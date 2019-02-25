Змія у черевику: шокуюча знахідка шотландської бабусі

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Коли Мойра Бокселл, повернувшися з відпустки в Австралії, знайшла у своїй валізі змію, то подумала, що її туди поклав хтось з її родини.

Але шотландська бабуся швидко зрозуміла, що це не розіграш - коли вона торкнулася змії, та заворушилася.

Вона ненароком перевезла рептилію в чемодані рейсом з Квінсленду до Глазго.

Пані Бокселл знайшла змію - разом зі шкірою, яку та почала скидати - у власному черевику, коли почала розпаковувати речі вдома.

Витягти змію з валізи - прямо у черевику - та тримати її, аби не втекла, наважився родич пані Бокселл. Він слідкував за рептилією до приїзду шотландської благодійної організації із захисту тварин, яку родина викликала до себе додому.

Виявилося, що у валізі пані Бокселл привезла пітона, який виявився безпечним.

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Зять пані Бокселл Пол Ерлі розповів історію про міжнародну подорож змії австралійському радіо.

За його словами, Мойра Бокселл згадала, що нібито бачила змію у власній кімнаті перед тим, як вирушити до аеропорту, проте вирішила, що та втекла.

Працівник шотландської благодійної організації із захисту тварин Тейлор Джонстон підтвердив, що вони забрали змію з будинку родини.

"Я отримав виклик від жінки, яка щойно повернулася з відпустки в Австралії, та знайшла в своїй валізі маленьку змію в черевику".

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"Коли я приїхав, то побачив, що змію вже витягли з валізи, тож я спокійно забрав її з будинку. Після обстеження виявилося, що це неотруйний плямистий пітон.

Зараз змія перебуває на карантині в нашому центрі порятунку та переселення тварин в Единбурзі".

Зоозахисники думають віддати її до зоопарку після того, як спливе термін карантину.

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