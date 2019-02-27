Пожежа на головному вокзалі Каїра: 25 загиблих, десятки потерпілих

Копирайт изображения EPA Image caption За повідомленнями, пожежа спалахнула, коли потяг зіткнувся з буферною огорожею

Щонайменше 25 людей загинули і 50 постраждали внаслідок сильної пожежі на вокзалі Рамсес в центрі Каїра - найбільшій залізничній станції Єгипту, повідомляють єгипетські державні ЗМІ.

Потяг врізався в буферну огорожу в кінці платформи, на якій перебувало багато людей.

Внаслідок зіткнення на локомотиві вибухнув паливний бак, що й спричинило пожежу. Вогонь швидко охопив платформу та споруди поблизу неї.

Очікується, що кількість потерпілих може зрости, передає інформагентство AP з посиланням на лікарів.

Копирайт изображения AFP Image caption Кількість постраждалих може зрости

Точна причина аварії потягу наразі невідома. За кілька годин після неї міністр транспорту Хішам Арафат пішов у відставку.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, який прибув на місце катастрофи, пообіцяв знайти і покарати винних.

Місцеві ЗМІ оприлюднили відео, зняте камерами спостереження, на якому видно людей на платформі, коли потяг врізається в огорожу на великій швидкості і вибухає.

На іншому відео, знятому камерами в підземному переході поблизу, видно, як люди тікають від вогню.

Копирайт изображения EPA Image caption Після зіткнення вибухнув паливний бак локомотива

"Я бачив, як чоловік на локомотиві на щось вказував, коли в'їжджав на платформу. Він кричав: "Немає гальм! Немає гальм!", а потім зістрибнув з локомотива", - розповів очевидець Ібрагім Хусейн інформагенції Reuters.

"Я стояв на платформі і бачив, як потяг на швидкості врізався в огорожу, - цитує агенція Reuters слова іншого очевидця. - Усі побігли, але багато людей загинули після вибуху локомотива".

Приватний єгипетський новинний портал "al-Shorouk" з посиланням на джерело повідомив, що потяг саме ремонтували, коли він почав швидко рухатися в напрямку головної будівлі вокзалу без машиніста.

Залізничний вокзал Рамсес - головна залізнична станція Каїра, розташована в центрі єгипетської столиці. Її назвали на честь давньоєгипетського фараона Рамсеса ІІ, чию статую встановили поруч у 1955 році (пізніше її перевезли до Мемфіса).

Копирайт изображения EPA Image caption Після катастрофи біля вокзалу Рамсес зібралося багато людей

Єгипетська залізниця має низькі показники безпеки пасажирів, часто кажуть про її недостатнє фінансування та погане управління.

У серпні 2017 року 43 людини загинули і понад 100 дістали поранення в результаті зіткнення двох пасажирських потягів в околицях міста Олександрія.

Найстрашніша катастрофа на залізниці в історії країни сталася в Каїрі у 2002 році. Тоді загорівся переповнений пасажирський потяг. Загинули понад 370 людей.

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