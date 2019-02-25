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Володимир Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу, який оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Серед тих респондентів, які визначилися зі своїм вибором, за актора готові проголосувати 26,4%.

Далі йдуть Петро Порошенко, який має підтримку 18% респондентів, та Юлія Тимошенко - 13,8%.

Але різниця між ними близька до статистичної похибки, попереджають соціологи. Вони також просять зважати на те, що опитування не охоплює військових та українців, що перебувають за кордоном, у лікарнях чи в'язницях.

Попередній рейтинг, оприлюднений 20 лютого центром Разумкова, також показував дуже схожу розстановку сил: Зеленський лідирує, Порошенко на другому місці, Тимошенко - буквально на кілька відсотків позаду.

На четвертому місці в свіжому рейтингу - Юрій Бойко із 10,9%.

Дуже близькі результати у Анатолія Гриценка та Олега Ляшка: 6,4 та 6,3% відповідно.

Решта кандидатів набирають близько 3% або менше (Олександр Вілкул, Ігор Смешко, Юрій Тимошенко, Андрій Садовий тощо).

А що з партіями?

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Якщо, знову ж таки, дивитися на респондентів, які вже визначилися, до парламенту мали б шанси пройти шість політсил.

Лідер рейтингу - партія "Слуга народу" із 22,7%.

На другому й третьому місцях із незначним відривом - "Батьківщина" та "Блок Петра Порошенка" (16,9 та 16,2% відповідно).

Опозиційна платформа - "За Життя" має рейтинг 11,4%.

Близькі результати - у "Громадянської позиції" та "Радикальної партії" Ляшка (6 і 5,7%).

Решта партій, за рейтингом КМІС, не набирають більше прохідного бар'єру.

Опитування проводили 8-20 лютого в усіх регіонах, крім Криму та непідконтрольних частин Сходу. Всього опитали 2042 респондентів. Похибка не перевищує 3,3%.

Детальніше про те, як готують президентські рейтинги та які обмеження має цей інструмент, можна почитати тут:

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