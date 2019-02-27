Україна відмовилася від участі у 2019 році в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Ізраїлі.

Про це йдеться у повідомленні Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ), яка є організатором національного відбору представника України на конкурсі.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - йдеться в заяві компанії.

Мовник віддзначив, що запропонував переможцю цьогорічного відбору - співачці Maruv "укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі".

"Після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір", - йдеться в заяві.

За їхніми словами, альтернативним способом визначення представника від України на "Євробачення-2019", згідно з правилами, є призначення представника.

"Суспільне" могло обрати "будь-якого виконавця не з числа учасників національного відбору".

Від такої альтернативи НСТУ відмовився і звернувся до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами нацвідбору, але гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в конкурсі.

"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - говориться у заяві.

НСТУ також пропонує суспільству започаткувати діалог у форматі "ток-шоу, форумів та обговорень за участі провідних експертів сфери" для формулювання позиції українського суспільства щодо проблеми "зв'язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора".

Телекомпанія пропонує напрацювати пропозицій до проекту закону України, що міг би "врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із державою-агресором на майбутнє".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.