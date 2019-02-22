На горі Піп Іван у Карпатах загинули туристи

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Так виглядала обсерваторія на горі Піп Іван зранку п'ятниці. Згодом погода різго погіршилася

На карпатській вершині Піп Іван загинули двоє туристів, повідомляє ДСНС у п'ятницю ввечері.

Там відзначають, що о 21:45 до івано-франківських рятувальників надійшла інформація про те, що на гору рухалася група з восьми туристів.

Пізніше "до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями (один з них без ознак життя), п'ятеро туристів прибули самостійно".

Згодом помер ще один турист.

"Станом на 22:10 з групи туристів на горі Піп Іван загинуло 2 особи, решта 6 туристів перебувають в приміщенні рятувального посту. Загроза життю відсутня", - повідомляють рятувальники.

У регіоні оголошене штормове попередження. Там очікується сніг, мокрий сніг, посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с, налипання мокрого снігу.

А у п'ятницю вдень один з рятувальників Василь Фіцак повідомляв про погіршення погоди на горі Піп Іван: "Погода на Попівані різко погіршилась. За дві години температура опустилась з -8° до -14°С. Вітер північний 15 м/с. Видимість до 30 м".

Цієї зими у Карпатах вже загинуло кілька туристів, ще більше десяти загубилися, але їх врятували.

Рятувальники просять перед сходженням обов'язково реєструватися та утриматися від походів, коли насуваються хуртовини.

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