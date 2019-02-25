Копирайт изображения Woodside Sanctuary Image caption Мітзі назвали найтовстішою кішкою Британії через її чималы розміри

"Найтовстішій кішці Великої Британії", яку чотири рази повертали до притулку для тварин, нарешті, знайшли постійний будинок.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Вона жила на вулиці та важила 7,7 кг.

Співробітники притулку негайно посадили її на сувору дієту, оскільки вага тварини перевищував середні показники майже в два рази. Однак місцеві ЗМІ негайно охрестили її "найтовстішою кішкою в Британії".

Зараз Мітзі дев'ять років, вона важить 5,3 кг і має ось-ось переїхати до родичів одного зі своїх колишніх господарів.

"Вона така гарнюня, - сказала адміністратор притулку Хелен Лекойнт. - Ми дуже сподіваємося, що її історія нарешті завершиться щасливо".

Image caption Мітзі повертали до притулку чотири рази

За словами співробітників притулку, Мітзі вкрай не щастило з пошуками постійного будинку .

"ТБуло дуже сумно через Мітзі. Її останній господар [який забрав її з притулку] помер, а до цього у двох власників помінялися обставини [і тварину довелося повернути], а інший господар серйозно захворів", - розповідає Лекойнт.

Нові господарі Мітзі - родичі загиблого останнього власника - хотіли відразу забрати її до себе, але не змогли цього зробити, оскільки жили на орендованій квартирі. І кішка знову - вже в четвертий раз - опинилася в притулку.

Проте у квітні сім'я повинна переїхати в новий будинок - і тоді, нарешті, зможе забрати Мітзі. До цього часу за твариною будуть доглядати співробітники притулку.

Image caption Хелен Лекойнт розповіла, що Мітзі хотіли забрати любителі кішок з декількох країн

Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу.

"До нас зверталися люди з США, Швеції та з Близького Сходу [щоб забрати її], але нам приємно, що ми знайшли господаря, які її вже знає і любить", - говорить Лекойнт.

"Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона.

Ніхто точно не знає, чому спочатку кішка так сильно погладшала. У притулку вважають, що, поки вона жила на вулиці, вона навідувалася відразу в кілька будинків, в яких її постійно годували.

"Кішки вміють прив'язувати до себе людей, і у неї це чудово виходило. Свого будинку у неї не було, зате годували її усі підряд", - зазначає Лекойнт.

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