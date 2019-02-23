Євробачення 2019: Україну представить MARUV

Копирайт изображения unian Image caption Співачка MARUV сказала, що у виступах в Росії немає нічого поганого

У фіналі українського національного відбору на "Євробачення-2019" перемогла співачка MARUV з піснею "Siren Song", перфоменс якої називали дуже відвертим, а її критикували через гастролі в Росії.

Глядачі віддали за співачку 6 балів, журі - 5 .

167 тис. людей взяли участь у голосуванні.

У фіналі також змагались:

Гурт Kazka з піснею "Apart", який ще після півфіналу критикували за фальшиве виконання, про що у соцмережах поширювали хештег #NoKazka; Також групу звинуватили в тому, що вони вкрали програш для свого супер-хіта "Плакала". В Групі це назвали брехнею.

Копирайт изображения unian Image caption Гурт Kazka співав пісню "Apart"

Гурт Freedom Jazz з піснею "Cupidon", учасниця якого перебуває на восьмому місяці вагітності;

Копирайт изображения unian Image caption Гурт Freedom Jazz виступав з піснею "Cupidon"

Дует Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston", задля якої створили рояль-трансформер, що об'єднує в собі оркестр з 20 інструментів;

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Дует YUKO з піснею "Galyna Guliala", учасник якого Стас Корольов у фіналі виступав з травмою ноги, а Юлю Юріну критикували за російський паспорт.

Копирайт изображения unian Image caption Так виглядав виступ учасників гурту YUKO під час першого півфіналу

Дует Anna Maria з піснею "My Road", яким дорікали через їхню позицію щодо Криму.

Копирайт изображения unian Image caption Учасниці дуету "Анна-Марія" (Anna Maria) сестри Анна та Марія Опанасюк

Скандали і звинувачення

Довкола фіналу національного відбору вирували пристрасті і скандали. Так, у день фіналу віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які гастролювали в Росії або не визнають територіальної цілісності України, не можуть брати участь у цьому конкурсі і представляти Україну.

Чиновник підтримав заяву громадського руху "Відсіч", в якій трьох з шести фіналістів конкурсного відбору "Євробачення-2019" назвали "відвертими колаборантами!".

Питання гастролей Росії і чий Крим неодноразово піднімав під час фіналу його ведучий Сергій Притула.

"Для мене особисто важлива позиція людини, яка представляє Україну. Якщо ти вже прийшов на конкурс і представляєш цілу країну, ти маєш відповідати за всіх нас. Будуть прес-конференції, а ти маєш вийти і говорити не тільки про музику", - заявила один з членів журі конкурсу співачка Джамала.

У соцмережах і ЗМІ неодноразово критикували дует YUKO через російський паспорт співачки Юлі Юріної. Дует YUKO, до речі, єдиний у фіналі виступив з україномовною пісню Galyna Guliala, яка серед іншого є навіть у плейлісті президента Петра Порошенка.

Юля Юріна заявила, що готова відмовитись від російського паспорту і отримати громадянство України заради конкурсу. "В Росії вже рік не гастролюємо і не плануємо", - сказала співачка.

Водночас Сергій Притула нагадав про правила "Євробачення", за якими паспорт конкурсанта, який представляє країну, не має значення. Він навів приклади, як від імені Кіпру виступала співачка з Греції, а український виконавець співав від Молдови.

Про співачку MARUV говорили, що її виступ занадто відвертий, а ведучий Сергій Притула запитав, як її патріотизм співіснує з виступами в Росії. MARUV на це заявила, що у виступах в Росії немає нічого поганого, вона повторила, що своїми піснями несе мир і об'єднує народи.

"У мене багато глядачів і в Росії, і в Україні, і в Туреччині. У них є свої чати, вони спілкуються",- сказала MARUV. Джамала запитала у MARUV, чий Крим. Співачка відповіла: "Крим український".

Але найбільше критики лунало на адресу учасниць дуету Anna Maria, сестер Анни та Марії Опанасюк. Ведучий Сергій Притула запитав, чи не пошкодували вони, що вирішили взагалі піти на конкурс, розуміючи, який у них бекграунд.

Їм дорікали тим, що їхня мати зараз працює віце-прем'єром в "уряді" анексованого Криму, батько працював суддею в Криму після анексії, а вони не засуджували їхню діяльність. У провину їм ставили слова про те, що "Україна не веде війну з Росією, а конфлікт просто називається АТО", про що вони завили в інтерв'ю на телеканалі ATR.

"Ми свій вибір зробили давно, батьки зробили свій. Ми на нього вплинути не можемо. Але це наші батьки, яких ми любимо", - заявили співачки під час фіналу нацвідбору. При цьому вони зазначили, що, якби постав вибір - обрати конкурс, чи батьків, вони б обрали батьків.

"Ми - українські співаки, ми народилися в Криму, ми співаємо в Криму, ми жодних законів не порушували. Ми не виступали в Росії. Ми любимо Україну...просто у кожної родини різні обставини", - заявили співачки зі сльозами на очах.

Їхню позицію розкритикувала Джамала, батьки якої живуть в анексованому Криму і до яких вона не може вже багато років поїхати. "Ви знаєте, що люди, які їдуть на конкурс, що вони представляють всю країну? Крим окупований, у нас йде війна, як ви можете говорити інкаше?", - обурювалась Джамала.

Заклик відмовитись від Євробачення

Конкурс "Євробачення-2019" у Тель-Авіві проходитиме з 14 до 18 травня. У шоу братиме участь 42 країни. Майбутній конкурс також викликав скандал.

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Низка британських діячів культури, як от дизайнер Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного "Євробачення" через політику Ізраїлю щодо палестинців.

У листі, опублікованому в британській газеті Guardian, вони розкритикували Ізраїль через окупацію палестинських територій. ВВС відреагувала заявою, в якій наголосила на своїх намірах транслювати конкурс з Тель-Авіва.

Раніше на підтримку проведення "Євробачення" в Ізраїлі виступили музиканти Нік Кейв і гурт Radiohead. Вони назвали заклики бойкотувати Ізраїль "боягузливими та ганебними".

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