Євробачення 2019: KAZKA відмовилася від участі в конкурсі

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Гурт KAZKA заявив, що відмовляється представляти Україну на конкурсі Євробачення в Тель-Авіві. До цього про таке ж рішення повідомив гурт Freedom Jazz.

"Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною", - йдеться в повідомленні групи на Facebook.

Музиканти кажуть, що їхня місія - об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат.

"На пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети - нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть".

Про таке ж рішення раніше повідомив гурт Freedom Jazz.

Цьому передував скандал навколо неучасті в Євробаченні співачки Maruv, яка перемогла у національному відборі.

Її, як і деяких інших виконавців, звинувачували в тому, що вона продовжує виступати в Росії.

Вже після перемоги Maruv НСТУ (Національна суспільна телерадіокомпанія України) повідомила, що співачці висунули додаткову умову - їй нададуть право представляти Україну на Євробаченні лише в тому разі, якщо вона відмовиться від концертів у сусідній країні.

Зрештою Maruv угоду з НСТУ не підписала - щоправда, каже вона, не через небажання відмовлятися від російських концертів, а через інші умови угоди, які вона назвала абсурдними і кабальними.

Зокрема, вона розповідала, що договір забороняє їй імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ та включає низку інших обмежень, за порушення яких передбачені серйозні штрафи.В НСТУ ж кажуть, що Maruv довільно інтерпретує умови контракту, і точно такі ж договори підписували й попередні переможці нацвідбору.

Зрештою НСТУ повідомила, що починає консультації з іншими учасниками нацвідбору з приводу їхньої участі в Євробаченні. Втім, там не виключили, що Україна може взагалі не брати участі в цьогорічному конкурсі.

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