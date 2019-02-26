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Україна може й не відправити свого представника на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" через "політизацію".

Про це в ефірі "Громадського" заявила член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова.

За її словами, зараз мовник, який відповідає за проведення відбору представника на конкурс, розмірковує як вчинити з участю України в конкурсі.

Пані Кольцова зазначила, що компанії не вдалося домовитись з переможницею національного відбору співачкою Maruv про умови її участі у конкурсі, компанія зв'язалась з гуртом Freedom Jazz, який зайняв друге місце.

Втім гурт також відмовився, про що написав у Facebook.

Представниця НСТУ зазначила, що наразі частина членів правління "Суспільного" вважає за краще відмовитись від участі України у конкурсі взагалі.

"У нас всередині компанії триває дискусія і зараз ми обговорюємо варіант, що краще б Україні не їхати зовсім, ніж мати такий варіант політизованого "Євробачення", - сказала вона.

При цьому пані Кольцова додала, що компанія "написала Kazka" з пропозицію представити Україну і чекає "відповіді".

Вона підкреслила, що до 8-10 березня НСТУ має представити "номер із розкадровками" від представника України.

Скандал із відбором

23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song", перфоменс якої називали дуже відвертим.

Глядачі віддали за співачку 6 балів, журі - 5. У голосуванні взяли участь 167 тис. людей.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Про концерти у Росії Maruv запитали і під час фінаду національного відбору

Напередодні стало відомо, що у неї заплановано декілька концертів у Росії.

Після виступу ведучий шоу Сергій Притула запитав, як її патріотизм співіснує з виступами в Росії. Maruv на це заявила, що у виступах в РФ немає нічого поганого, вона повторила, що своїми піснями несе мир і об'єднує народи.

"Євробачення" для цього і створювали, щоб країни об'єднувались, щоб ділились культурою… Це в першу чергу пісенний конкурс, а не політичні вибори", - сказала Maruv.

Джамала запитала у Maruv, чий Крим. Співачка відповіла: "Крим український".

Після відбору член правління "Суспільного" (НСТУ) Олександра Кольцова повідомила, що рішення про представника приймуть протягом 48 годин, а Maruv нададуть проект договору про участь у конкурсі.

25 січня Maruv заявила, що готова відмовитися від гастролей в Росії, але не згодна з іншими пунктами договору, який їй запропонувало "Суспільне".

Вона була проти: заборони на імпровізацію на сцені без погодження із "Суспільним", передачі прав на пісню, виконання вимог і вказівок НСТУ, погодження появи у ЗМІ.

Співачка заявила, що за порушення умов передбачений штраф у розмірі двох мільйонів гривень і компенсація збитків.

Image caption Результати національного відбору представника України на конкурсі "Євробачення-2019"

В ефірі "Громадського" 26 лютого пані Кольцова зазначила, що Maruv запропонували такий же контракт як і попереднім представникам України на конкурсі - Melovin та O.Torvald.

"Для нас величезним сюрпризом було... що артисту не підійшла стандартна угода", - сказала вона.

Пані Кольцова додала, що з ситуації, яка склалась, компанія зробить висновки й наступного разу буде краще пояснювати умови участі у конкурсі.

За словами представниці "Суспільного", Maruv взагалі запросили на національний відбір аби створити конкуренцію і "врівноважити" відомий гурт Kazka.

Хто далі?

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Третє місце у нацвідборі зайняв гурт Kazka із піснею "Apart", який ще після півфіналу критикували за фальшиве виконання.

Від журі конкурсу у фіналі вони отримали три бали, проте глядачі оцінили їхній виступ у п'ять балів з шести можливих.

Тепер саме їм можуть запропонувати представляти Україну на міжнародному конкурсі, який відбудеться навесні 2019 року в Ізраїлі.

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