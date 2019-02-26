Євробачення: Freedom Jazz відмовились їхати, шанс для Kazka?

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Гурт Freedom Jazz, який зайняв друге місце на національному відборі на музичний конкурс "Євробачення-2019", заявив, що відмовляється від участі у ньому.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці гурту у Facebook.

Тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019", - написали учасниці гурту.

Вони подякували своїм прихильникам за "підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами".

Freedom Jazz написали, що "безмежно щасливі" посісти друге місце національного відбору Євробачення-2019.

"Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі".

Учасниці гурту повідомили, що ведуть перемовини про контракт із європейським промоутером на концертні тури на найближчий час.

Freedom Jazz посіли друге місце у фіналі відбору на "Євробачення", виконавши пісню "Cupidon".

Скандал із відбором

23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song", перфоменс якої називали дуже відвертим.

Глядачі віддали за співачку 6 балів, журі - 5. У голосуванні взяли участь 167 тис. людей.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Про концерти у Росії Maruv запитали і під час фінаду національного відбору

Напередодні стало відомо, що у неї заплановано декілька концертів у Росії.

Після виступу ведучий шоу Сергій Притула запитав, як її патріотизм співіснує з виступами в Росії. Maruv на це заявила, що у виступах в РФ немає нічого поганого, вона повторила, що своїми піснями несе мир і об'єднує народи.

"Євробачення" для цього і створювали, щоб країни об'єднувались, щоб ділились культурою… Це в першу чергу пісенний конкурс, а не політичні вибори", - сказала Maruv.

На питання Сергія Притули, кого саме вона об'єднала музикою у контексті Росії й України, співачка відповіла, що її фани об'єднуються і спілкуються. Хоча, зізналась, що не чула, щоб хтось з шанувальників після її концерту відмовився від ідеї скласти зброю і не їхати на Донбас.

"У мене багато глядачів і в Росії, і в Україні, і в Туреччині. У них є свої чати, вони спілкуються",- сказала Maruv.

Джамала запитала у Maruv, чий Крим. Співачка відповіла: "Крим український".

Після відбору член правління "Суспільного" (НСТУ), яке проводить відбір та визначає представника України на конкурсі, Олександра Кольцова повідомила, що рішення про представника приймуть протягом 48 годин, а Maruv нададуть проект договору про участь у конкурсі.

25 січня Maruv заявила, що готова відмовитися від гастролей в Росії, але не згодна з іншими пунктами договору, який їй запропонувало "Суспільне".

Вона була проти: заборони на імпровізацію на сцені без погодження із "Суспільним", передачі прав на пісню, виконання вимог і вказівок НСТУ.

Image caption Результати національного відбору представника України на конкурсі "Євробачення-2019"

Співачка заявила, що за порушення умов передбачений штраф у розмірі двох мільйонів гривень і компенсація збитків.

У той же день стало відомо, що Суспільне та виконавиця не знайшли спільного рішення і не підписали договір про її участь у конкурсі.

Керівник "Суспільного" Зураб Аласанія у Facebook написав, що переговори з наступним кандидатом на участь у конкурсі "Євробачення-2019" проведуть у вівторок, 26 лютого.

Хто далі?

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Третє місце у нацвідборі зайняв гурт Kazka із піснею "Apart", який ще після півфіналу критикували за фальшиве виконання.

Від журі конкурсу у фіналі вони отримали три бали, проте глядачі оцінили їхній виступ у п'ять балів з шести можливих.

Тепер саме їм можуть запропонувати представляти Україну на міжнародному конкурсі, який відбудеться навесні 2019 року в Ізраїлі.

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