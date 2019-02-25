Maruv не поїде на Євробачення: кого обере Суспільне?

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Суспільний мовник і співачка Maruv не підписали договір про участь у Євробаченні-2019.

Про це повідомили у прес-службі "Національної суспільної телерадіокомпанії України".

Співачка Maruv перемогла за результатами голосування журі та глядачів у фіналі Національного відбору на Євробачення 2019. Проте співачка потрапила під хвилю критики за виступи у Росії.

Наразі Maruv та телерадіокомпанія не дійшли згоди щодо правил участі у конкурсі. Про це НСТУ повідомило у дописі на Facebook.

НСТУ зазначили, що виступ Maruv високо оцінили музичні експерти та глядачі. Проте, за словами телерадіокомпанії, вони не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі.

"У виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є зобов'язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі", - йдеться в повідомленні.

Перемовини між НСТУ та співачкою тривали п'ять годин, проте рішення про те, хто представлятиме Україну на Євробачення так і не ухвалили.

"Перемовини із наступним кандидатом почнемо зранку", - заявив голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія.

Maruv, як і деякі інші учасники нацвідбору, потрапила під хвилю критики через те, що продовжує виступати в Росії.

Сама співачка проблеми в цьому не бачить і каже, що своєю музикою "несе мир і хоче об'єднувати народи".

Попри її перемогу у відборі Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) заявила, що контракт, який дасть Maruv право представляти країну на Євробаченні, можуть не підписати.

Напередодні там повідомили, що співачці висунули умову для її участі в конкурсі - відмова від концертів у Росії.

Хто замість Maruv?

Співачка Maruv перемогла у фіналі українського національного відбору на "Євробачення-2019" з піснею "Siren Song", перфоменс якої називали дуже відвертим.

Глядачі віддали за співачку 6 балів, журі - 5. У голосуванні взяли участь 167 тис. людей.

Після виступу ведучий шоу Сергій Притула запитав, як її патріотизм співіснує з виступами в Росії. Maruv на це заявила, що у виступах в РФ немає нічого поганого, вона повторила, що своїми піснями несе мир і об'єднує народи.

"Євробачення" для цього і створювали, щоб країни об'єднувались, щоб ділились культурою…Це в першу чергу пісенний конкурс, а не політичні вибори", - сказала Maruv.

На питання Сергія Притули, кого саме вона об'єднала музикою у контексті Росії і України, співачка відповіла, що її фани об'єднуються і спілкуються. Хоча, зізналась, що не чула, щоб хтось з шанувальників після її концерту відмовився від ідеї скласти зброю і не їхати на Донбас.

"У мене багато глядачів і в Росії, і в Україні, і в Туреччині. У них є свої чати, вони спілкуються",- сказала Maruv.

Джамала запитала у MARUV, чий Крим. Співачка відповіла: "Крим український".

За результатами суми балів, які віддали журі та глядачі, друге місце у Національному відборі посів гурт Freedom Jazz з піснею "Cupidon".

Але більше глядацьких балів - 5 - отримав Гурт Kazka з піснею "Apart", який ще після півфіналу критикували за фальшиве виконання.

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