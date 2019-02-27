"Санкції з пекла" для Росії: про що новий законопроект конгресу США

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Конгрес США оприлюднив проект закону "Про захист безпеки США від агресії Кремля", який сенатори анонсували два тижні тому. Це друга - жорсткіша - версія так званих "санкцій з пекла" (bill from hell), які вперше були оприлюднені влітку минулого року.

Документ передбачає заборону на операції з російським держборгом, участь в розробці нафтових родовищ у Росії та інвестиції у російські енергетичні проекти в інших країнах.

Також в законопроекті прописані санкції проти російських банків, "що підтримують спроби підірвати демократичні інститути в інших державах"; проти осіб, які "діють в інтересах Володимира Путіна"; проти російського кіберсектору і кораблебудівельної галузі.

Новий законопроект пропонується "як відповідь на втручання РФ у демократичні процеси в інших країнах, згубний вплив Росії у Сирії і її агресію проти України - зокрема, інцидент у Керченській протоці", що мав місце наприкінці листопада минулого року.

Тоді росіяни відкрили вогонь по трьох суднах українських ВМС, які хотіли пройти через Керченську протоку. 24 українських моряків зрештою затримали.

Україна вважає, усіх їх військовополоненими - наразі вони утримуються на території РФ.

Деталі законопроекту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з авторів проекту закону - сенатор-республіканець Ліндсі Грем

У проекті закону, який в середу оприлюднили на сайті конгресу, уточнюється, що:

термін, що дається президентові США на запровадження санкцій проти російського держборгу, обмежується 60 днями, а сама заборона повинна почати діяти через 90 днів після того, як закон набуде чинності

під заборону потрапляють російські проекти, пов'язані зі зрідженим природним газом, і проекти з розробки нафтових родовищ у Росії вартістю від 1 мільйона доларів або від п'яти мільйонів доларів сумарно впродовж 12 місяців, а також інвестиції у російські енергетичні проекти в інших країнах, які оцінюються в понад 250 мільйонів.

перелік банків, щодо яких запроваджуються санкції визначає президент США (у попередній версії був список конкретних банків, де фігурували, зокрема, ВТБ і Сбербанк)

у відповідь на затримання українських моряків президент США повинен запровадити санкції проти щонайменше 24 старших офіцерів ФСБ, які раніше не потрапляли під санкційні списки США

не пізніше, ніж через 90 днів після того, як закон набирає чинності, держсекретар США повинен визначити, чи відповідає Росія критеріям держави-спонсора тероризму

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