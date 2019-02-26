Хліб за картками? У Києві вводять нові правила для пільговиків

Копирайт изображения UNIAN Image caption Зі знижкою можна буде купити тільки одну хлібину

З березня у Києві фіксовані ціни на соціальні сорти хліба замінять на знижки тільки для власників картки киянина, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Міська влада каже, що знижка буде різною для різних категорій пільговиків. Для того, аби її отримати, потрібно буде обов'язково пред'явити картку киянина.

При цьому знижки поширюватимуться тільки на соціальні сорти хліба: батон (0,5 кілограма), пшеничний (0,65 кілограма) та "український" (0,95 кілограма).

Є у нової схеми певні особливості. Відтепер, придбати зі знижкою можна буде не більше однієї хлібини на день і тільки в одному зі 150 фірмових магазинів ПАТ "Київхліб".

Міська влада заявляє, що мета таких дій - уникнення спекуляцій.

"Коли хліб реалізовувався за фіксованими цінами, у нас були випадки скуповування продукції підприємцями, які його перепродували за ринковими цінами", - заявила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Кожному своя знижка

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кожна категорія пільговиків матиме свій відсоток знижки

Усього власників картки киянина поділили на п'ять категорій, кожна з яких отримуватиме свою знижку:

70% знижки отримають кияни-члени сімей загиблих в АТО чи Небесної Сотні, діти сироти, праведники Бабиного Яру;

знижки отримають кияни-члени сімей загиблих в АТО чи Небесної Сотні, діти сироти, праведники Бабиного Яру; 60% - особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, колишні в'язні концтаборів;

- особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, колишні в'язні концтаборів; 50% - діти з інвалідністю з дитинства;

- діти з інвалідністю з дитинства; 25% - пенсіонери;

- пенсіонери; 20% - решта власників картки киянина.

Придбати хліб зі знижкою за карткою киянина можна буде і без присутності її власника.

У КМДА пояснюють, що це робиться, аби хліб для соціально незахищених громадян змогли придбати інші люди.

Скільки ж коштуватиме хліб

Ще 24 грудня 2014 року між ПАТ "Київхліб" та КМДА уклали договір про створення мережі фірмових магазинів, у яких соціальні сорти хліба мали продавати за фіксованими цінами.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Навесні 2015 року фіксована ціна на пшеничний хліб складала 4,05 гривні, зараз - 12,5 гривні, а з максимальною знижкою - 3,7 гривні

Дія договору вже закінчилась і підприємство тепер може продавати хліб за будь-якими цінами.

У "Київхлібі" повідомили, що ціну на соціальні сорти хліба будуть розраховувати щоквартально як середню від ціни у супермаркетах столиці.

Таким чином, якщо звичайна ціна батона складатиме 10,8 гривні, то з карткою киянина - 3,2-8,6 гривні, залежно від знижки.

За даними Ощадбанку, у Києві та Київській області наразі оформлено 630 тисяч карток киянина.

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