантської бджоли в музеях світу небагато, один із них зберігається в США

"Побачити в реальному житті, наскільки велика і красива ця особина, почути низьке дзижчання її крил, коли вона пролетіла над моєю головою — це було просто неймовірно", - ділиться натураліст.

Гігантська бджола Воллеса (Megachile pluto)

Середній розмах крил особини — близько шести сантиметрів.

Гігантська щелепа потрібна самкам цього виду, аби збирати матеріал для гнізд — особина живе всередині термітників, розташованих у стовбурах дерев, і ізолює своє житло від термітів за допомогою деревної смоли.

Найбільшими бджолами у світі вважаються тільки самки цього виду.

Копирайт изображения PA Image caption Гігантська бджола значно більша за звичну нам медоносну. Джерело: Університет Джорджії

Ентомолог Принстонського університету Ілай Вайман, який брав участь в експедиції Болта, сподівається, що виявлення особин бджоли, що вижили, збільшить інтерес до цього виду, і, можливо, на цей раз його вдасться захистити від вимирання.

Комаху внесли до Міжнародної червоної книги, але юридично торгівлю цим видом ніщо не обмежує.

Експедицію підтримав фонд Global Wildlife Conservation в рамках проекту з пошуку видів, які вважають вимерлими.

"Зробивши цю бджолу всесвітньо відомим символом руху за збереження видів, ми забезпечили їй краще майбутнє", - говорить представник фонду Робін Мур.

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