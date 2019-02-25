Вибори 2019: Тимошенко дихає в потилицю Порошенку у свіжих рейтингах
Володимир Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу, який оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.
Серед тих респондентів, які визначилися зі своїм вибором, за актора готові проголосувати 26,4%.
Далі йдуть Петро Порошенко, який має підтримку 18% респондентів, та Юлія Тимошенко - 13,8%.
Але різниця між ними близька до статистичної похибки, попереджають соціологи. Вони також просять зважати на те, що опитування не охоплює військових та українців, що перебувають за кордоном, у лікарнях чи в'язницях.
Попередній рейтинг, оприлюднений 20 лютого центром Разумкова, також показував дуже схожу розстановку сил: Зеленський лідирує, Порошенко на другому місці, Тимошенко - буквально на кілька відсотків позаду.
На четвертому місці в свіжому рейтингу - Юрій Бойко із 10,9%.
Дуже близькі результати у Анатолія Гриценка та Олега Ляшка: 6,4 та 6,3% відповідно.
Решта кандидатів набирають близько 3% або менше (Олександр Вілкул, Ігор Смешко, Юрій Тимошенко, Андрій Садовий тощо).
А що з партіями?
Якщо, знову ж таки, дивитися на респондентів, які вже визначилися, до парламенту мали б шанси пройти шість політсил.
Лідер рейтингу - партія "Слуга народу" із 22,7%.
На другому й третьому місцях із незначним відривом - "Батьківщина" та "Блок Петра Порошенка" (16,9 та 16,2% відповідно).
Опозиційна платформа - "За Життя" має рейтинг 11,4%.
Близькі результати - у "Громадянської позиції" та "Радикальної партії" Ляшка (6 і 5,7%).
Решта партій, за рейтингом КМІС, не набирають більше прохідного бар'єру.
Опитування проводили 8-20 лютого в усіх регіонах, крім Криму та непідконтрольних частин Сходу. Всього опитали 2042 респондентів. Похибка не перевищує 3,3%.
Детальніше про те, як готують президентські рейтинги та які обмеження має цей інструмент, можна почитати тут:
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