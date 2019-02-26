На Марсі виявили русла стародавніх річок

Копирайт изображения ESA/DLR/FU Berlin

Орбітальна станція "Марс-експрес" виявила докази того, що в минулому на Червоній планеті існувала розгалужена система бурхливих річок, пересохлі русла яких донині можна розгледіти в марсіанських долинах.

На фотографіях, зроблених міжпланетної станцією Європейського космічного агентства, чітко видно глибокі зморшки на поверхні Марса, які свідчать про те, що ця планета не завжди виглядала як випалена сонцем кам'яниста пустеля.

Все більше дослідників доходять висновку, що в минулому марсіанська атмосфера була значно товщою і щільнішою. Це дозволяло планеті утримувати тепло сонячних променів і забезпечувало умови для підтримки на поверхні постійних потоків води.

У минулому році все той же "Марс-експрес" виявив на Червоній планеті озеро рідкої води. Воно близько 20 км в діаметрі, розташоване біля південного полюса і приховано під товстою крижаною шапкою.

"Марсіанська Брахмапутра"

Фотографії пересохлих річок були зроблені в високогірній південній частині Марса, на схід від величезного кратера Гюйгенс і на північ від рівнини Еллада.

Цей гірський масив, поцяткований кратерами, утворився 3,5-4 млрд років тому - і саме тут можна знайти численні свідоцтва колись бурхливої водної активності.

Європейське космічне агентство опублікувало топографічну карту цієї місцевості, що допомагає "побачити річки" - зрозуміти масштаб і напрямок водних потоків.

Копирайт изображения ESA/DLR/FU Berlin

Червоним кольором відмічені гірські райони, звідки стікала вода, вимиваючи долини (пофарбовані зеленим) шириною до двох кілометрів і глибиною близько 200 метрів. Їх чітко видно досі, незважаючи на значну ерозію, якої ця місцевість зазнала за мільйони і мільярди років.

На Землі таку мережу річок називають деревовидною через численні притоки, деякі з яких на шляху до долини розгалужуються, але потім знову зливаються разом.

Вчені відзначають схожість цієї ділянки марсіанського рельєфу з витоком Брахмапутри в Тибеті і припускають, що на форму долин вплинули не тільки потужні річкові потоки, а й періодичні рясні дощі.

Копирайт изображения Google Image caption Виток Брахмапутри

При цьому залишається відкритим питання, звідки вода взялася спочатку: це могли бути опади, підземні джерела або льодовикові шапки, що танули. У будь-якому випадку, це вказує на те, що в далекому минулому клімат на Марсі був куди більш теплим і вологим, ніж зараз.

Ще одне питання, яке тут же спадає на думку - чи була тоді планета придатною до життя?

Відповісти на нього допоможе місія "ЕкзоМарс" - спільний проект Роскосмосу і Європейського космічного агентства, який планують запустити вже в наступному році.

Апарат спробує знайти на Червоній планеті мікробні форми життя або сліди їх існування в минулому. Робот оснастять буром, що здатний отримувати зразки породи з глибини до двох метрів - на той випадок, якщо життя ховається там.

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