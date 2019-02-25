Проросійська партія на виборах у Молдові лідирує, але не отримує більшості

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У Молдові партія соціалістів, яку очолює проросійськи налаштований президент Ігор Додон, здобула на виборах у парламент найбільше голосів - 31%, але не стала головною в парламенті.

Такі результати після обробки 98% голосів, за даними Центральної виборчої комісії Молдови.

Голосування не визначило чіткої більшості в парламенті. Жодна з партій не набрала 51 зі 101 мандату для формування уряду.

Вибори вперше проходили за змішаною системою. 50 людей обиралися за партійними списками, 51 - за одномандатними округами.

Згідно з новою системою, найбільше місць поки що отримує правляча Демократична партія Молдови - 34. Це має бути на три більше, ніж у соціалістів, хоча демократи мають 23,9 відсотка голосів, повідомляє AFP.

Проєвропейський блок Acum з результатом у 26% отримує 23 місця в парламенті. Блок перебуває в опозиції до Додона та до Демократичної партії Молдови, якою керує олігарх Володимир Плахотнюк і яка досі контролювала уряд і парламент.

Остаточні дані про розподіл мандатів у майбутньому парламенті ЦВК Молдови оголосить лише після обробки всіх протоколів про голосування з місць.

Загалом до парламенту проходять три партії та один блок.

Подолати шестивідсотковий бар'єр змогла також партія "Шор" бізнесмена Ілана Шора (8%), якого у 2017 році засудили до семи з половиною років ув'язнення за причетність до багатомільйонної крадіжки коштів з молдавських банків. Партія отримує вісім місць.

Явка на виборах склала 49,22% (1,45 мільйона осіб) - це найнижчий показник в історії парламентських виборів у Молдові. На місця в парламенті загалом претендували 14 партій та один блок.

Основна боротьба розгорнулася між Партією соціалістів на чолі з президентом країни Додоном, який виступає за зближення з Росією, правлячою Демократичною партією та опозиційним блоком Acum ("Зараз"), що виступає за євроінтеграцію.

Демократичну партію очолює Плахотнюк - найбагатша людина Молдови, якого опоненти звинувачують у тому, що він контролює органи влади та більшість ЗМІ в країні.

Що далі?

Згідно з результатами, жодна партія не отримала парламентської більшості.

Лише Демократична партія заявила про готовність розпочати переговори щодо формування парламентської більшості.

При цьому про готовність вступити в коаліцію оголосила лише партія Шора, яку ЗМІ називають близькою до Демократичної партії Молдови.

Проросійська Партія соціалістів і проєвропейський блок Acum категорично відкидають ідею коаліції між собою або з Демократичною партією, повідомляє Інтерфакс.

Один з лідерів опозиції Acum Андрєй Нестасє оголосив, що його блок готовий укласти коаліцію лише з народом Молдови, а в разі потреби його прихильники "готові захищати свої права на вулицях".

Копирайт изображения EPA Image caption Явка на виборах склала 49,22% - це найнижчий показник в історії парламентських виборів у Молдові

Сторони звинуватили один одну в порушеннях під час виборів.

Майя Санду, одна з лідерок списку Acum, яка у 2016 році боролася з Додоном за посаду президента, але програла йому в другому турі, звинуватила владу в порушеннях.

"Ці вибори, як ми їх бачили, не можна назвати вільними та коректними. Це були найменш демократичні вибори в історії країни", - заявила Санду, звинувативши владу у використання адміністративного ресурсу та ЗМІ.

Демократична партія звинуватила соціалістів у підкупі виборців у Придністров'ї.

Партія соціалістів заявила, що теж зафіксувала порушення, але повідомить про свої висновки після консультацій з юристами.

За кілька днів до виборів Майя Санду та Андрєй Нестасє звинуватили чинну владу в спробі отруїти їх ртуттю.

У правлячій партії ці звинувачення заперечили і заявили, що так опозиція намагається здобути підтримку напередодні виборів.

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