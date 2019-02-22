Рятували собаку, а врятували вовка. Як в Естонії витягли з-під криги дикого хижака
В Естонії кілька робітників помітили собаку, що відчайдушно намагався вибратися з крижаної річки.
Вони його врятували, відігріли й доправили до ветклініки.
А потім з'ясувалося, що це вовк.
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Як все сталося
Чоловіки працювали біля запруди на річці Пярну, що поруч з естонським містом Сінді.
У якийсь момент вони помітили, як неподалік собака впав у крижану воду й попри всі намагання не міг звідти вибратися.
Людям вдалося розчистити шлях крізь кригу й врятувати тварину.
Вони навіть доправили його до найближчої клініки, щоб там "собаці" надали допомогу.
Лише там робітники з'ясували, що "пес", якого вони витягли з води і посадили до своєї машини "зігрітися", є диким вовком.
У Естонському союзі з захисту тварин (EUPA) відзначають - у тварини був дуже низький артеріальний тиск, коли її доправили до ветеринарів, що і пояснює її покірну та неагресивну поведінку під час рятувальної операції.
"Нам треба було його пронести через схил. Важив він небагато", - розповів один з чоловіків, Рандо Картсепп, естонській газеті Postimees.
"Він був спокійний, спав у мене на ногах. Коли мені треба було простягти ноги, він підіймав голову, - додає естонець.
Вовк!
Перші підозри про те, ким насправді є врятований "пес", з'явилися у ветеринарів - надо великою була тварина як на собаку.
Але лише місцевий мисливець, добре обізнаний з тутешніми вовками, чітко встановив, що це вовк - молодий самець, віком близько року.
Маючи цю інформацію у клініці вирішили після лікування помістити вовка у клітку. Ветеринари побоювалися, що тварина може стати вже не такою покірною, коли краще себе почуватиме.
У EUPA повідомили, що саме вони сплатили вартість лікування, і додали: "На щастя, все закінчилося добре".
Випустили в ліс
Вовк поправився буквально за день.
Після цього на нього повісили нашийник з датчиком GPS - щоб біологи могли відстежувати його переміщення та використати це у дослідженнях - і відпустили на волю.
"Ми такі щасливі з того, як закінчилася вся історія, й хотіли б подякувати всім причетним. Особливо тим чоловікам, які врятували вовка, а також лікарям з клініки, що не побоялися лікувати і годувати дику тварину", - відзначають у EUPA.
В Естонії живуть сотні вовків, але самі по собі вони зазвичай намагаються уникати людей.
Лише кільком з них за останні роки вдалося повісити ошийники для спостережень.
А минулого року ряд природоохоронних організацій визнали вовка національною твариною Естонії.
В Україні також водяться вовки, і так само іноді вони потрапляють до людей.
"У нас в таких випадках зазвичай виникають зоопарки і вимагають викупу за мільйон, погрожуючи, що вб'ють. І, власне, звичайно вбивають. Хоча в Естонії вовків багато й вид мисливський, але ніхто не здіймає істерик. Чи не тому, що замість вовків борються з браконьєрством, й косуль на всіх вистачає?" - прокоментувала у своєму Facebook історію в Естонії кандидат біологічних наук та дослідниця вовків Марина Шквиря.
А влітку на Рівненщині сталася протилежна історія - там місцевий депутат машиною задавив собаку, бо думав, що то вовк. Пізніше виявилося, що то пес породи "лайка" із сусіднього СТО.
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