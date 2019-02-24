"Знімай хутро назавжди!": як пройшла всеукраїнська акція
Антихуряна акція "Знімай хутро назавжди!" пройшла в найбільших містах України. Із закликом вийти на вулиці до людей звернулася зоозахисна організація "UAnimals".
У Києві, Одесі та Львові сотні людей прийшли на центральні площі з плакатами "Хутро пахне кров'ю" та "Життя тварин важливіше за шуби".
Із собою учасники акції взяли також домашніх тварин. На вулиці вивели не лише собак та котів, а навіть лисиць та тхорів.
Організатори акції зазначають, що протягом кількох років роботи вмовили долучитися до акції українських дизайнерів.
"Проте попит породжує пропозицію, тож важлива відмова від кривавого матеріалу кожної окремої людини. Хутро личить лише тваринам!", - заявляють "UAnimals".
Учасники акції закликали громадян відмовитися від одягу з натурального хутра. Вони також наполягають на закритті виробництв, що спеціалізуються на одязі з хутра.
Активісти вимагають від Верховної Ради затвердити законопроект про заборону хутряного виробництва в Україні.
На акцію деякі учасники також взяли старі шуби, аби віддати їх благодійним організаціям, які мають передати старі речі безпритульним.
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