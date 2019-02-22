На вас можуть подати до суду за запізнення на авіапересадку. Чому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навіщо купувати квиток до Осоло, якщо вам потрібно у Франкфурт?

Авіакомпанія Lufthansa подала до суду на пасажира через те, що той пропустив стикувальний рейс. Авіаперевізник вимагає компенсацію у понад 2 тис. доларів.

Виглядає як досить жорстке покарання для пасажира, який так і не полетів до кінцевого пункту призначення.

Однак в авіакомпанії так не вважають.

Відповідно до судових документів, які опинилися у телекомпанії CNN, пасажир, ім'я якого не називається, придбав квиток з Сіетла до Осло але пропустив останній стикувальний рейс при пересадці у Франкфурті.

В авіакомпанії стверджують, що пасажир зробив це спеціально - хоча він купив квиток до Осло, у столицю Норвегії він летіти насправді не збирався.

Просто стикувальний рейс до Осло з пересадкою у Франкфурті був помітно дешевшим, ніж прямий переліт з Сіетла до Франкфурта.

Спосіб зекономити

Копирайт изображения Getty Images

Така практика навмисного пропуску стикувального рейсу вже отримала назву "скіплаггінг" (від англ. Skiplagging - пропуск останнього сегмента польоту, так званого "плеча", на рейсах з пересадкою).

Як правило, таку схему використовують пасажири, що хочуть заощадити гроші на перельоті.

Стикувальні рейси зазвичай мають пересадку в місті, де знаходиться основний хаб авіакомпанії. Причому такий переліт може бути дешевшим, ніж прямий рейс до місця пересадки, адже вартість авіаквитків визначається не лише витратами на переліт, а й попитом на обраний напрям.

Знижуючи ціни на непопулярні напрямки, авіакомпанії переслідують дві основні мети: рекламу і дозавантаження рейсів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти кажуть, що авіакомпанії багато років закривали очі на скіплаггінг. Але це явище стає все масовішим, й перевізники ризикують зазнати серйозних втрат

Як правило, пересадка проходить у вузлових аеропортах авіакомпанії й обходиться їй значно дешевше, ніж у будь-якому іншому пункті.

"Наприклад, прямий переліт з Сіетла у Колумбус у Alaska Airlines коштуватиме 250 доларів, - каже Трейсі Стюарт, редактор сайту про подорожі airfarewatchdog.com. - А в авіакомпанії American Airlines на цьому напрямку немає прямих рейсів, тільки стикувальні - з пересадкою в Чикаго - за такою ж ціною, щоб конкурувати з компанією Alaska ", - продовжує Стюарт.

Як пояснює Стюарт, пасажири, яких цікавить переліт з Сіетла до Чикаго, можуть купити квитки на Аляску з пересадкою в Чикаго і навмисно пропустити стикувальний рейс - прямий переліт за цим напрямком коштує дорожче.

"Це лазівка, якою легко можна скористатися", - говорить експерт.

Навіщо платити більше?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ті, хто користуються скіплаггінгом, зазвичай подорожують без багажу

За словами аналітиків, скіплаггінг - не таке вже й нове явище. Але кількість пасажирів, які використовують такі схеми, стає все більшою.

"Багато авіакомпаній десятки років пропонують більш дешеві квитки на стикувальні рейси з пересадкою в аеропорту, де базується авіакомпанія. Роками авіакомпанії закривали очі на дії пасажирів, що навмисно пропускають останній стикувальний рейс. Адже вони все одно купували квитки й займали місця", - говорить аналітик Джон Грант з консалтингової компанії JG Aviation Consultants.

Але за останній час кількість сайтів, які допомагають пасажирам придбати квитки за цією схемою, значно збільшилася.

На одному з них досить просто пояснюються основні переваги скіплаггінга. Прямий переліт з Атланти до Орландо коштує 250 доларів, а стикувальний рейс з Атланти до Далласа з пересадкою в Орландо - 130 доларів.

"Заплатіть 130 доларів й виходите в Орландо!" - радять на сайті.

Авіакомпанії заявляють, що зазнають фінансових втрат через пасажирів, що користуються такою схемою перельоту.

Там наполягають, що скіплаггінг позбавляє їх доходу від продажу квитків тим пасажирам, які летять по популярному напрямку, і водночас не дозволяє продати квитки на той рейс, який пропускають пасажири-скіплаггери.

Чи можна подати в суд за скіплаггінг?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Lufthansa, за словами експертів, хоче, щоб цей кейс став повчанням іншим. Судові витрати авіакомпанії значно перевищують обсяг позовної вимоги

Пасажир, проти якого Lufthansa подала позов, хотів дістатися до Берліна, куди він полетів іншим рейсом, пропустивши рейс Франкфурт-Осло.

Авіакомпанія звинувачує пасажира у порушенні умов контракту і як компенсацію вимагає виплатити 2,3 тис. доларів.

Саме стільки, як стверджує авіакомпанія, вона втратила через навмисний пропуск стикувального рейсу скіплаггером.

Однак суд у Берліні в грудні відхилив позов авіаперевізника.

В авіакомпанії не заспокоїлись і заявили, що подадуть апеляцію.

"Lufthansa несе значно серйозніші судові витрати, ніж ті гроші, які, як запевняють в авіакомпанії, вона втратила через дії пасажира. Але вони хочуть дати зрозуміти, що більше не мають наміру миритися з такою практикою", - пояснює Трейсі Стюарт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скіплаггінг може бути досить ризиковим, якщо, наприклад, через непередбачені обставини зміниться аеропорт пересадки

До цього максимум, що могли зробити авіакомпанії, викривши пасажира на скіплаггінгу, - позбавити його всіх накопичень по бонусним програмам.

Пасажири, які практикують скіплаггінг, змушені подорожувати без багажу, адже він, як правило, направляється одразу в кінцевий пункт призначення.

Є також небезпека, що літак буде направлений в інший аеропорт - наприклад, через погані погодні умови або інші непередбачені обставини.

Проте фінансові переваги такої схеми часто перекривають можливі ризики.

"Важко засуджувати тих, хто намагається заощадити гроші на перельоті. Тим більше, коли система продажу авіаквитків має такі очевидні лазівки", - говорить Стюарт.