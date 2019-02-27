"Трамп - расист, шахрай і брехун". Його екс-юрист Майкл Коен дав свідчення в конгресі

Копирайт изображения EPA Image caption Майкл Коен дав свідчення під присягою

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що Трамп заздалегідь знав про витік та підготовку публікації електронних листів зі зламаного сайту Національного комітету Демократичної партії.

Екс-адвокат розповів, що Трамп займався планами будівництва свого хмарочосу в Москві навіть під час президентської кампанії, хоча Трамп тоді заявляв, що не має ділових зв'язків у Росії.

У своїх свідченнях конгресу Коен назвав Трампа расистом і шахраєм.

Дональд Трамп у відповідь заявив, що його колишній адвокат бреше, аби скоротити собі термін ув'язнення.

"Мені соромно за мою слабкість і недоречну лояльність, за те, що я скоїв для Трампа у спробі захистити й просунути його. Мені соромно за те, що я вирішив узяти участь у приховуванні протизаконних дій Трампа замість того, щоб дослухатися до своєї совісті. Мені соромно, тому що я знаю, хто такий містер Трамп. Він расист. Він брехун. І шахрай", - заявив Майкл Коен під присягою членам комітету з нагляду палати представників конгресу США.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption "Мені соромно за мою слабкість", - заявив Коен

"Країна бачила, як він догоджав прибічникам вищості білої нації і фанатиків. Ви чули, як він називав іноземні держави "смердючими дірами", - продовжив Коен. - У приватному спілкуванні він ще гірший".

Президент Дональд Трамп вже заявив, що Коен бреше.

Президент США, який зараз перебуває у В'єтнамі, знайшов час, аби відволіктися від перемовин з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Ханої, щоб розкритикувати в Twitter свого колишнього помічника.

"Він бреше, щоб скоротити час ув'язнення", - заявив Трамп.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.

"Майкл Коен був одним з багатьох юристів, які мене представляли (на жаль). У нього були й інші клієнти. Його щойно позбавили адвокатського звання за брехню та шахрайство. Він коїв погані речі, що не мали стосунку до Трампа. Він бреше, аби скоротити свій строк у в'язниці. Нечесний юрист!" - написав Дональд Трамп у Twitter.

Що розповів Коен про проект Трампа в Москві?

Майкл Коен заявив, що Трамп знав про плани будівництва хмарочоса Трамп-тауер у Москві і керував ними, але при цьому публічно заявляв, що не має ділових зв'язків у Росії.

"Він брехав про це, тому що абсолютно не очікував, що переможе на виборах. Він також брехав про це, тому що мав заробити сотні мільйонів доларів", - розповів Коен.

Але у 2017 році Коен заявляв конгресу, що спроби збудувати хмарочос у Москві припинилися в січні 2016 року.

З того часу він визнав, що переговори фактично тривали до червня 2016 року, коли передвиборча кампанія була в розпалі. Втім, зрештою проект так і не був реалізований.

Коен також додав, що його попередні неправдиві свідчення у конгресі були "перевірені та відредаговані" адвокатами Трампа.

Що ще Коен розповів про Росію?

Коен також відзначив у своїх свідченнях, попри неодноразові заяви Трампа, що він заздалегідь знав про зустріч у Нью-Йорку між його помічниками та юристкою з Росії, яка обіцяла надати "бруд" про Гілларі Клінтон.

Ця зустріч у червні 2016 року стала предметом уваги спеціального прокурора Роберта Мюллера. Зараз він завершує майже дворічне розслідування щодо того чи існувала змова між представниками кампанії Трампа та Росією з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.

Коен розповів, що Дональд Трамп-молодший підійшов ззаду до столу батька і тихо сказав йому: "До зустрічі все готово".

Трамп, як розповів Коен, відповів: "Добре, дай мені знати".

Коен також заявив, що він не має прямих доказів того, що Трамп або представники його кампанії вступили у змову з Росією.

"У мене їх немає, - сказав він. - Я хочу, що це було зрозуміло. Але я маю підозри".

"Шкодую про день, коли сказав "так"

"Президент називав мене щуром. Мене звуть Майкл Дін Коен", - сказав на слуханнях колишній юрист Трампа. Він зазначив, що на слухання він прийшов зокрема для того, щоб вибачитися перед своєю родиною і перед американським народом за те, що раніше брехав конгресу і прикривав боса.

Майкл Коен заявив, що шкодує про той день, коли сказав своєму босу "так".

Колишній юрист, якого днями позбавили адвокатського звання рішенням Верховного суду, зазначив, що у 2007 році, коли він погодився працювати на Дональда Трампа, він не міг собі й уявити, що той одного разу балотуватиметься на посаду президента, як сказав Коен, проводячи кампанію на основі ненависті та нетерпимості, і що зрештою він переможе.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Коен заявив, що пошкодував про те, що сказав своєму босу "так"

"Після сьогоднішніх слухань ми продовжимо збирати документи і свідчення в нашому пошуку правди, - заявив голова комітету з нагляду і урядової реформи нижньої палати конгресу США демократ Елайджа Каммінгс. - Свідчення Коена - це початок процесу, не завершення. Дні, коли цей комітет захищав президента будь-якою ціною, минули".

Майкл Коен почав давати свідчення в конгресі в середу, 27 лютого. Його виступ, який триватиме кілька годин, транслюють наживо всі великі телекомпанії США, а також BBC.

Таким чином свідчення Коена почує величезна аудиторія - ймовірно, десятки мільйонів людей.

52-річний Коен почав відбувати трирічний строк ув'язнення у травні минулого року за порушення правил фінансування виборчої кампанії - таємну незаконну виплату грошей одній з імовірних коханок Трампа, а також ухиляння від сплати податків та брехню конгресу.

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