Оскар 2019: список переможців в основних номінаціях

  • 25 лютого 2019
Оскар Копирайт изображения Getty Images

В Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія нагородження премій Американської кіноакадемії.

Переможцем в номінації "Найкращий фільм" стала стрічка Пітера Фареллі "Зелена книга". До церемонії вважалося, що премію в цій категорії отримає "Рома" ("Рим") Альфонсо Куарона.

Загалом у "Зеленої книги" - перемоги в трьох номінаціях, зокрема в категорії "Найкращий актор другого плану" і "Найкращий оригінальний сценарій".

Найбільше "Оскарів" - в "Богемної Рапсодії" (4). Водночас у "Роми" і "Чорної пантери" - по три.

Ось, як виглядає список переможців в основних номінаціях:

Найкращий фільм

  • Переможець: "Зелена книга"
  • "Чорна пантера"
  • "Богемна рапсодія"
  • "Фаворитка"
  • "Чорний куклукскланівець"
  • "Рома"
  • "Народження зірки"
  • "Влада"
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Image caption Найкращий фільм року - "Зелена книга" Пітера Фареллі

Найкращий фільм іноземною мовою

  • "Рома" - Мексика
  • "Капернаум" - Ліван
  • "Холодна війна" - Польща
  • "Робота без авторства" - Німеччина
  • "Крамничні злодюжки" - Японія
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Image caption Найкращий фільм іноземною мовою - "Рома" Альфонсо Куарона

Найкращий режисер

  • Переможець: Альфонсо Куарон - "Рома"
  • Йоргос Лантімос - "Фаворитка"
  • Спайк Лі - "Чорний куклукскланівець"
  • Адам Маккей - "Влада"
  • Павел Павліковський - "Холодна війна"
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Image caption Найкращий режисер - Альфонсо Куарон

Найкращий актор

  • Переможець: Рамі Малек - "Богемна рапсодія"
  • Крістіан Бейл - "Влада"
  • Бредлі Купер - "Народження зірки"
  • Вігго Мортенсен - "Зелена книга"
  • Вільям Дефо - "На порозі вічності"
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Image caption Рамі Малек виграв "Оскар" в номінації "Найкращий актор"

Найкраща акторка

  • Переможниця: Олівія Колман - "Фаворитка"
  • Леді Гага - "Народження зірки"
  • Яліца Апарісіо - "Рома"
  • Гленн Клоуз - "Дружина"
  • Мелісса МакКарті - "Чи зможете ви мені пробачити?"
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Image caption Найкраща акторка - Олівія Колман

Найкращий актор другого плану

  • Переможець: Махершала Алі - "Зелена книга"
  • Адам Драйвер - "Чорний куклукскланівець"
  • Сем Елліотт - "Народження зірки"
  • Річард Грант - "Чи можете ви мені пробачити?"
  • Сем Роквелл - "Влада"
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Image caption Найкращий актор другого плану - Махершала Алі

Найкраща акторка другого плану

  • Переможниця: Реджина Кінг - "Якби Біль-стріт могла заговорити"
  • Емі Адамс - "Влада"
  • Маріна де Тавіра - "Рома"
  • Емма Стоун - "Фаворитка"
  • Рейчел Вайс - "Фаворитка"
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Image caption Найкраща акторка другого плану - Реджина Кінг

Найкращий мультфільм

  • Переможець: "Людина-павук: Навколо всесвіту"
  • "Суперсімейка-2"
  • "Острів собак"
  • "Мірай з майбутнього"
  • "Ральф-руйнівник-2: Інтернетрі"

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