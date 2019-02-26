Вандали вкрали голову 800-річного хрестоносця

Копирайт изображения RTE Image caption Голову хрестоносця "відірвали від його тіла і забрали"

Останки 800-річного хрестоносця зі склепу в дублінській церкві обезголовили вандали.

Архідиякон Девід Пірпойнт повідомив каналу RTÉ, що голову хрестоносця "відірвали від його тіла і забрали".

Це виявили, коли екскурсовод готувався відкрити церкву для відвідувачів у понеділок вдень.

Архідиякон Пірпойнт сказав, що він засмучений і розчарований через те, що церква знову постраждала від вандалів.

Над склепом святого Мішана вже вчиняли наругу у 1996 році.

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Архідиякон розповів, що такі новини абсолютно спустошили парафію та всю спільноту.

Він сказав, що спочатку, коли побачив, що сталося, йому стало "дуже огидно", але тепер він "просто сумує".

"Такий вчинок робить цей день сумним для церкви та для всього людства".

Ким були хрестоносці?

Хрестоносці брали участь в низці релігійних воєн, відомих як хрестові походи, які були санкціоновані Церквою в середньовічний період.

Найбільш відомими з хрестових походів є похід на Східне Середземномор'я, що мав відвоювати Святу Землю у мусульман.

За всю історію було сім великих хрестових походів, а також багато менш значних.

Копирайт изображения Rte Image caption Злочин виявили, коли екскурсовод готувався відкрити церкву для відвідувачів

Тури, які проводили на місці сплюндрованої пам'ятки, скасували на найближче майбутнє. Протягом минулого року її відвідали 27 тисяч людей.

У своїй заяві церква Ірландії сказала, що склеп сильно пошкодили, а деякі з мумій, серед яких 400-річні останки черниці, під час інциденту осквернили.

Тіло хрестоносця перевернули, а його голову відділили від тіла.

Існують побоювання, що останки розпадуться на відкритому повітрі, оскільки вони зберігалися завдяки спеціальним умовам, які були в склепі.

Ірландська поліція вивчає кадри відеоспостереження з церкви.

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