Оскар 2019: список переможців в основних номінаціях
В Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія нагородження премій Американської кіноакадемії.
Переможцем в номінації "Найкращий фільм" стала стрічка Пітера Фареллі "Зелена книга". До церемонії вважалося, що премію в цій категорії отримає "Рома" ("Рим") Альфонсо Куарона.
Загалом у "Зеленої книги" - перемоги в трьох номінаціях, зокрема в категорії "Найкращий актор другого плану" і "Найкращий оригінальний сценарій".
Найбільше "Оскарів" - в "Богемної Рапсодії" (4). Водночас у "Роми" і "Чорної пантери" - по три.
Ось, як виглядає список переможців в основних номінаціях:
Найкращий фільм
- Переможець: "Зелена книга"
- "Чорна пантера"
- "Богемна рапсодія"
- "Фаворитка"
- "Чорний куклукскланівець"
- "Рома"
- "Народження зірки"
- "Влада"
Найкращий фільм іноземною мовою
- "Рома" - Мексика
- "Капернаум" - Ліван
- "Холодна війна" - Польща
- "Робота без авторства" - Німеччина
- "Крамничні злодюжки" - Японія
Найкращий режисер
- Переможець: Альфонсо Куарон - "Рома"
- Йоргос Лантімос - "Фаворитка"
- Спайк Лі - "Чорний куклукскланівець"
- Адам Маккей - "Влада"
- Павел Павліковський - "Холодна війна"
Найкращий актор
- Переможець: Рамі Малек - "Богемна рапсодія"
- Крістіан Бейл - "Влада"
- Бредлі Купер - "Народження зірки"
- Вігго Мортенсен - "Зелена книга"
- Вільям Дефо - "На порозі вічності"
Найкраща акторка
- Переможниця: Олівія Колман - "Фаворитка"
- Леді Гага - "Народження зірки"
- Яліца Апарісіо - "Рома"
- Гленн Клоуз - "Дружина"
- Мелісса МакКарті - "Чи зможете ви мені пробачити?"
Найкращий актор другого плану
- Переможець: Махершала Алі - "Зелена книга"
- Адам Драйвер - "Чорний куклукскланівець"
- Сем Елліотт - "Народження зірки"
- Річард Грант - "Чи можете ви мені пробачити?"
- Сем Роквелл - "Влада"
Найкраща акторка другого плану
- Переможниця: Реджина Кінг - "Якби Біль-стріт могла заговорити"
- Емі Адамс - "Влада"
- Маріна де Тавіра - "Рома"
- Емма Стоун - "Фаворитка"
- Рейчел Вайс - "Фаворитка"
Найкращий мультфільм
- Переможець: "Людина-павук: Навколо всесвіту"
- "Суперсімейка-2"
- "Острів собак"
- "Мірай з майбутнього"
- "Ральф-руйнівник-2: Інтернетрі"
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