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Скандал навколо Євробачення триває: переможниця українського відбору Maruv каже, що на неї тиснуть і змушують відмовитися від участі у конкурсі.

Maruv, як і деякі інші учасники нацвідбору, потрапила під хвилю критики через те, що продовжує виступати в Росії.

Сама співачка проблеми в цьому не бачить і каже, що своєю музикою "несе мир і хоче об'єднувати народи".

Попри її перемогу у відборі Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) заявила, що контракт, який дасть Maruv право представляти країну на Євробаченні, можуть не підписати.

Напередодні там повідомили, що співачці висунули умову для її участі в конкурсі - відмова від концертів у Росії.

"У нас із вами хочуть відібрати перемогу"

Зранку в понеділок, 25 лютого, Maruv оприлюднила звернення до своїх шанувальників і заявила, що в неї хочуть "відібрати перемогу".

"Останні 24 години були найемоційнішими в моєму житті. Я здобула чесну перемогу в нацвідборі на Євробачення, отримавши максимальну підтримку глядачів і високий бал від членів журі. Але тепер нашу з вами перемогу хочуть відібрати", - пише співачка.

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За словами Maruv, вона вже отримала пропозиції від трьох різних країн, які запропонували їй представляти їх на Євробаченні, але вона їм відмовила: "Моя відповідь категорична - я виступаю від України і ніяк інакше. Я українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму її в Тель-Авіві".

Співачка підтвердила, що НСТУ передала їй договір, який вона має підписати сьогодні до обіду.

"Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі я відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушила жодного українського закону. А також готова взяти на себе усі витрати, пов'язані з участю в міжнародному конкурсі".

"Неузгоджений шпагат - два мільйони гривень"

Також співачка поділилася деякими іншими умовами договору, які їй нібито запропонували в НСТУ. Ось деякі з них.

Заборонена будь-яка імпровізація на сцені. Приміром, неузгоджений шпагат призведе до штрафу в два мільйони гривень

Чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НСТУ. У разі відмови - штраф в два мільйони гривень і компенсація збитків

Заборона на спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ

За словами Maruv, в документі є й багато інших "абсурдних", за її ж висловом, умов.

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"Натомість я від НСТУ нічого не отримую: ані жодної копійки фінансової допомоги, ані допомоги в організації поїздки, ані міжнародної промо-підтримки. Навіть візою я повинна займатися сама", - розповідає співачка.

В самій НСТУ наявність цих умов у договорі поки не підтвердили.

"Я відчуваю тиск, - каже Maruv. - І бачу відверті спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на Євробаченні".

Скандал навколо нацвідбору

Впродовж останніх днів соціальні мережі не вщухають через те, що серед учасників нацвідбору були ті, хто вважає нормальним виступати в Росії.

Найбільше дісталося учасницям дуету Anna Maria - кримчанкам Анні і Марії Опанасюк. Ще на початку лютого в ЗМІ писали, що їхня мати займає посаду віце-прем'єра в підконтрольному Росії уряді Криму, а тато - судді в місцевому Верховному суді.

В Україні батьки співачок фігурують у кримінальних провадженнях про держзраду, а їхні імена можна знайти в базі "Миротворець". Згодом з'явилися повідомлення, що мама артисток навіть отримала медаль міноборони РФ "За повернення Криму".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дует Anna Maria

Ще більший галас спричинило інтерв'ю Anna Maria кримськотатарському телеканалу ATR, яке вони дали 21 лютого, за кілька днів до фіналу нацвідбору.

На питання "Чий Крим?" вони відповіли "Крим наш, бо це наш дім, ми там народилися", так і не уточнивши, кому, на їхню думку, належить півострів, - Україні чи Росії.

Згодом співачки заявляли, що їх змушуюють обирати між конкурсом і батьками: "Свій вибір ми зробили давно, батьки зробили свій, але це все одно наші батьки, яких ми любимо, - не стримуючи сліз заявила одна з учасниць гурту. - Якби перед нами постало питання: обрати конкурс чи обрати батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали б батьків. Сподіваюся, люди нас у цьому зрозуміють. В кожної родини є свої обставини: не всі їх знають, зате всі судять".

"Ми народилися в Криму, ми українські співачки, ми ніяких законів не порушували, в Росії концертів не давали. Нам дуже прикро, що нас судять не стільки по наших справах, по нашій творчості, скільки по заголовках у пресі і лозунгах. Ми любимо Україну".

Не пустити Maruv на Євробачення

Чимало критики лунало й на адресу Maruv, яка не приховує, що виступає в Росії. Приміром, на квітень в неї запланований концерт у Москві.

Сама співачка під час національного відбору на Євробачення пояснювала, що хоче займатися музикою, а не політикою.

"Євробачення якраз і створили після Другої світової війни для того, аби об'єднувати країни, щоб з'явилося якесь спільне свято. Це пісенний конкурс, а не політика. Так, в мене багато фанатів в різних країнах, вони приходять на мої концерти в різних містах, в Росії також. Багато хто в Росії чудово ставиться до України. Не всі там погані, не можна судити всіх".

Копирайт изображения Maruv

На пряме питання, чи вважає вона Крим українським, Maruv відповіла: "Звісно, це Україна".

Однак і це не переконало критиків. Після її перемоги в соцмережах почали лунати заклики до НСТУ не підписувати з нею угоду і не надавати їй право представляти Україну на Євробаченні.

В НСТУ, у свою чергу, підтверджували, що такий сценарій можливий. Ввечері 24 лютого там повідомили: контракт з Maruv підпишуть тільки в тому разі, якщо вона прийме їхню мову - відмовиться від виступів у Росії.

Ще до початку фіналу нацвідбору гендиректор НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що незалежно від голосування членів журі і телеглядачів кінцеве рішення по представництву України на Євробаченні прийматиме саме НСТУ, яка й вирішуватиме: підписувати угоду з виконавцем чи ні.

"Майже всі учасники, що пройшли кола відбору і дісталися фіналу, в своїй життєвій чи кар'єрній діяльності так чи інакше пов'язані з РФ. Гастролями, паспортами чи родичами; культурними чи творчими зв'язками. Це свідчить не про те, що їх відбирали навмисно за цим критерієм, як подейкують найгарячіші голови з числа громадських активістів", - пише Аласанія.

Копирайт изображения UKRINFORM

"Це свідчить про набагато гіршу і небезпечнішу річ. А саме: в той час, коли українське суспільство шукає і виробляє нові правила безпеки в стані війни, яку РФ веде з Україною, - українська сфера культури загалом та музики зокрема (особливо - шоу-бізнес) - все ще інтегрована в російщину більше, ніж ми з вами уявляємо. Й авжеж більше, ніж нам хотілося б".

Гендиректор НСТУ також додав, що проблему не можна вирішити простим скасуванням результатів нацвідбору.

З критикою на адресу Maruv погоджуються не всі: в соцмережах є й чимало тих, хто називає скандал навколо нею "травлею" і проявом "оскаженілого патріотизму". Вони наголошують - що Maruv не порушувала жодних правил нацвідбору і чесно перемогла інших конкурсантів.

Хто така Maruv

Справжнє ім'я Maruv - Анна Корсун, вона народилася у 1992 році на Дніпропетровщині.

Три роки тому, ще як учасниця гурту The Pringlez, вона вже брала участь у півфіналі відбору на "Євробачення", а у 2018 - вже як Maruv - спробувала знову, але не змогла пройти кастинг.

Разом із гуртом Kazka Maruv, ймовірно, були найвідомішими учасниками національного відбору на Євробачення.

Популярність прийшла до неї минулого року - в першу чергу завдяки пісням "Drunk Groove" і "Focus on Me". В першої - понад 88 мільйонів переглядів на Youtube, у другої - майже 9 мільйонів.

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