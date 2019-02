Ванесса Параді зняла кліп про Київ. Чому це місто вабить зірок?

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Французька співачка Ванесса Параді зняла кліп на пісню "Київ" ("Kiev"). У ньому вона співає про київський сніг, поцілунки та дивиться на дзвіницю Лаври.

Пригадуємо, які ще популярні кліпи створили іноземні музиканти в українській столиці. А також з'ясовуємо, що такого привабливого для світових зірок у Києві.

У відео "Kiev" француженка гуляє по засніженому лісі, а наприкінці виходить на галявину, з якою видно дзвіницю Лаври та пейзаж з видом на кілька київських житлових комплексів.

Копирайт изображения Vanessa Paradis - Kiev, Les Films de Morphee Image caption Кадр із кліпу Kiev

Відомо, що востаннє акторка та співачка відвідувала Україну кілька років тому під час зйомок фільму "Іній".

Цю стрічку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру, французького телеканалу АРТЕ та Польського кіноінституту.

Копирайт изображения ДЕРЖКІНО УКРАЇНИ Image caption Кадр із фільму "Іній", в якому зіграла Ванесса Параді, і який також знімали в Україні

У ньому вона зіграла військову журналістку, яка працює на Донбасі. У 2017 році стрічку презентували на Каннському фестивалі.

У пісні ж, присвяченій столиці України, Параді співає про "київську лихоманку та палкі поцілунки", а також про "київський сніг", який зустрічає її, коли вона повертається до міста.

Мости, бібліотеки та спальні райони

Найбільше іноземні зірки полюбляють модерністську київську архітектуру, хаотичну забудову лівого берега та бібліотеку імені Вернадського.

Копирайт изображения Alberto E. Rodriguez/Getty Images Image caption Майлі Сайрус з шанувальницями

Наприкінці листопада американська співачка Майлі Сайрус випустила кліп, в якому тікала від американської поліції по Дарницькому мосту.

Заради зйомок кліпу на пісню Nothing Breaks Like a Heart міст частково перекрили на два дні.

За сценарієм, за кермом автомобіля співачка влаштувала перегони з правоохоронцями, в той час як на узбіччі її підтримували десятки шанувальників.

На платформі Youtube кліп уже переглянули майже 79 мільйонів разів.

Копирайт изображения THOMAS JOU Image caption Датська співачка MØ

Інша зірка танцювальної музики - датська співачка MØ - здивувала всіх відеороботою на трек Kamikaze, в якому чітко впізнається спальний район Троєщина.

Відео зняли серед напівзруйнованих будівель і випалених пусток української столиці. В інтерв'ю музичному кореспонденту BBC Марку Саведжу MØ зізналася, що ця робота стала ідеальним поєднанням "піску й гламуру", якого вона намагається досягти у своїй музиці.

Копирайт изображения CHESS CLUBRCA VICTOR Image caption Кадр із відео, знятого у Києві

По пустирях довкола висоток 80-х років співачка ганяє та старих автомобілях, палить шини та танцює разом із завсідниками київських клубів.

"Іноді коли ви знімаєте відео, ви обираєте для нього усіх цих красивих моделей, і вам доводиться вдавати, що ви друзі, і це так недоладно і нещиро. Але тут усі ці люди були такі автентичні, справжні, і ми так гарно зблизилися. Вони нагадали мені моїх старих друзів", - додала MØ.

З 2015 року кліп подивилися 63 мільйони разів.

Головними декораціями для кліпу гурту Twenty One Pilots "Nico And The Niners", що вийшов влітку 2018, став корпус факультету кібернетики Київського Національного Університету імені Т.Шевченка, а Український дім видали за штаб-квартиру ООН в кліпі DJ Shadow та Run the Jewels "Nobody speak".

Копирайт изображения Mireya Acierto/Getty Images Image caption Свій кліп у Києві співача Netta знімала за умов абсолютної конфіденційності

Монумент "Батьківщина-мати" та бібліотека імені Вернадського з'являються у кліпі співачки Paloma Faith Crybaby, а пристрасті у кліпі "Bassa Sababa" торішньої переможниці Євробачення Netta розгортаються на фоні тієж ж бібліотеки, Дарницького мосту та Позняків.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського часто з'являється в американських та британських кліпах

Чому саме Київ?

Копирайт изображения UNIAN Image caption По Дарницькому мосту в своїх відео іздили Майлі Сайрус та Netta

Загалом з 2005 по 2019 рік іноземні зірки та бренди зняли у Києві понад 65 кліпів та рекламних роликів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Монумент "Батьківщина-мати" також полюбився закордонним кдіпмейкерам

У коментарі BBС News Україна представники українських продакшн-компаній розповіли, що у Києві закордонних кліпмейкерів приваблює насамперед вартість роботи, яка у 2-3 рази менша за аналогічну в Центральній Європі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.