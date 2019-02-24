Перша роль в кіно - одразу номінація на "Оскар": історія Яліци Апарисіо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Яліца Апарисіо пішла на кастинг тільки через вмовляння сестри. А тепер вона є номінанткою на "Оскар" разом із Гленн Клоуз, Олівією Колман і Леді Гагою

Знімаючись в новому фільмі Альфонсо Куарона "Рома" ("Рим"), Яліца Апарисіо вперше спробувала себе в кіно. Це не завадило їй здобути номінацію на "Оскар" у категорії "Найкраща акторка". Якщо вона переможе, то також стане першою латиноамериканкою, що отримала премію в цій номінації.

"Рома" - чорно-білий автобіографічний фільм Альфонсо Куарона, який цього року має одразу 10 номінацій на "Оскар".

Ця стрічка вже увійшла в історію, ставши першим проектом Netflix, який претендує на перемогу категорії "Найкращий фільм року".

Але серед усіх потенційних нагород, особливо виділяється та, котру можуть присудити саме Яліці Апарисіо.

Акторський дебют

Феномен Апарисіо пояснюється не лише тим, що вперше в історії "Оскара" цю премію може здобути латиноамериканка. Річ ще у й тому, що роль у фільмі "Рома" була для мексиканки першою в житті.

Насправді в неї навіть немає акторської освіти.

Взяти участь у кастингу для "Роми", який проходив у 2017 році, 25-річну Яліцу вмовила її сестра Едіт, молода акторка, яка на момент початку кастингу була на останніх місяцях вагітності.

Копирайт изображения Netflix Image caption Фільм "Рома" отримав одразу 10 номінацій на "Оскар"

Яліца не мала за плечима жодної професійної підготовки, крім учительської. Втім, вона, як і її сестра, не підозрювала, що вже має перевагу над іншими претендентками на роль - вона була дуже схожою на Ліборію "Лібо" Родрігес - няньку, яка колись доглядала за Альфонсо Куароном та іншими дітьми в його сім'ї.

Проби, "торгівля людьми" і життя у злиднях

Саме роль няньки Апарисіо зрештою і зіграла у фільмі, хоча її героїню звуть Клео.

"Я не хотіла йти на кастинг", - зізнається вона в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

"Мене змусила сестра, бо в нашу громаду ще ніколи не приходили люди, які шукають акторів для кіно".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тлахіако - рідне міста Апарисіо, одне з найбідніших у Мексиці

Жінка взагалі побоювалася, що насправді цей кастинг - схема для торгівлі людьми, оскільки не знала, хто такий Альфонсо Куарон.

Апарисіо народилася і виросла в південно-мексиканському містечку Тлахіако, розташованому за вісім годин їзди від столиці, міста Мехіко.

Тлахіако розташований в регіоні з численними соціальними проблемами. Тут постійно відбуваються заворушення й насильницькі злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками.

У січні тут застрелили новообраного мера містечка, Алехандро Апарисіо - майже одразу після того, як він вступив на цю посаду.

Яліца прагнула отримати диплом вчительки, бо для неї це був чи не єдиний шанс забезпечити сім'ю і вибратися зі злиднів.

Її мати, Маргарита, досі працює нянькою і хатньою прибиральницею.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мама Апарисіо відвідає церемонію "Оскара" разом із донькою

"Ще маленькою я допомагала мамі, щоб вона раніше могла закінчити роботу", - згадує Апарисіо.

Реальний життєвий досвід і зовнішня схожість з "Лібо" з надлишком компенсували брак акторських навичок.

Це підтвердили не лише проби на роль, а й визнання американської кіноакадемії.

Номінація на "Оскар"

За "Оскар" Апарисіо змагатиметься з досить серйозними суперницями: Гленн Клоуз, Олівією Колман і Леді Гагою.

Клоуз вже отримала "Золотий глобус", на який мексиканку навіть не номінували.

Втім, Апарисіо теж побувала на тій церемонії, де привернула до себе неабияку увагу.

"Знімаючись у фільмі, я навіть не сподівалась, що після завершення зйомок будуть усі ці червоні доріжки й інтерв'ю", - щиро зізналась вона журналістам на церемонії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 25-річна Яліца ніколи не чула про Альфонсо Куарона, поки не почала з ним працювати

"Я розумію, що тепер я приклад для багатьох, і це таке класне відчуття - надихати жінок, щоб вони не опускали рук. Я просто щаслива, що я тут".

Мрії збуваються

"Я довела людям з нашого поселення, що їхні мрії теж можна втілити в реальність".

Після номінації на "Оскар" Апарисіо знялася для модного журналу Vogue в Мексиці. Так жінка з корінного народу вперше потрапила на обкладинку.

Але, здається, весь цей гламур не запаморочив їй голову.

Виявилось, що на гонорар за фільм у неї доволі скромні плани.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гленн Клоуз - одна із суперниць Яліци Апарисіо в боротьбі за "Оскар"

"Насамперед я хочу допомогти мамі. А далі побачимо - може, куплю щось для себе", - розповіла вона.

Однак не всі новини - добрі.

Деякі мексиканські актриси розкритикували номінацію Апарисіо на "Оскар".

Приміром, телеведуча Ельза Бургос висловила сумнів у тому, що акторська гра Апарисіо взагалі заслуговує на таку велику увагу.

Актриса Лаура Сапата, у свою чергу, на питання про успіх колеги зробила скандальну ремарку: "Це вдача бридких", - сказала вона в інтерв'ю мексиканському телебаченню.

Проте згодом все ж відхрестилась від своїх слів, заявивши, що пожартувала.

Расизм

На батьківщині Апарисіо стала об'єктом расистської лайки. В мережу потрапило відео, на якому ветеран мексиканського кінематографу, актор Серхіо Гойрі, критикує американську кіноакадемію за вшанування "с****ї індіанки, яка белькоче: "Так, пані, ні, пані".

"Я пишаюся тим, що я жінка з корінного народу Оахаки. Дуже сумно, що трапляються люди, які не знають правильного значення слів", - відповіла Апарисіо в своїй заяві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серхіо Гойрі

Згодом Гойрі публічно попросив вибачення за свої слова.

Проте цей інцидент увиразнює проблеми, пов'язані з корінним населенням Мексики.

Індіанці складають 11% жителів країни, однак вони часто стають жертвами соціальної депривації та упередженого ставлення до себе.

Також акторка не стоїть осторонь політичних проблем.

Особливо її турбує антиімміграційна риторика Сполучених Штатів і скандальний проект Дональда Трампа - стіна на кордоні з Мексикою.

19 лютого 2019 року Апарисіо відвідала церемонію Vote у Лос-Анджелесі, на якій звернулася до президента США.

Копирайт изображения Instagram/Yalitza Aparicio

"Я завжди вважала, що ми всі - мігранти, які покинули свої домівки, йдучи дорогою до здійснення мрій", - додала вона.

Також Апарисіо взяла участь у фотосесії для модного журналу W, якою керував Альфонсо Куарон. Зйомки відбувалися неподалік кордону в мексиканському місті Тіхуана.

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