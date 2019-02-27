Копирайт изображения Keio University Hospital Image caption Так хлопчик виглядав у віці п'яти днів

Хлопчика, який при народженні важив всього 268 грамів виписали із лікарні в Японії. Його вважають найменшим новонародженим хлопчиком у світі, якого відправили додому з лікарні здоровим.

Дитина народилася за допомогою кесаревого розтину в серпні й була настільки маленькою, що могла поміститися у складені долоні.

За немовлям доглядали у відділенні реанімації, доки не виписали минулого тижня.

Хлопчик підріс і тепер важить 3,2 кілограма. Зараз він нормально харчується.

Народжений на 24-му тижні вагітності, маленький хлопчик провів п'ять місяців у лікарні.

"Я можу тільки сказати, що я щаслива, що він виріс таким великим, тому що, чесно кажучи, я не була впевнена, що він зможе вижити", - сказала мама хлопчика, йдеться у повідомленні лікарні університету Кейо у Токіо.

Доктор Такеші Аріміцу, який лікував дитину, повідомив BBC, що це найменший новонароджений, якого успішно виписали з лікарні, згідно з базою даних про найменших дітей у світі, яку веде університет Айови.

Він сказав, що хотів продемонструвати "можливість того, що діти можуть покидати лікарні, маючи гарне здоров'я, навіть якщо вони народжуються маленькими".

Копирайт изображения Keio University Hospital Image caption При виписці дитина важила цілком здорові 3,2 кілограма — у дванадцять разів більше ніж при народженні

Попереднім рекордсменом був хлопчиком, який народився в Німеччині, вагою 274 грами.

Відповідно до тієї ж бази даних, найменша у світі дівчинка, яка вижила, також народилася в Німеччині у 2015 році й, за повідомленнями, важила 252 грами.

Університетська лікарня Кейо повідомила, що в Японії рівень виживання дітей, народжених з вагою менше кілограма, становить близько 90%. Але для тих, хто народився з вагою менше 300 грамів, рівень падає приблизно до 50%.

Серед найменших немовлят частіше виживають дівчата, ніж хлопці. Медичні експерти не впевнені, чому так відбувається, хоча дехто вважає, що це може бути пов'язано з більш повільним розвитком легенів у чоловіків.

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