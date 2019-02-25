Копирайт изображения Reuters Image caption Крейга Коулі виправдали завдяки тесту ДНК у 2017

Американець Крейг Коулі, який 39 років провів за ґратами через помилкові звинувачення у вбивстві, отримає 21 мільйон доларів компенсації. Про це заявили в адміністрації каліфорнійського міста Сімі-Веллі.

В заяві міськради сказано, що саме місто виплатить йому близько чотирьох мільйонів доларів. Інша частина суми буде покрита з інших джерел, зокрема зі страхових виплат.

"Ув'язнення на термін в 39 років було найдовшим з тих, які зрештою скасовували в Каліфорнії", - йдеться в повідомленні.

"Хоча жодна сума грошей не зможе компенсувати те, що сталося з паном Коулі, врегулювання цієї справи - правильне рішення як для нього, так і для нашої спільноти", - заявив представник адміністрації Сімі-Веллі.

71-річний Крейг Коулі вийшов з в'язниці у 2017 році - після того, як його помилував губернатор штату Джеррі Браун, який тоді заявив, що повторне розслідування справи і ДНК-тест довели безпідставність усіх звинувачень.

Коулі звинувачували у вбивстві жінки і її 4-річної дитини, яке сталося ще у 1978 році.

Минулого року ще одну компенсацію для чоловіка - щоправда, суттєво меншу - схвалила влада Каліфорнії. Йому виплатили майже два мільйони доларів - по 140 доларів за кожен день, що він перебував за ґратами.

Деталі справи проти Коулі

Тіла вбитих виявив один з їхніх родичів, який почав хвилюватися через те, що 24-річна Ронда Віхт не прийшла на заплановану сімейну зустріч. Жінку задушили мотузкою, її сина Дональда знайшли мертвим в його власному ліжку.

Коулі, ветерана війни у В'єтнамі, який нещодавно саме розійшовся з Віхт, того ж дня викликали на допит, а незабаром звинуватили у вбивстві. До цього він ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності.

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Звинувачення проти чоловіка в основному базувалися на показах свідків - сусідів вбитої. Одна сусідка заявила, що чула, як з квартири Віхт долинав стукіт.

Також неподалік від дому, за її словами, був припаркований автомобіль, що нібито належав Коулі. Сусідка заявляла, що бачила, як хтось із "волоссям середньої довжини" сів у нього і поїхав геть.

Інший сусід, що жив поверхом нижче, так само підтвердив, що чув стукіт у квартирі пані Віхт близько 5:30 ранку.

У 1980 році Коулі засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Сам він завжди заперечував свою причетність до злочину.

Значну роль у його звільненні зіграв відставний детектив з Сімі-Веллі Майк Бендер, який зробив чимало для того, аби розслідування справи проти Коулі поновили.

Пан Коулі наполягав, що свідок, на показах якого будувалось звинувачення, спочатку заявив, що чув шум у квартирі вбитої не о 5:30 ранку, а на годину раніше. А саме на цей час в Коулі є алібі.

Нове розслідування поставило під сумнів слова сусідки, яка заявляла, що бачила, як схожий на Коулі чоловік сідає в машину неподалік від місця злочину.

Через 39 років після вбивства поліцейські побували в її квартирі і зрозуміли: побачити місце, про яке вона говорила, з її вікна просто неможливо.

Втім, головним доказом невинуватості Коулі став ДНК-тест. На шматку простирадла з ліжка вбитої Ронди Віхт виявили залишки сперми і епітелію іншого чоловіка. Жодних ознак того, що на місці злочину був Коулі, навпаки, не знайшлося.

Зрештою його помилували і визнали, що звинувачення були помилковими. Інших людей у цій справі не затримували.

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