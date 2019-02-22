"Хаябуса-2": що шукає японський зонд на астероїді

Копирайт изображения Reuters Image caption Так художники уявляють наближення апарату "Хаябуса-2" до поверхні астероїда для взяття проби ґрунту

Японський апарат "Хаябуса-2" опустився на астероїд, щоб узяти зразок ґрунту з його поверхні.

"Хаябуса-2" спробував взяти зразок з визначеного місця на астероїді Рюгу 21 лютого близько 23:00 за Гринвічем (перша години ночі за київським часом).

Космічний апарат дістався до астероїда в червні 2018 року через більш ніж три з половиною роки після відправлення з Землі.

Очікується, що зонд повернеться на Землю зі зразками породи у 2020 році.

Під час взяття зразка космічний апарат наблизився до астероїда, ширина якого становить 1 км. Наблизившись, апарат випустив у скелясту поверхню 5-грамову "кулю" з металу танталу зі швидкістю 300 м/с.

Часточки породи, які розлетілися від удару, мав підібрати спеціальний інструмент апарату для взяття проб. Після цього апарат злетів з Рюгу, щоб повернутися на орбіту.

Менеджер проекту "Хаябуса-2" Юічі Цуда розповів, що все пройшло ідеально.

Копирайт изображения AFP Image caption В японському місті Саґаміхара науковці святкували вдалу посадку

Апарат почав знижуватися зі своєї стандартної позиції на відстані 20 км від поверхні астероїда на кілька годин пізніше, ніж планувалося.

Навколоземний астероїд Рюгу діаметром менше кілометра. Він розташований на відстані 300 млн км від Землі. Припускають, що Рюгу виник в період зародження Сонячної системи.

Науковці сподіваються, що взяті зразки ґрунту допоможуть дізнатися більше про історію навколоземних астероїдів та їхню міграцію з поясу астероїдів.

"Ми вважаємо, що вуглецеві астероїди можуть містити всередині значні запаси води. Такі астероїди могли доставити на Землю і воду, і органічні матеріали, необхідні для зародження життя", - розповів BBC News професор Алан Фітцсіммонс з Королівського університету Белфаста.

"Ці зразки є надзвичайно важливими для дослідження такої вірогідності", - каже науковець.

Раніше "Хаябуса-2" скинув на Рюгу невеликий маркер, який апарат використав як вказівник при наближенні до нерівної поверхні астероїда.

Копирайт изображения JAXA ET AL Image caption Червона стрілка вказує на місце розташування маркера на поверхні астероїда

Диспетчерам потрібно було посадити зонд в центр кола близько 6 метрів у діаметрі, розташованого на відстані 4-5 метрів від маркера.

Агентство аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) спочатку планувало здійснити посадку в жовтні минулого року. Але виявилося, що поверхня астероїда набагато більш нерівна, ніж очікувалося. Через значну кількість великих валунів було важко знайти ділянку, яка була б одночасно великою і пласкою.

Диспетчери сподівалися знайти ділянку близько 100 м в діаметрі. Але через особливості поверхні довелося використовувати місце діаметром лише 6 метрів. Тож посадку треба було здійснити справді з ювелірною точністю.

Інструмент для взяття проб завдовжки в 1 метр приладнаний до низу космічного апарату. Тому важливо, щоб на місці, де зонд контактував з поверхнею, не було валунів більш ніж 50 см заввишки, аби апарат не пошкодився через удар.

Копирайт изображения JAXA Image caption За допомогою інструменту для взяття проб "Хаябуса-2" доставить зразки породи на Землю у 2020 році

Несподівані умови на поверхні також можуть вплинути на кількість зібраного матеріалу. До того як апарат наблизився до Рюгу, дослідники очікували, що його поверхня вкрита пиловим шаром реголіту.

Але виявилося, що його верхній шар схожий на гравій і скаладається з камінців приблизно 1 сантиметр у діаметрі.

Професор Фітцсіммонс розповів BBC News: "Це була несподіванка, оскільки на інших навколоземних астероїдах, на яких ми були раніше, на поверхні лежать переважно невеликі за розміром часточки".

"Це може пояснюватися вуглецевим складом, оскільки попередні навколоземні астероїди складалися з силікатної породи, що більш подібне до Землі. Але форма Рюгу свідчить про те, що в минулому він обертався значно швидше, тож це могло певним чином вплинути на розмір каміння", - каже науковець.

Вчені провели додаткові випробування в Японії, аби визначити, чи зможе апарат все ж таки взяти зразки породи.

Вони використали контейнер зі штучним гравієм, схожим за розміром на той, що побачили на Рюгу. У вакуумі вони застосували кулю з танталу, ідентичну до тієї, яку мав "Хаябуса-2". Відео процесу розмістили у Твіттері проекту.

Як повідомляє JAXA, результати випробувань перевершили очікування. За допомогою кулі вдалося отримати фрагменти породи, які за розміром цілком мали пройти через приймач апарату.

Тож науковці сподіваються, що зонд успішно виконає своє завдання на Рюгу.

У вересні "Хаябуса-2" відправила на астероїд два роботи, які прислали на Землю фотографії та інші дані.

У жовтні "материнський корабель" спустив на поверхню невеликий французько-німецький апарат "Маскот", що містить набір приладів та модуль для переміщення.

Пізніше цього року, ймовірно в березні чи квітні, JAXA планує здійснити контрольований підрив заряду для утворення кратеру на поверхні Рюгу.

Після цього "Хаябуса-2" опуститься в цей кратер, щоб зібрати свіжі зразки породи, які не були відкриті довкіллю.

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