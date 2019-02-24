Папа Римський порівняв педофілію з людськими жертвоприношеннями

Копирайт изображения Reuters Image caption Понтифік пообіцяв вжити конкретних заходів для боротьби з педофілією в церкві

Папа Римський Франциск порівняв розтління дітей з обрядами жертвоприношення людей та назвав священиків-педофілів "знаряддями Сатани".

Таку заяву понтифік зроби на закритті конференції, що була присвячена проблемі педофілії в Католицькій церкві.

Папа пообіцяв вжити конкретних заходів для боротьби з цим явищем і зазначив, що кожну подібну справу будуть розглядати з усією серйозністю.

"Мені спадають на думку жорстокі релігійні обряди, які колись були поширені в деяких культурах - язичницькі ритуали людських жертвоприношень, часто дітей", - сказав він.

Водночас папа підкреслив, що сексуальне насильство над дітьми - загальна проблема, "поширене явище у всіх суспільствах і культурах".

Як зазначає кореспондент BBC в Ватикані Джеймс Рейнолдс, понтифік говорив досить узагальнено, в той час як жертви сексуального насильства і їхні родини чекають на оголошення конкретних кроків по боротьбі з педофілією.

Очікують, що найближчим часом Ватикан надасть стратегічний план з розгляду заяв про зловживання з боку священиків, який склали за підсумками конференції.

Що ще сказав понтифік?

Папа Франциск підкреслив, що жертвам розбещення будуть приділяти першочергову увагу, а у єпископів з'являться чіткі інструкції з цього приводу, яких вони будуть зобов'язані дотримуватися.

Він також пообіцяв покласти край замовчуванню випадків педофілії і притягнути до відповідальності всіх винних.

"Немає ніякого виправдання тим, хто зловживає своїм становищем стосовно дітей. Відлуння беззвучного плачу малолітніх, які замість батьків і духовних наставників натрапили на мучителів, змусить здригнутися серця, задурманені лицемірством і владою. Ми просто зобов'язані прислухатися до цього беззвучно, здавленого крику", - сказав він.

Копирайт изображения EPA Image caption Активісти вимагають покласти край зловживанням в церкві

Після обрання в 2013 році понтифік закликав вжити рішучих заходів для боротьби з цим явищем. Проте деякі вважають, що він робить недостатньо для того, щоб притягнути до відповідальності єпископів, які приховували випадки зловживань.

Імовірно, тисячі людей стали жертвами сексуального насильства з боку священиків за кілька десятиліть.

Люди, які постраждали від дій священнослужителів, закликають ухвалити нові правила, які б захищали неповнолітніх.

Конференцію, яку назвали "Забезпечення захисту неповнолітніх в Церкві", відвідали голови архієрейських соборів з більш ніж 130 країн.

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