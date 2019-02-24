Євробачення 2019: перемога Maruv під питанням, реакція соцмереж на скандал у нацвідборі

Копирайт изображения UNIAN Image caption У фіналі українського національного відбору на Євробачення перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song"

23 лютого перемогу в національному відборі на Євробачення здобула співачка Maruv, але конкурс запам'ятався не стільки її виступом, скільки скандалом навколо неї та інших виконавців. Попри формальний успіх, участь Maruv у Євробаченні досі лишається під питанням.

Соцмережі вже кілька днів поспіль не вщухають через скандал навколо учасників національного відбору Євробачення.

Під шквал критики потрапили як переможниця конкурсу Maruv, так і інші конкурсанти, яких звинуватили в тому, що вони дають концерти в Росії.

Найбільше дісталося дуету Anna Maria, учасниці якого припустилися необережних висловлювань щодо Криму.

Навіть після того, як члени журі і телеглядачі визначилися з переможницею, її виступ на Євробаченні й досі лишається під питанням.

В Національної суспільній телерадіокомпанії (НСТУ) вже підтвердили, що схвалять остаточне рішення протягом доби.

Розповідаємо, як розвивався скандал і як на нього реагували соцмережі.

З чого все почалося

Ще відтоді, як став відомий список півфіналістів українського національного відбору на Євробачення, в соцмережах почала з'являтися критика на адресу окремих учасників конкурсу - передусім вона стосувалася їхнього небажання відмовлятися від концертів у Росії.

Нагадувати про це не забував ведучий Сергій Притула, який під час телевізійних трансляцій шоу в паузах між жартами уточнював в деяких виконавців їхню позицію щодо виступів у сусідній країні.

В ході першого півфіналу солістка гурту YUKO підтвердила, що виступала "вдома". Вона зізналася, що є громадянкою Росії, але додала, що вже близько семи років проживає в Україні. Вже у фіналі співачка запевнила, що не дає концертів в РФ понад рік і заявила, що хотіла б отримати українське громадянство.

Копирайт изображения YUKO Image caption У першому півфіналі з'ясувалося, що солістка гурту YUKO має російське громадянство

На питання щодо виступів в Росії довелося відповідати й іншим виконавцям - зокрема, Maruv і Bahroma, які пояснювали, що таким чином "несуть мир" і що "музика, як і кохання, не має меж".

Проте найбільше критики припало на учасниць дуету Anna Maria - кримчанок Анну і Марію Опанасюк. Ще на початку лютого видання "Крим. Реалії" оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що їхня мати займає посаду віце-прем'єра в підконтрольному Росії уряді Криму, а тато - судді в місцевому Верховному суді.

В Україні вони фігурують у кримінальних провадженнях про держзраду, а їхні імена можна знайти в базі "Миротворець". Згодом з'явилися повідомлення, що мама артисток навіть отримала медаль міноборони РФ "За повернення Криму".

Ще більший галас спричинило інтерв'ю співачок кримськотатарському телеканалу ATR, яке вони дали 21 лютого - за кілька днів до фіналу нацвідбору.

На питання "Чий Крим?" вони відповіли "Крим наш, бо це наш дім, ми там народилися", так і не уточнивши, кому, на їхню думку, належить півострів, - Україні чи Росії.

Що кажуть Anna Maria та Maruv?

Ось як Анна і Марія Опанасюк (Anna Maria) висловилися щодо скандалу, який виник навколо них, одразу після свого виступу у фіналі.

"Ми весь останній тиждень відчуваємо на собі стільки негативу через те, що обговорюють не стільки нас як українських співачок, не стільки наш виступ, скільки обговорюють наших батьків. І знаєте, всі навколо кажуть, що Україна прямує до Європи, а ми себе зараз відчуваємо так, ніби це 30-і роки в СРСР, коли нас просто примушують відмовитися від наших батьків".

"Свій вибір ми зробили давно, батьки зробили свій, але це все одно наші батьки, яких ми любимо, - не стримуючи сліз заявила одна з учасниць гурту. - Якби перед нами постало питання: обрати конкурс чи обрати батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали б батьків. Сподіваюся, люди нас у цьому зрозуміють".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найбільше критикували учасниць дуету Anna Maria. Під час фіналу вони розплакалися і заявили, що "їх примушують обирати між конкурсом і батьками"

"Ми українські співачки, ми народилися в Криму, ми ніяких законів України не порушували, не зробили нічого поганого, дотримуємося усіх правил національного відбору і не давали концертів у Росії. Нам дуже прикро, що нас судять не стільки по наших справах, по нашій творчості, скільки по заголовках у пресі і лозунгах. Ми любимо Україну".

"Далеко не всі розуміють, як це - опинитися в такій ситуації, в якій опинилася наша родина. В кожної родини є свої обставини: не всі їх знають, зате всі судять".

Переможниця фіналу Maruv, коментуючи претензії на свою адресу щодо виступів у Росії, сказала: "Хочу нагадати, що Євробачення якраз і створили після Другої світової війни для того, аби об'єднувати країни, щоб з'явилося якесь спільне свято. В першу чергу це пісенний конкурс, а не політика. Так, в мене багато фанатів в різних країнах, вони приходять на мої концерти в різних містах, в Росії також. Багато хто в Росії чудово ставиться до України. Не всі там погані, не можна судити всіх".

На пряме питання, чи вважає вона Крим українським, Maruv відповіла: "Звісно, це Україна".

Що кажуть судді нацвідбору?

Найбільш емоційно з-поміж усіх суддів конкурсу висловлювалася Джамала. Ще на початку фіналу вона заявила, що позиція людини, яка представляє країну на міжнародному конкурсі - не менш важлива, ніж її вміння співати і влаштовувати шоу.

"Коли ти просто співаєш, несеш свою музику в маси, демонструєш себе як артиста, ти можеш співати де завгодно і висловлювати будь-яку позицію - згоден ти з державою чи ні. Але якщо ти їдеш на конкурс і представляєш на ньому цілу країну, ти маєш відповідати за всіх нас. Там будуть прес-конференції і тобі як артисту доведеться відповідати на будь-які запитання: зокрема, і про країну, і про те, що в ній відбувається".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Джамала розкритикувала позицію гурту Anna Maria щодо Криму

Відповідаючи на слова учасниць Anna Maria про те, що їх змушують обирати між конкурсом і батьками, Джамала, яка також родом із Криму, заявила: "Я так само вибрала батьків, але при цьому я не можу поїхати до Криму, тому що це окупована територія. І я не можу зрозуміти ваше "видатне" інтерв'ю ATR. З одного боку я маю судити вас як професіоналів - ви дійсно чудово співаєте. Але ви розумієте, що люди, які їдуть від України на Євробачення представлятимуть усіх нас?"

"Як ви можете говорити ось все це в інтерв'ю? Є тільки одна відповідь на це питання [про Крим]: "Крим - це Україна. Крим окуповано. Крим анексовано. В нас йде війна. Все".

Андрій Данилко, інший суддя конкурсу, був більш лаконічним: "Важлива і пісня і позиція. Це дуже важливо, зараз такий час, зрозумійте. На жаль, це так. Глядачам скажу: голосуйте головою, а не серцем".

Третій суддя, Євген Філатов, після виступу гурту Anna Maria прокоментував скандал навколо них ще доступніше: "Вибачте, але боюся, що ось це ваше вчорашнє інтерв'ю - це для вас повна ***".

Реакція соцмереж і заклики переглянути результати конкурсу

Незабаром після звістки про пермогу Maruv першими враженнями від результатів конкурсу поділився Сергій Притула, який провів паралелі між нацвідбором і майбутніми президентськими виборами в Україні.

"Ось вам сьогодні конкретний натяк на те, що буде на президентських виборах, якщо ви не прийдете на дільницю. Потім залишиться тільки ручками в повітрі розмахувати", - написав він.

Невдовлення не приховували й інші інтернет-користувачі: "Наші моряки сидять в російському полоні, наші солдати сидять в російській тюрмі. 10 тисяч загиблих українців від розв'язаної Росією війни. А ви обрали від України співачку, в якої 6 квітня сольний концерт у Москві, а 12 квітня - в Санкт-Петербурзі. Що знами не так?", - запитує Олексій Давиденко.

"Перемогла тупість з російським ухилом... Хоча взагалі-то це не смертельно. Але це - дзін, який може продзвонити 31 березня, коли переможе теж проросійська тупість", - додає корисутвачка Mari Krema.

А ось як нездатність артистів чітко висловити свою політичну позицію відреагував журналіст Іван Гребенюк: "Я просто хочу відповісти всім "звьоздним голубям миру" - ось ця дівчинка набагато мудріша з вас і вона знає відповідь на питання про "чий Крим", "звідки агресія", "хто агресор" і "чи в Україні війна"... А ви несіть далі "своє комерційне мистецтво" і бажано не повертайтесь із-за "порєбріка" ніколи".

Чимало користувачів почали закликати НСТУ попри результати конкурсу не підписувати угоду, яка дасть Maruv право представляти Україну на конкурсі Євробачення в Ізраїлі.

"Я чув пісні гурту MARUV раніше. Стільно модно маладьожно. Але... Хочеш виступати в Росії - будь ласка. Їдь і не вертайся. А представляти Україну не маєш права. Якщо " UA: Суспільне мовлення" підпише угоду з колаборантами і русофілами з MARUV - гріш ціна такому "Суспільному". Мою підтримку воно втратить", - пише Юрій Дюг.

Схожу думку висловив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко: "Представником України не може бути артист, який гастролює у державі-агресорі, планує робити це й надалі і не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена", - написав він.

Пропустити Twitter допис , автор: @KyrylenkoVyach Про Нацвідбір на «Євробачення». Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником УКРАЇНИ не може бути артист,який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.

"Оскаженілий псевдопатріотизм"

Попри всю критику в соцмережах є й чимало користувачів, які, навпаки, підтримали перемогу Maruv. Частина з них взагалі оминали політичні дискусії і відзначали хороші перспективи співачки на конкурсі в Тель-Авіві.

"Сказати, що це круто - нічого не сказати, дуже рада, що побачила наживо таку круту виконавицю", - написала користувачка Аліса Рудіна.

Блогерка Ольга Шарій назвала шквал критики на адресу Maruv проявом "оскаженілого псевдопатріотизму". Її публікація отримала чималу підтримку, зібравши понад дві тисячі вподобань.

"24 години на остаточне рішення"

Ще до початку фіналу нацвідбору Зураб Аласанія повідомив, що незалежно від голосування членів журі і телеглядачів кінцеве рішення по представництву України на Євробаченні прийматиме саме НСТУ, яка й вирішуватиме: підписувати угоду з виконавцем чи ні.

"Майже всі учасники, що пройшли кола відбору і дісталися фіналу, в своїй життєвій чи кар'єрній діяльності так чи інакше пов'язані з РФ. Гастролями, паспортами чи родичами; культурними чи творчими зв'язками. Це свідчить не про те, що їх відбирали навмисно за цим критерієм, як подейкують найгарячіші голови з числа громадських активістів", - пише Аласанія.

Копирайт изображения UKRINFORM

"Це свідчить про набагато гіршу і небезпечнішу річ. А саме: в той час, коли українське суспільство шукає і виробляє нові правила безпеки в стані війни, яку РФ веде з Україною, - українська сфера культури загалом та музики зокрема (особливо - шоу-бізнес) - все ще інтегрована в російщину більше, ніж ми з вами уявляємо. Й авжеж більше, ніж нам хотілося б".

Гендиректор НСТУ також додав, що проблему не можна вирішити простим скасуванням результатів нацвідбору.

Пізніше член правління НСТУ Олександра Кольцова повідомила "Громадському", що представника України остаточно узгодять протягом 48 годин.

"Суспільне мовлення, яке вибирає представника України на пісенному конкурсі "Євробачення", незважаючи на перемогу в національному відборі співачки Maruv, ще не прийняло остаточного рішення", - заявила вона.

"У суспільстві нині існують різні думки, чи виконавець, який має концертну діяльність в Росії, може представляти Україну. У нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з Maruv", - додала Кольцова.

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