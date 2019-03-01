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У місяць, який має завершитися першим туром президентських виборів, на українців очікують кілька новел у соціальній сфері: пенсії індексуватимуть і доплачуватимуть, а субсидії почнуть видавати живими грошима.

Індексація пенсій

З 1 березня має відбутися перша автоматична індексація пенсій.

Вона заторкне понад 10 млн пенсіонерів і проводиться за формулою, яка, крім стажу самого пенсіонера і його зарплати, враховує розмір середньої зарплати та рівень інфляції в країні. Загальний розмір індексації становитиме 17%.

Копирайт изображения WWW.MSP.GOV.UA Image caption Індексація пенсій залежатиме від інфляції та середньої зарплати

"На 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані для 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів, а середній розмір підвищення складе 255 грн", - повідомили у Мінсоцполітики.

"Це не означає, що всі отримають однаково 255 гривень, адже кошти розподіляються відповідно до формули. Реальне підвищення відбудеться для 8 мільйонів пенсіонерів, але підвищення не буде меншим за 100 гривень", - також ідеться у повідомленні.

Переважна більшість пенсіонерів отримає підвищення від 100 до 500 грн. Якщо підвищення буде меншим за 100 грн, пенсіонери отримають доплати у березні-квітні цього року.

Наступна індексація пенсій відбудеться вже у 2020 році.

Пенсійні доплати

Копирайт изображения UNIAN Image caption За збігом обставин найбідніші пенсіонери отримують доплати у березні-квітні, коли в Україні відбуватиметься перший, і, можливо, другий тур президентських виборів

Для тих, хто отримує мінімальну пенсію, проте має значний страховий стаж, уряд передбачив компенсацію, загальна сума якої становитиме 2410 грн. Страховий стаж має становити 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, якщо вони вийшли на пенсію після 2011 року, і 25 та 20 років відповідно при виході на пенсію до 2011 року.

"Уряд виконав доручення президента України щодо необхідності підвищення рівня життя українських пенсіонерів, зокрема тих, у кого був значний страховий стаж, але невеликі пенсійні виплати через низькі базові зарплати", - пояснив віце-прем'єр Павло Розенко.

Пенсійні доплати виплатять за два місяці - березень і квітень. Такі доплати, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, отримають 1,9 млн пенсіонерів.

Цю суму було розраховано залежно від прожиткового мінімуму та показника інфляції у 2015-2016 роках.

За словами урядовця, виплата пенсійних доплат фактично стане індексацією пенсій для тих, хто не отримав її тоді.

"Ми знайшли можливість повернути пенсіонерам, які отримують найнижчий рівень пенсії, індексацію 2015-2016 років", - заявив міністр. Він також повідомив, що джерелом таких виплат стали кошти, отримані від розмитнення "євроблях":

"Вперше явище, яке завдало шкоди всій країні, було повернуто на користь певним категоріям громадян", - заявив урядовець, додавши, що ініціатором таких виплат був президент.

Сам президент Порошенко, коментуючи збіг додаткових пенсійних виплат у березні-квітні із президентськими виборами, заявив, що "підкуп" триватиме наступні 5 років.

Пропустити Twitter допис , автор: @poroshenko Усього через механізми пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 млрд. Зокрема, майже 6 млрд по програмі старих автомобілів, які ми можемо зараз використати на підтримку пенсіонерів. pic.twitter.com/Ov5NNMiEAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 лютого 2019 р.

"Опоненти кажуть - це підкуп. Так, 5 наступних років будемо підкуповувати пенсіонера, збільшуючи пенсію", - написав Петро Порошенко у своєму Twitter.

Він також твердить, що підвищення пенсійних та інших соціальних виплат є частиною його стратегії боротьби із бідністю.

За даними Пенсійного фонду, нині на 10 працівників в Україні припадає 11 пенсіонерів.

Субсидії грошима

У березні близько 4 млн родин отримають комунальні субсидії "живими" грошима.

Близько 70% отримувачів субсидії - пенсіонери. Вони отримають їх разом із пенсіями на пенсійний рахунок у банку або ж поштою, якщо саме так вони отримують і пенсію.

Решта отримуватимуть кошти в "Ощадбанку".

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За інформацією Мінсоцполітики, середня сума такої субсидії становитиме 1,5 тис. грн.

Готівкові субсидії одержать ті, кому вона була призначена ще минулого року.

Газ для промисловості - дешевше

З 1 березня 2019 року мінімальна ціна газу для промисловості становитиме 8 886 грн за тисячу кубів разом із ПДВ. Таку ціну промислові підприємства можуть отримати, якщо купують не менше 50 тис. кубів газу на місяць та не мають боргів перед "Нафтогазом".

Максимальна ціна разом з ПДВ становитиме 9 792 грн за тисячу кубів.

У порівнянні з цінами на лютий 2019 року, у березні ціни зменшено на 14,5-15,1%.

Ціна на газ для населення залишається незмінною і становить 7 482 грн за тисячу кубів разом із ПДВ.

У жовтні, коли уряд ухвалив рішення про підвищення цін на газ для населення і ТКЕ, газ для промисловості коштував майже удвічі дорожче.

Соціальний хліб для киян - по картках

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Від початку березня 2019 року "Київхліб" продаватиме "соціальні сорти" хліба за "Карткою киянина". Розміри знижки залежатимуть від пільгової категорії, зазначеної в картці.

"Основний акцент, який ми сьогодні робимо, це продаж хліба за карткою киянина пільговим категоріям громадян. Знижка буде різна, залежно від категорії", - заявила заступник голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, від початку березня за такою системою працюватимуть кілька кіосків, а до кінця березня усі 150 кіосків "Київхліб" перейдуть на "карткову" систему.

Власники "Картки киянина" поділені на 5 категорій. Кожна з цих категорій має свій розмір знижки.

Власники картки, які не мають пільг, зможуть купувати соціальні сорти хліба зі знижкою 20%.

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"Найважливіший момент цього проекту полягає у тому, що завжди можна буде придбати хліб дешевше, ніж середньоринкова ціна у місті Києві. Тобто як би не змінювалися ціни на хліб, саме ті, хто цього потребує, завжди купуватимуть його дешевше", - заявив директор фірмової мережі "Київхліб" Ярослав Федоренко.

За даними "Ощадбанку", зараз оформлені близько 630 тисяч "Карток киянина".

Споживачі без "Картки киянина" також можуть придбати "соціальний хліб" за ціною, яка щокварталу вираховується "Київхлібом" на основі цін на аналогічну продукцію від інших виробників.

Полікувалися - оцініть

З 1 березня кияни зможуть оцінити роботу лікарів у столиці через систему Helsi, у якій вже зареєстровані близько 1,5 млн киян та понад 2 млн лікарів.

"Пацієнт після візиту до лікаря протягом 14 днів зможе виставити оцінку лікарю та залишити текстовий відгук", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За відгуками система формуватиме рейтинги лікарів, які можуть впливати на те, із яким саме лікарем пацієнти захочуть підписати декларацію, або ж якого фахівця захочуть обрати для консультації.

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