Скандал з "Євробаченням": з нацвідбору хочуть вигнати "російських гастролерів"

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Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко вважає, що артисти, які гастролювали в Росії або не визнають територіальної цілісності України, не можуть брати участь у фіналі національного відбору на "Євробачення-2019". Про це він написав у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @KyrylenkoVyach Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.

Щоб ситуація не зайшла в глухий кут, пан Кириленко, за його словами, підтримав тих, хто вважає, що, з огляду на негативний суспільний резонанс і загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі в конкурсній частині фіналу національного відбору на "Євробачення-2019".

Віце-прем'єр назвав "обґрунтованою позицію" заяву громадського руху "Відсіч", в якій йдеться, що "троє з шести фіналістів конкурсного відбору Євробачення-2019 - відверті колаборанти!".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дует YUKO пройшов до фіналу нацвідбору на "Євробачення-2019"

У громадському русі "Відсіч" розкритикували дует YUKO, дует ANNA MARIA і співачку MARUV - через виступи в Росії і позицію щодо Криму.

Копирайт изображения MARUV Image caption MARUV також у фіналі нацвідбору

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2019" пройде в суботу ввечері 23 лютого.

До фіналу увійшли такі виконавці: Freedom Jazz; MARUV; YUKO; KAZKA; ANNA MARIA, а також Brunettes shoot Blonde.

На сторінці руху "Відсіч" у Facebook, активісти закликали членів журі та ведучого конкурсу Сергія Притулу перед голосуванням "вичерпно поінформувати" глядачів про позицію конкурсантів щодо російської агресії та окупації українських територій. Водночас глядачів просять "не підтримувати колаборантів і не голосувати за них".

Минулого року український співак Melovin зайняв 17-е місце на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018" в Португалії.

Конкурс "Євробачення-2019" у Тель-Авіві проходитиме з 14 до 18 травня.

Цьогорічні півфінали Євробачення заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Майбутній конкурс також викликав скандал.

Низка британських діячів культури, як от дизайнер Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного "Євробачення" через політику Ізраїлю щодо палестинців.

У листі, опублікованому в британській газеті Guardian, вони розкритикували Ізраїль через окупацію палестинських територій. ВВС відреагувала заявою, в якій наголосила на своїх намірах транслювати конкурс з Тель-Авіва.

Раніше на підтримку проведення "Євробачення" в Ізраїлі виступили музиканти Нік Кейв і гурт Radiohead. Вони назвали заклики бойкотувати Ізраїль "боягузливими та ганебними".

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