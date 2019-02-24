"Знімай хутро назавжди!": як пройшла всеукраїнська акція

Антихуряна акція "Знімай хутро назавжди!" пройшла в найбільших містах України. Із закликом вийти на вулиці до людей звернулася зоозахисна організація "UAnimals".

У Києві, Одесі та Львові сотні людей прийшли на центральні площі з плакатами "Хутро пахне кров'ю" та "Життя тварин важливіше за шуби".

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Із собою учасники акції взяли також домашніх тварин. На вулиці вивели не лише собак та котів, а навіть лисиць та тхорів.

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Організатори акції зазначають, що протягом кількох років роботи вмовили долучитися до акції українських дизайнерів.

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"Проте попит породжує пропозицію, тож важлива відмова від кривавого матеріалу кожної окремої людини. Хутро личить лише тваринам!", - заявляють "UAnimals".

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Учасники акції закликали громадян відмовитися від одягу з натурального хутра. Вони також наполягають на закритті виробництв, що спеціалізуються на одязі з хутра.

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Активісти вимагають від Верховної Ради затвердити законопроект про заборону хутряного виробництва в Україні.

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На акцію деякі учасники також взяли старі шуби, аби віддати їх благодійним організаціям, які мають передати старі речі безпритульним.

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