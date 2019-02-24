Давайте відверто: як сильно ви обробляєте свої селфі?

Зробити селфі - як багато часу в вас це займає? Що ж, по-перше, вам доведеться знайти вдалий ракурс. Потім треба буде стати так, щоб світло падало прямо на ваше обличчя - аби воно виглядало більш вигідно і не здавалося таким "похмільним".

І погляньмо правді у вічі: вам знадобиться принаймні 20 знімків, щоб розворушити вашу внутрішню фотомодель. Але й після цього виявиться, що на фотографіях чогось не вистачає - прийшов час додати кілька фільтрів і зайнятися обробкою зображень!

Проект Self Harm, нова серія фотографа Джона Ранкіна, демонструє, як сильно культура селфі викривляє реальність.

Ранкіну доводилося працювати з багатьма знаменитостями - від Кейт Мосс до самої королеви Єлизавети. Саме його роботи допомогли привести сучасну фотографію і портретну зйомку до тієї форми, яка відома нам сьогодні.

Для свого останнього проекту він сфотографував 15 британських підлітків, а потім дозволив їм відредагувати власні знімки так, щоб вони були ними повністю задоволені. Настільки, що навіть були б готові викласти їх у соцмережі.

І ось, що з цього вийшло.

Кожен із героїв фото возився зі своїми знімками і обробляв їх найпоширенішими способами: робив шкіру більш гладкою, ніс - тоншим, а очі - більшими. Ніхто так і не залишив власний портрет без змін.

Проект Ранкіна - це ще один штрих до дискусії про вплив соцмереж на наші уявлення про те, як має виглядати тіло. Всі ми любимо виставляти себе у кращому світлі, але впродовж кількох останніх років додатки, які дозволяють кардинально змінити нашу зовнішність всього за кілька кліків, змушують непокоїтися.

За підрахунками дослідників, середній мілленіал впродовж свого життя зробить 25 700 селфі.

"Настав час визнати той руйнівний вплив, який соцмережі чинять на людську самооцінку", - каже Ранкін.

"Соцмережі перетворили кожного з нас в окремі бренди. Люди створюють іншу версію самих себе: фотографуються з ідеального ракурсу, з найвигіднішим освітленням в кадрі і видаляють усі недоліки. Поєднайте це з тим, що впливові блогери і знаменитості публікують нереалістичні фігури і обличчя - і у вас в руках є рецепт катастрофи".

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Деякі знаменитості публічно говорять про загрози, які несуть в собі фотофільтри і додатки для обробки фото. Серед низ - акторка Джаміла Джаміль. "Забороніть FaceTune… Він так злить", - казала вона в розмові з Elle.

"Чесно кажучи, я не в курсі, чи інвестують в усе це гроші пластичні хірурги, але слухайте: якщо ви постійно бачите, що на знімках у вас невеликий ніс, в якийсь момент вам може захотітися зробити так, аби він був невеликим не лише на фото. В будь-якому разі, не думаю, що все це йде на користь".

Акторка Пріянка Чопра, у свою чергу, публікує в Instagram власні фото без фільтрів.

У 2017 Instagram назвали найгіршою соцмережею з точки зору її впливу на психічне здоров'я - так відповіли опитані віком від 14 до 24 років. На другому місці - Snapchat. Обидва додатки - дуже фотоцентричні. Їхній вплив настільки сильний, що пластичні хірурги навіть виявили новий тренд серед потенційних клієнтів, які хотіли б, аби їх зовнішність була б схожою на ту, яка в них є у соцмережах.

22-річна Емілі каже, що часто користувалася додатками для обробки фото і зрештою задумалася про косметичні процедури. "Я користувалась ними щоразу, коли робила фото. Я ненавиділа своє підборіддя, тому іноді робила його трохи меншим, шкіру - більш гладкою, а зуби - білішими", - розповідає дівчина.

"Знаючи, як мої зуби можуть виглядати на фото, я захотіла, аби їх професійно відбілили. В ідеалі я б хотіла, дещо скоригувати своє підборіддя, губи і зуби, а також зробити ліпосакцію. Проте саме відбілювання - наразі моя головна мета. Це найпростіша і найдешевша процедура з усіх".

Емілі каже, що люди, які вже зробили свої інстаграм-образи реальністю - це також частина проблеми.

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"Думаю, популярні блогери, які зробили собі операції, змушують багатьох всерйоз задуматися над тим, що й вони можуть зробити те саме".

25-річний Бен зізнається, що використання фільтрів Snapchat допомагає йому підняти власну самооцінку. "Я дивлюся на себе і намагаюсь думати про свою зовнішність позитивно. Але все одно: з фільтрами все виглядає краще".

"Я замислювався над операцією - це б додало мені впевненості. Я думав про ніс, губи, вилиці. Але водночас хірургічне втручання мене лякає, тож я не буду витрачати гроші, поки не буду впевнений, що готовий до цього".

"Порівняння себе з іншими людьми - це те, що може сильно вплинути на наше ставлення до себе", - каже професор Дженніфер Міллс з Університету Йорка в Торонто. Її дослідження продемонструвало, що молоді жінки почувають себе гірше, коли бачать в соцмережах знімки інших жінок, які, на їхню думку, виглядають привабливіше за них".

"Нам дійсно треба навчатим молодь тому, який вплив можуть чинити на них соцмережі. Є люди, які особливо вразливі до подібних речей", - каже професор Міллс.

Але як зрозуміти, коли постійне використання фільтрів - це вже ознака чогось серйозного?

"Всі ці фільтри - це щось дуже нове і, на мою думку, дуже небезпечне", - каже фотограф Джон Ранкін.

"Це як дати підліткам доступ до власного експерта з Photoshop. Нам необхідно вести дискусії щодо їх використання. Навіть хештег #nofilter може стати хорошим початком на цьому шляху".

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