Найкрихітнішого новонародженого хлопчика виписали з лікарні Токіо
Хлопчика, який при народженні важив всього 268 грамів виписали із лікарні в Японії. Його вважають найменшим новонародженим хлопчиком у світі, якого відправили додому з лікарні здоровим.
Дитина народилася за допомогою кесаревого розтину в серпні й була настільки маленькою, що могла поміститися у складені долоні.
За немовлям доглядали у відділенні реанімації, доки не виписали минулого тижня.
Хлопчик підріс і тепер важить 3,2 кілограма. Зараз він нормально харчується.
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Народжений на 24-му тижні вагітності, маленький хлопчик провів п'ять місяців у лікарні.
"Я можу тільки сказати, що я щаслива, що він виріс таким великим, тому що, чесно кажучи, я не була впевнена, що він зможе вижити", - сказала мама хлопчика, йдеться у повідомленні лікарні університету Кейо у Токіо.
Доктор Такеші Аріміцу, який лікував дитину, повідомив BBC, що це найменший новонароджений, якого успішно виписали з лікарні, згідно з базою даних про найменших дітей у світі, яку веде університет Айови.
Він сказав, що хотів продемонструвати "можливість того, що діти можуть покидати лікарні, маючи гарне здоров'я, навіть якщо вони народжуються маленькими".
Попереднім рекордсменом був хлопчиком, який народився в Німеччині, вагою 274 грами.
Відповідно до тієї ж бази даних, найменша у світі дівчинка, яка вижила, також народилася в Німеччині у 2015 році й, за повідомленнями, важила 252 грами.
Університетська лікарня Кейо повідомила, що в Японії рівень виживання дітей, народжених з вагою менше кілограма, становить близько 90%. Але для тих, хто народився з вагою менше 300 грамів, рівень падає приблизно до 50%.
Серед найменших немовлят частіше виживають дівчата, ніж хлопці. Медичні експерти не впевнені, чому так відбувається, хоча дехто вважає, що це може бути пов'язано з більш повільним розвитком легенів у чоловіків.
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