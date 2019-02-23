Доба на Донбасі: цивільні підірвалися на міні, військовий загинув від обстрілу

Копирайт изображения facebook.com/pressjfo.news/ Image caption Обстріли на Донбасі не припиняються. На фото - 70-річний пенсіонер Віктор Фролов, будинок якого у селищі Новолуганське було зруйновано обстрілами 14 лютого. Він отримав легкі поранення

За минулу добу на Донбасі загинули троє людей - один військовий і двоє цивільних. Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Мирні мешканці загинули, коли на міні біля контрольного пункту "Оленівка" підірвався мікроавтобус. Це сталося на території, яку контролюють бойовики.

За попередньою інформацією, мікроавтобус, що перевозив цивільних, з'їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні.

"Внаслідок вибуху дві особи загинули на місці, троє отримали поранення", - повідомили у штабі.

Український військовий загинув внаслідок обстрілу у районі населеного пункту Катеринівка, з території тимчасово окупованого Молодіжного.

За інформацією українських військових, бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та калібру 82 мм, а також протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Один військовий отримав поранення під час обстрілу бойовиками опорних пунктів 79-ї десантно-штурмової бригади. Снаряд розірвався неподалік молодшого сержанта. Його забрали до лікарні, стан здоров'я - задовільний.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.