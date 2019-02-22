Рятували собаку, а врятували вовка. Як в Естонії витягли з-під криги дикого хижака

Копирайт изображения EUPA Image caption Врятована тварина була виснаженою і покірною

В Естонії кілька робітників помітили собаку, що відчайдушно намагався вибратися з крижаної річки.

Вони його врятували, відігріли й доправили до ветклініки.

А потім з'ясувалося, що це вовк.

Як все сталося

Чоловіки працювали біля запруди на річці Пярну, що поруч з естонським містом Сінді.

У якийсь момент вони помітили, як неподалік собака впав у крижану воду й попри всі намагання не міг звідти вибратися.

Людям вдалося розчистити шлях крізь кригу й врятувати тварину.

Копирайт изображения EUPA Image caption "Пса" відтирали рушниками

Вони навіть доправили його до найближчої клініки, щоб там "собаці" надали допомогу.

Лише там робітники з'ясували, що "пес", якого вони витягли з води і посадили до своєї машини "зігрітися", є диким вовком.

У Естонському союзі з захисту тварин (EUPA) відзначають - у тварини був дуже низький артеріальний тиск, коли її доправили до ветеринарів, що і пояснює її покірну та неагресивну поведінку під час рятувальної операції.

"Нам треба було його пронести через схил. Важив він небагато", - розповів один з чоловіків, Рандо Картсепп, естонській газеті Postimees.

"Він був спокійний, спав у мене на ногах. Коли мені треба було простягти ноги, він підіймав голову, - додає естонець.

Вовк!

Копирайт изображения EUPA Image caption Підозри про справжню природу тварини виникли у ветеринарів, але підтвердив їх лише місцевий мисливець

Перші підозри про те, ким насправді є врятований "пес", з'явилися у ветеринарів - надо великою була тварина як на собаку.

Але лише місцевий мисливець, добре обізнаний з тутешніми вовками, чітко встановив, що це вовк - молодий самець, віком близько року.

Маючи цю інформацію у клініці вирішили після лікування помістити вовка у клітку. Ветеринари побоювалися, що тварина може стати вже не такою покірною, коли краще себе почуватиме.

У EUPA повідомили, що саме вони сплатили вартість лікування, і додали: "На щастя, все закінчилося добре".

Випустили в ліс

Вовк поправився буквально за день.

Після цього на нього повісили нашийник з датчиком GPS - щоб біологи могли відстежувати його переміщення та використати це у дослідженнях - і відпустили на волю.

"Ми такі щасливі з того, як закінчилася вся історія, й хотіли б подякувати всім причетним. Особливо тим чоловікам, які врятували вовка, а також лікарям з клініки, що не побоялися лікувати і годувати дику тварину", - відзначають у EUPA.

В Естонії живуть сотні вовків, але самі по собі вони зазвичай намагаються уникати людей.

Лише кільком з них за останні роки вдалося повісити ошийники для спостережень.

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А минулого року ряд природоохоронних організацій визнали вовка національною твариною Естонії.

В Україні також водяться вовки, і так само іноді вони потрапляють до людей.

"У нас в таких випадках зазвичай виникають зоопарки і вимагають викупу за мільйон, погрожуючи, що вб'ють. І, власне, звичайно вбивають. Хоча в Естонії вовків багато й вид мисливський, але ніхто не здіймає істерик. Чи не тому, що замість вовків борються з браконьєрством, й косуль на всіх вистачає?" - прокоментувала у своєму Facebook історію в Естонії кандидат біологічних наук та дослідниця вовків Марина Шквиря.

А влітку на Рівненщині сталася протилежна історія - там місцевий депутат машиною задавив собаку, бо думав, що то вовк. Пізніше виявилося, що то пес породи "лайка" із сусіднього СТО.

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