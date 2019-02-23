Співака R Kelly звинуватили у сексуальному насильстві та арештували

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше співак ніколи не був засуджений, але звинувачень проти нього вистачало

Прокуратура Чикаго висунула звинувачення американському співаку R Kelly у сексуальному насильстві з обтяжливими обставинами по десяти статтям. Співак сам прийшов до поліції, там його одразу заарештували.

У постанові про арешт виконавця йдеться, що він не може бути звільнений під заставу. Співак постане перед судом у суботу.

Як повідомляється, звинувачення проти виконавця стосуються чотирьох жертв, троє з яких - неповнолітні.

За цими звинуваченнями, інциденти сталися з 1998 по 2010 роки.

Як заявила на прес-конференції окружний прокурор Кімберлі Фокс, протягом останніх років правоохоронні органи отримували скарги на R Kelly від рідних та близьких ймовріних постраждалих.

Копирайт изображения Getty Images

Прокуратура закликала інших можливих жертв співака також звернутися до поліції.

Сам R Kelly раніше послідовно заперечував усі висунуті проти нього звинувачення.

Після арешту адвокат співака сказав, що його клієнт "дуже приголомшений".

R Kelly (справжнє ім'я - Роберт Сильвестр Келлі) - виконавець у стилі R&B, поет і продюсер.

За свою музичну кар'єру, яка почалася ще у 1992 році, він став володарем трьох премій "Греммі".

Копирайт изображения AFP Image caption R Kelly - автор таких хітів, як I Believe I Can Fly і Ignition

Суть звинувачень

У 1994 році R Kelly таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій тоді було 15 років. Шлюб був розірваний вже у лютому 1995 року, а Aaliyah загинула в автокатастрофі в 2001 році.

Ні у своїй автобіографії, ні в інтерв'ю R Kelly не обговорював свої стосунки зі співачкою, стверджуючи, що вони були кращими друзями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption R Kelly написав і спродюсував дебютний альбом Aaliyah

У 2001-му році 17-річна стажерка звинуватила співака в домаганнях.

У 2002-му році проти нього подали ще два позови.

У червні того ж року виконавця ще звинуватили за 12 епізодами у виготовленні дитячої порнографії. Припускають, що поліцейські знайшли вдома у нього відповідний відеозапис.

У 2017 році портал Buzzfeed опублікував статтю,приписував R Kelly в створення "секс-секти", де проти своєї волі перебували шестеро дівчат.

У 2018 році на хвилі тренду #MeToo з'явився онлайн-рух #MuteRKelly, учасники якого виступають за те, щоб звукозаписна компанія співака припинила роботу з ним.

Раніше співак жодного разу не був засуджений.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.