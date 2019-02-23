Греко-католики у Софії Київській, Філарет проти. Що про це відомо?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) та почесний патріарх Православної церкви України Філарет під час ювілейної академії з нагоди 90-річчя Філарета у Києві, 23 січня 2019 р.

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) анонсувала проведення своєї літургії у київському Софійському соборі - одному з головних духовних центрів української столиці. Провести таку службу 7 квітня їм дозволив міністр культури - адже сам собор є державним заповідником.

Утім митрополит Православної церкви України (ПЦУ) та колишній предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет висловився проти цього - мовляв, така літургія "може викликати протистояння між православними і греко-католиками".

Тепер про ситуацію мають поговорити предстоятелі обох церков архієпрископ Святослав та митрополит Епіфаній - останній звернувся про це зі спеціальним листом.

А в УГКЦ запевнили BBC News Україна, що діалог між церквами триває, попри напругу, яка, вочевидь, виникла навколо можливої літургії.

Літургія 7 квітня

Копирайт изображения УНІАН Image caption Літургія УГКЦ в Івано-Франківську

Літургію у Софії Київський глава УГКЦ архієпископ Святослав анонсував 17 лютого наприкінці одного з богослужінь.

"Хочу поділитися з вами великою радістю. На наше прохання цього тижня я отримав повідомлення від міністра культури України Євгена Нищука, що 7 квітня, на свято Благовіщення, ми зможемо відправити Божественну літургію в соборі святої Софії в Києві. Тому всіх вас я сердечно запрошую долучитися до цієї події…", - пише агенція Укрінформ з посиланням на Департамент інформації Української греко-католицької церкви (оригінал новини на сайті департаменту УГКЦ наразі відсутній).

"Я урочисто проголошую прощу всієї нашої церкви до собору святої Софії у Києві цьогоріч 7 квітня", - наголосив архієпископ Святослав.

В УГКЦ також заявили про плани поставити монітори на Софійській площі, адже Софійський храм не зможе вмістити всіх охочих відвідати службу.

Заява Філарета

Копирайт изображения Getty Images Image caption Філарет побоюється, що через літургію в Софії виникне конфлікт між православними і греко-католиками, й це використає Кремль

У відповідь на це 22 лютого екс-предстоятель УПЦ КП Філарет, який зараз має титул почесного патріарха ПЦУ, звернувся до глави УГКЦ й висловив стурбовання через їхні плани.

Свою тривогу він пояснив тим, що літургія греко-католиків у Софії, на його думку, "може викликати протистояння між православними і греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні".

"На думку патріарха, звершення греко-католицьким духовенством божественної літургії у центрі українського православ'я - соборі Святої Софії - може викликати спротив з боку православних українців", - повідомила прес-служба Філарета.

Там також додали - Філарет не виключає, "що цю подію, з метою провокації, може використати Росія, щоб нашкодити українському народові".

А тому він закликав архієпископа Святослава відмовитись від проведення прощі та літургії у соборі Святої Софії.

Без коментарів до зустрічі

Копирайт изображения УНІАН Image caption Президент Петро Порошенко, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Києві, 17 січня 2019 р.

Пізніше, вже у суботу, відреагувала і прес-служба новоствореної Православної церкви України та її офіційного предстоятеля митрополита Епіфанія.

Там повідомили, що він ще 19 лютого звернувся до глави УГКЦ Святослава з листом "щодо питань, які стосуються двох церков".

Що саме було у листі - не уточнюють.

"Як було інформовано представниками УГКЦ, блаженніший Святослав, який перебуває за кордоном, ознайомився з листом. Після повернення до України планується особиста зустріч очільників Церков, до проведення якої офіційні коментарі не надаватимуться", - йшлося у повідомленні.

Діалог триває

Наразі глава УГКЦ Святослав перебуває з двотижневим візитом у Ватикані, де у четвер зустрівся з Папою римським Франциском.

Копирайт изображения Інфолрмаційний ресурс УГКЦ Image caption Предстоятель УГКЦ та Папа римський

У Департаменті УГКЦ розповіли BBC News Україна, що дата можливої зустрічі Святослава з Епіфанієм поки що невідома.

Водночас керівник Відділу УГКЦ соціальних питань протоієрей Андрій Нагірняк висловив упевненість у тому, діалог між церквами триває, а всі проблемні моменти можуть бути вирішені під час зустрічі предстоятелів.

Він також нагадав, що Філарет офіційно є митрополитом, а очолює ПЦУ Епіфаній.

Екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл в інтерв'ю ВВС у січні казав: "Думаю, що владика Філарет мав і, можливо, досі має вплив на владику Епіфанія. Але думаю, що владиці Філарету прийшов час збагнути своє місце в історії розбудови ПЦУ. Він довів її до цього моменту. Якщо ж він зараз буде занадто багато втручатись в її адміністративний аспект, він може створити передумови, коли владиці Епіфанію буде дуже важко виконати свою місію предстоятеля церкви."

Водночас доктор богослов'я та патристичних наук Юрій Бойко написав у Facebook: "Як на мене, тепер настав момент істини, щоб свою думку висловив Митрополит Епіфаній. Адже заява надто гучна! Це той момент, коли промовчати неможливо, оскільки мовчання промовить набагато більше, ніж слова".

Він також відзначив: "У Святій Софії Київській ми, греко-католики, не є запрошеними гістьми, але дітьми, оскільки цей храм є видимим знаком неподіленого Київського християнства. І ми маємо право служити в ньому таке саме як усі інші Церкви Володимирового Хрещення".

Софія Київська

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Софія Київська є єдиним збереженим храмом Києва, який історики відносять до доби князя Володимира, є Софійський собор.

Згідно з дослідженнями фресок собору, початок будівництва Софії відносять до 1011 року, ще за життя Володимира, а завершив будівництво вже Ярослав Мудрий.

Хоча раніше вважалось, що собор почали будувати вже після смерті Володимира у 1017 році. Саме цю дату заснування, а також 1037 рік можна знайти у старих літописах.

Сам собор є державним заповідником, і не належить жодній українській православній церкві.

Водночас саме у ньому відбувся об'єднавчий собор, який оголосив про створення в Україні незалежної православної церкви і обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія (Думенка).