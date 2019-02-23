Не зареєструвалися і проігнорували прогноз про шторм. Що відомо про загиблих туристів на горі Піп Іван

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Група туристів, двоє з яких загинули у п'ятницю при підйомі на гору Піп Іван у Карпатах, не зареєструвалася перед сходженням, повідомляють у Івано-Франківському управлінні ДСНС.

Зараз тих, хто вижив, та тіла загиблих спускать до підніжжя.

Деталі сходження

Ввечері у п'ятницю до пошуково-рятувальної частини, яка розміщена на вершині гори Піп Іван, піднялися четверо туристів, які розповіли, що їхній групі на підйомі потрібна термінова допомога.

"Як з'ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов", - кажуть рятувальники.

На порятунок групи вирушили троє рятувальників

"Прибувши до місця (приблизно на відстані понад 500 метрів від місця дислокації рятувального поста), рятувальники на ношах транспортували трьох потерпілих із значними обмороженнями до пункту дислокації рятувального поста. Двоє з потерпілих не подавали ознак життя", - вказується у повідомленні ДСНС.

Станом на ранок суботи підготовлена і триває евакуація групи вниз - разом з тілами загиблих.

На спуску створено проміжний пункт обігріву.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Так виглядала обсерваторія на горі Піп Іван зранку п'ятниці. Згодом погода різго погіршилася

"Зараз в горах спостерігається ускладнення погодних умов: температура повітря -20 градусів, сильний вітер, нульова видимість, снігові перемети подекуди сягають до 1,5-2 метрів", - кажуть у ДСНС.

Загалом до операції залучено 30 рятувальників та п'ять одиниць техніки.

За попередньою інформацією, група туристів - з Івано-Франківської та Львівської областей, утім ця інформація ще уточнюється.

"Зв'язок там дуже поганий, і самі люди у такому стані, що цю інформацію ще будемо перевіряти і уточнювати", - розповіли BBC News Україна у місцевому управлінні ДСНС.

Водночас там ще раз підтвердили, що група не реєструвалася перед сходженням.

Штормове попередження

У п'ятницю в регіоні було оголошене штормове попередження через сніг, мокрий сніг, посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с, а також налипання мокрого снігу.

Один з рятувальників Василь Фіцак повідомляв про погіршення погоди на горі Піп Іван: "Погода на Попівані різко погіршилась. За дві години температура опустилась з -8° до -14°С. Вітер північний 15 м/с. Видимість до 30 м".

Піп Іван Чорногірський - одна з найвищих вершин українських Карпат, висота 2020 метрів. На горі розташована будівля старої обсерваторії, а також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Піп Іван - один з карпатських "двухтисячників", тобто вершина, вища 2 тис. метрів

Цієї зими у Карпатах вже загинуло кілька туристів, ще більше десяти загубилися, але їх врятували.

Рятувальники просять перед сходженням обов'язково реєструватися та утриматися від походів, коли насуваються хуртовини.

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