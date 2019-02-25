Оскар 2019: список переможців в основних номінаціях

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В Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія нагородження премій Американської кіноакадемії.

Переможцем в номінації "Найкращий фільм" стала стрічка Пітера Фареллі "Зелена книга". До церемонії вважалося, що премію в цій категорії отримає "Рома" ("Рим") Альфонсо Куарона.

Загалом у "Зеленої книги" - перемоги в трьох номінаціях, зокрема в категорії "Найкращий актор другого плану" і "Найкращий оригінальний сценарій".

Найбільше "Оскарів" - в "Богемної Рапсодії" (4). Водночас у "Роми" і "Чорної пантери" - по три.

Ось, як виглядає список переможців в основних номінаціях:

Найкращий фільм

Переможець: "Зелена книга"

"Чорна пантера"

"Богемна рапсодія"

"Фаворитка"

"Чорний куклукскланівець"

"Рома"

"Народження зірки"

"Влада"

Копирайт изображения TIFF Image caption Найкращий фільм року - "Зелена книга" Пітера Фареллі

Найкращий фільм іноземною мовою

"Рома" - Мексика

"Капернаум" - Ліван

"Холодна війна" - Польща

"Робота без авторства" - Німеччина

"Крамничні злодюжки" - Японія

Копирайт изображения Netflix Image caption Найкращий фільм іноземною мовою - "Рома" Альфонсо Куарона

Найкращий режисер

Переможець: Альфонсо Куарон - "Рома"

Йоргос Лантімос - "Фаворитка"

Спайк Лі - "Чорний куклукскланівець"

Адам Маккей - "Влада"

Павел Павліковський - "Холодна війна"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найкращий режисер - Альфонсо Куарон

Найкращий актор

Переможець: Рамі Малек - "Богемна рапсодія"

Крістіан Бейл - "Влада"

Бредлі Купер - "Народження зірки"

Вігго Мортенсен - "Зелена книга"

Вільям Дефо - "На порозі вічності"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рамі Малек виграв "Оскар" в номінації "Найкращий актор"

Найкраща акторка

Переможниця: Олівія Колман - "Фаворитка"

Леді Гага - "Народження зірки"

Яліца Апарісіо - "Рома"

Гленн Клоуз - "Дружина"

Мелісса МакКарті - "Чи зможете ви мені пробачити?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найкраща акторка - Олівія Колман

Найкращий актор другого плану

Переможець: Махершала Алі - "Зелена книга"

Адам Драйвер - "Чорний куклукскланівець"

Сем Елліотт - "Народження зірки"

Річард Грант - "Чи можете ви мені пробачити?"

Сем Роквелл - "Влада"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найкращий актор другого плану - Махершала Алі

Найкраща акторка другого плану

Переможниця: Реджина Кінг - "Якби Біль-стріт могла заговорити"

Емі Адамс - "Влада"

Маріна де Тавіра - "Рома"

Емма Стоун - "Фаворитка"

Рейчел Вайс - "Фаворитка"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найкраща акторка другого плану - Реджина Кінг

Найкращий мультфільм

Переможець: "Людина-павук: Навколо всесвіту"

"Суперсімейка-2"

"Острів собак"

"Мірай з майбутнього"

"Ральф-руйнівник-2: Інтернетрі"

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