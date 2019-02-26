Втік від поліції, а спіймався в туалеті - кумедна історія британського злочинця

Копирайт изображения Getty Images Image caption У такому туалеті намагався сховатись злочинець

У Великій Британії чоловіка, який переховувався від поліції, вдалося упіймати після того, як його знайшла поліцейська собака. Чоловік ховалася в біотуалеті.

21-річний Майкл Голпін втік із поліцейської машини в наручниках, зумівши вилізти через вікно.

Він переховувався протягом двох днів, перш ніж його знайшли у придорожньому туалеті.

Майкла Голпіна з містечка Лланхіллет в Уельсі заарештували за те, що він вдарив свою колишню подругу і відібрав у неї машину.

Під час арешту чоловік розповів поліції, що вони взяли не того, а справжній злочинець - його брат-близнюк.

Поки поліцейські перевіряли, чи того вони взяли, Голпін у наручниках виліз у вікно машини і втік.

Копирайт изображения South Wales Police Image caption Голпін виліз із вікна замкненої поліцейської машини в наручниках

Через два дні його знайшли у придорожньому міні-туалеті. Поліцейські якраз фіксували дорожньо-транспортну пригоду неподалік.

У результаті суд засудив Майкла Голпіна до десяти місяців ув'язнення після того, як він визнав нанесення тілесних ушкоджень своїй дівчині, втечу з-під варти, водіння авто без згоди власника та страховки.

Голпіну, якого 24 рази притягали до відповідальності, суд раніше заборонив наближатися до колишньої дівчини та керувати авто впродовж восьми місяців.

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