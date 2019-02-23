Греко-католики у Софії Київській, Філарет проти. Що про це відомо?
Українська греко-католицька церква (УГКЦ) анонсувала проведення своєї літургії у київському Софійському соборі - одному з головних духовних центрів української столиці. Провести таку службу 7 квітня їм дозволив міністр культури - адже сам собор є державним заповідником.
Утім митрополит Православної церкви України (ПЦУ) та колишній предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет висловився проти цього - мовляв, така літургія "може викликати протистояння між православними і греко-католиками".
Тепер про ситуацію мають поговорити предстоятелі обох церков архієпрископ Святослав та митрополит Епіфаній - останній звернувся про це зі спеціальним листом.
А в УГКЦ запевнили BBC News Україна, що діалог між церквами триває, попри напругу, яка, вочевидь, виникла навколо можливої літургії.
Літургія 7 квітня
Літургію у Софії Київський глава УГКЦ архієпископ Святослав анонсував 17 лютого наприкінці одного з богослужінь.
"Хочу поділитися з вами великою радістю. На наше прохання цього тижня я отримав повідомлення від міністра культури України Євгена Нищука, що 7 квітня, на свято Благовіщення, ми зможемо відправити Божественну літургію в соборі святої Софії в Києві. Тому всіх вас я сердечно запрошую долучитися до цієї події…", - пише агенція Укрінформ з посиланням на Департамент інформації Української греко-католицької церкви (оригінал новини на сайті департаменту УГКЦ наразі відсутній).
"Я урочисто проголошую прощу всієї нашої церкви до собору святої Софії у Києві цьогоріч 7 квітня", - наголосив архієпископ Святослав.
В УГКЦ також заявили про плани поставити монітори на Софійській площі, адже Софійський храм не зможе вмістити всіх охочих відвідати службу.
Заява Філарета
У відповідь на це 22 лютого екс-предстоятель УПЦ КП Філарет, який зараз має титул почесного патріарха ПЦУ, звернувся до глави УГКЦ й висловив стурбовання через їхні плани.
Свою тривогу він пояснив тим, що літургія греко-католиків у Софії, на його думку, "може викликати протистояння між православними і греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні".
"На думку патріарха, звершення греко-католицьким духовенством божественної літургії у центрі українського православ'я - соборі Святої Софії - може викликати спротив з боку православних українців", - повідомила прес-служба Філарета.
Там також додали - Філарет не виключає, "що цю подію, з метою провокації, може використати Росія, щоб нашкодити українському народові".
А тому він закликав архієпископа Святослава відмовитись від проведення прощі та літургії у соборі Святої Софії.
Без коментарів до зустрічі
Пізніше, вже у суботу, відреагувала і прес-служба новоствореної Православної церкви України та її офіційного предстоятеля митрополита Епіфанія.
Там повідомили, що він ще 19 лютого звернувся до глави УГКЦ Святослава з листом "щодо питань, які стосуються двох церков".
Що саме було у листі - не уточнюють.
"Як було інформовано представниками УГКЦ, блаженніший Святослав, який перебуває за кордоном, ознайомився з листом. Після повернення до України планується особиста зустріч очільників Церков, до проведення якої офіційні коментарі не надаватимуться", - йшлося у повідомленні.
Діалог триває
Наразі глава УГКЦ Святослав перебуває з двотижневим візитом у Ватикані, де у четвер зустрівся з Папою римським Франциском.
У Департаменті УГКЦ розповіли BBC News Україна, що дата можливої зустрічі Святослава з Епіфанієм поки що невідома.
Водночас керівник Відділу УГКЦ соціальних питань протоієрей Андрій Нагірняк висловив упевненість у тому, діалог між церквами триває, а всі проблемні моменти можуть бути вирішені під час зустрічі предстоятелів.
Він також нагадав, що Філарет офіційно є митрополитом, а очолює ПЦУ Епіфаній.
Екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл в інтерв'ю ВВС у січні казав: "Думаю, що владика Філарет мав і, можливо, досі має вплив на владику Епіфанія. Але думаю, що владиці Філарету прийшов час збагнути своє місце в історії розбудови ПЦУ. Він довів її до цього моменту. Якщо ж він зараз буде занадто багато втручатись в її адміністративний аспект, він може створити передумови, коли владиці Епіфанію буде дуже важко виконати свою місію предстоятеля церкви."
Водночас доктор богослов'я та патристичних наук Юрій Бойко написав у Facebook: "Як на мене, тепер настав момент істини, щоб свою думку висловив Митрополит Епіфаній. Адже заява надто гучна! Це той момент, коли промовчати неможливо, оскільки мовчання промовить набагато більше, ніж слова".
Він також відзначив: "У Святій Софії Київській ми, греко-католики, не є запрошеними гістьми, але дітьми, оскільки цей храм є видимим знаком неподіленого Київського християнства. І ми маємо право служити в ньому таке саме як усі інші Церкви Володимирового Хрещення".
Софія Київська
Софія Київська є єдиним збереженим храмом Києва, який історики відносять до доби князя Володимира, є Софійський собор.
Згідно з дослідженнями фресок собору, початок будівництва Софії відносять до 1011 року, ще за життя Володимира, а завершив будівництво вже Ярослав Мудрий.
Хоча раніше вважалось, що собор почали будувати вже після смерті Володимира у 1017 році. Саме цю дату заснування, а також 1037 рік можна знайти у старих літописах.
Сам собор є державним заповідником, і не належить жодній українській православній церкві.
Водночас саме у ньому відбувся об'єднавчий собор, який оголосив про створення в Україні незалежної православної церкви і обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія (Думенка).