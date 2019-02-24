Сутички на кордонах Венесуели: що кажуть всередині країни та за її межами?

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Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав міжнародну спільноту розглянути "всі можливі способи" того, як змістити Ніколаса Мадуро з посади президента країни. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Мадуро залишилося перебувати при владі "лічені дні".

У Венесуелі тривають сутички противників президента Ніколаса Мадуро з військовими, поліцією і збройними проурядовими угрупованнями. Вони відбуваються в прикордонних районах, через які сусідні держави намагалися ввезти гуманітарну допомогу.

В результаті зіткнень в прикордонних районах загинули не менше двох людей, серед них 14-річний підліток. Противники Мадуро повідомляють про сотні постраждалих.

Ніколас Мадуро заборонив доставляти гуманітарну допомогу на територію Венесуели.

Початок конфлікту

Венесуела переживає затяжну економічну кризу. Багато жителів країни покладають відповідальність за неї на Мадуро, який керує країною з 2013 року. В країні гіперінфляція, людям не вистачає їжі та ліків, кілька мільйонів жителів Венесуели емігрували.

Хуан Гуайдо закликав волонтерів допомогти доставити гуманітарну допомогу з Колумбії і Бразилії, але війська відкрили по волонтерах вогонь та використали проти них бойові та гумові кулі.

Держсекретар США Майк Помпео засудив застосування сили з боку, як він висловився "хуліганів Мадуро", і додав, що Мадуро залишилося перебувати при владі "лічені дні". Він також додав, що США готові вдатися до певних заходів. Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що Вашингтон може застосувати військову силу.

У неділю Європейський Союз також засудив дії адміністрації Мадуро. "Ми засуджуємо використання збройних формувань для залякування цивільного населення і членів парламенту, які збиралися розповсюджувати гуманітарну допомогу", - заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніколас Мадуро організував мітинг своїх прихильників в Каракасі

Наприкінці 2018 року в Венесуелі пройшли вибори, які опозиція бойкотувала через відмову допустити до них її ключових кандидатів. В результаті переміг Мадуро, але ані опозиція, ані більшість країн Латинської Америки його перемогу не визнали.

У країні почалися масові акції протесту - і в кінці січня спікер парламенту Хуан Гайдо оголосив себе тимчасовим президентом. На цій посаді його визнали США, майже всі американські країни і багато європейських.

На підтримку Мадуро виступили Росія та Китай, які активно інвестували в економіку Венесуели, а також Болівія, Куба і Нікарагуа. Сам президент Венесуели звинуватив Гуайдо в роботі на США.

Хуан Гуайдо заявив, що має намір взяти участь у зустрічі лідерів більшості країн Латинської Америки і США в столиці Колумбії Боготі, незважаючи на те, що адміністрація Мадуро заборонила йому залишати країну.

Гуманітарна допомога

Опозиція під керівництвом Гуайдо намагається забезпечити доставку до Венесуели гуманітарної допомоги з країн, які його підтримують. У свою чергу Мадуро готовий приймати допомогу тільки з країн, які, навпаки, підтримують його - в першу чергу з Росії.

Мадуро стверджує, що під виглядом гуманітарної допомоги, яку відправили серед інших і США, в країну планують ввезти зброю, яку зможе використовувати опозиція. В результаті військові, що зберігають вірність президенту, відмовляються пропускати допомогу в країну.

В останні дні напруженість посилилася після повідомлень про майбутнє доправлення майже 300 тонн гуманітарної допомоги - в основному з США - в суботу, 23 лютого.

Гуайдо пообіцяв, що сотні тисяч добровольців допоможуть доправити допомогу, зокрема їжу та ліки. У відповідь на це Ніколас Мадуро розпорядився частково закрити кордон з Колумбією, щоб зупинити доставку допомоги.

Проте Гуайдо і його прихильники все ж виїхали в Колумбію, де стояла автоколона з гуманітарною допомогою. Як і було заплановано, 23 лютого опозиція намагалася супроводжувати вантажівки до Венесуели і умовити військових на кордоні пропустити колону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники опозиції на кордоні з Колумбією вимагають від солдатів пропустити вантажівки з гуманітарною допомогою

Одночасно гуманітарну допомогу до Венесуели спробували ввезти з Бразилії. На обох кордонах машини зустрічали сотні опозиціонерів - і невдовзі між ними і силами безпеки Венесуели почалися зіткнення.

Убиті та поранені

Під час зіткнень на обох кордонах десятки протестувальників отримали поранення. За даними агентства France Press, всього в суботу загинули дві людини і постраждали понад 300.

Сили безпеки Венесуели застосували проти них сльозогінний газ, в той час як опозиціонери закидали військових і поліцію камінням.

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Водночас, як стверджує колумбійська прикордонна служба, близько 60 венесуельських військових скористалися зіткненнями для того, щоб втекти до Колумбії.

В інтернеті вже з'явилися відеозаписи того, як венесуельські військові на своїх бронетранспортерах проривають загороджувальний бар'єр на кордоні з Колумбією, для того, щоб втекти в сусідню країну.

На кордоні Венесуели з Бразилією, як стверджує правозахисна група Foro Penal, сили безпеки відкрили вогонь. За даними правозахисників, в результаті загинули дві людини - жінка і 14-річний підліток. Ще 31 людина отримала поранення.

Це вже не перші жертви на кордоні Венесуели з Бразилією - місцеві ЗМІ повідомляли, що в п'ятницю, там загинули щонайменше дві людини.

Спалені вантажівки

На кордоні з Колумбією під час зіткнень згоріли як мінімум дві вантажівки. Опозиція заявляє, що машини зупинили і підпалили прихильники Мадуро. У свою чергу влада Венесуели стверджує, що підпал організували агенти ЦРУ.

За свідченнями очевидців, жителі Венесуели намагалися врятувати їжу і медикаменти з машин, що палали . Решту вантажівок з гуманітарною допомогою відкликали назад в Колумбію, коли стало зрозуміло, що до Венесуели їм не потрапити.

Кордон Венесуели з Бразилією автоколона з гуманітарною допомогою перетнути також не змогла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На кордоні з Бразилією теж згоріло кілька машин - але, за попередніми даними, вантажівок з гуманітарною допомогою серед них не було

Розірвані відносини

Після спроби ввезти до Венесуели гуманітарну допомогу з Колумбії Мадуро оголосив про повний розрив дипломатичних відносин з Боготою. Він дав колумбійським дипломатам 24 години на те, щоб залишити Венесуелу.

Влада Колумбії погодилися виконати цю вимогу. Вони пообіцяли якомога скоріше організувати вивезення своїх дипломатів з Венесуели, оскільки побоюються, що їм може загрожувати небезпека.

Крім того, Колумбія також оголосила про тимчасове закриття кордону між двома країнами в тому районі, де сталися зіткнення. Очікується, що прикордонні переходи знову відкриють лише 26 лютого.

Каракас тимчасово закрив частину кордону з Колумбією ще в п'ятницю у зв'язку з планами опозиції ввезти гуманітарну допомогу. Ще раніше Венесуела повністю закрила кордон з Бразилією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер опозиції Хуан Гуайдо просить про допомогу міжнародну спільноту

Реакція сторін

Під час виступу перед своїми прихильниками Мадуро заявив, що спроба змістити його з посади президента остаточно провалилася. Це пов'язано з тим, що згідно із законом спікер парламенту, який перебрав на себе виконання обов'язків президента, зобов'язаний оголосити нові вибори протягом 30 днів - і цей термін сплив.

У свою чергу Гуайдо після суботніх подій заявив, що тепер опозиція повинна розглядати будь-які варіанти для досягнення своєї мети.

"Сьогоднішні події змушують мене офіційно попросити міжнародну спільноту не виключати жоден варіант дій, який допоміг б забезпечити свободу нашої батьківщини", - написав він у своєму Twitter.

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що американська сторона засуджує дії венесуельських військових і покладає на Мадуро відповідальність за кровопролиття. Він додав, що США готові притягнути до відповідальності тих, хто заважає відновити демократію у Венесуелі.

Міністерство закордонних справ Венесуели у відповідь заявило, що Помпео просто шукає привід для військового вторгнення.

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