Батька й доньку оштрафували на $3,4 млн. за крадіжку виграшного лотерейного білета

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лотерейні білети в Торонто, Канада

У Канаді працівника магазину і його доньку засудили до позбавлення волі й штрафу у 3,4 мільйона доларів США за крадіжку виграшного лотерейного білета.

68-річного Джун-Чул Чунга і його доньку 36-річну Кетлін Чунг засудили до семи й чотирьох років ув'язнення відповідно.

Її брат, Кеннет Чунг, який керував магазином у передмісті Торонто, де працював його батько, отримав 10-місячний термін ув'язнення.

Справжній же переможець лотереї в кінцевому підсумку отримав свій виграш у розмірі 12,5 мільйона канадських доларів (9,48 мільйона доларів США) плюс відсотки.

"Я просто дуже щасливий", - сказав переможець Даніел Кемпбелл у 2011 році, коли його право на виграш підтвердили.

Він розділив гроші із шістьма своїми колегами, які разом із ним купували квитки.

"Це велика вдача для мене і моєї сім'ї, і я можу допомогти їм і піклуватися про них. Мене трохи переповнюють почуття, навіть сильно переповнюють почуття".

Суддя Дуглас Грей постановив, що батько й донька мають виплатити по 1,7 мільйона доларів США, після конфіскації майна на 6,1 мільйона доларів США.

Суд визнав, що шахраї використали гроші від незаконно отриманого виграшу для купівлі маєтків і розкішних автомобілів.

Що ж сталося?

Пан Кемпбелл у 2003 році купив лотерейний білет й у якості виграшу отримав можливість безкоштовно отримати ще п'ять лотерейних білетів.

За квитками він звернувся до магазину в місті Барлінгтон, провінція Онтаріо.

Кеннет Чунг тоді керував магазином, а його батько Джун-Чул Чунг підтвердив право пана Кемпбелла отримати п'ять безкоштовних білетів.

Перевіривши квитки чоловіка, продавець виявив, що один з них був виграшним.

Джун-Чул Чунг не сказав про це клієнту й вкрав білет, а пану Кемпбелу повернув тільки чотири програшні лотерейні білети.

Потім його донька Кетлін Чунг віднесла виграшний квиток в офіс лотереї, де заявила про своє право на виграш.

Через багато місяців слідчий лотерейної компанії провінції Онтаріо виявив, що її брат є власником крамнички, де й продали виграшний квиток.

Але попри підозрілість ситуації компанія все одно виплатила виграш Чангам.

"Жахливий" приклад шахрайства потрапив до урядової доповіді 2007 року про "підозрілі перемоги" у лотереї в провінції Онтаріо.

У доповіді йшлося про те, що керівництво місцевої лотереї не зробило достатньо, аби завадити шахрайству, яке скоїли продавці лотерейних білетів.

За даними доповіді, за 13 років обманом продавці лотерейних білетів, працівники лотереї та їхні родичі змогли отримати близько 198 мільйонів доларів США.

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