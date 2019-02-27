"Трамп - расист, шахрай і брехун". Його екс-юрист Майкл Коен дав свідчення в конгресі
Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що Трамп заздалегідь знав про витік та підготовку публікації електронних листів зі зламаного сайту Національного комітету Демократичної партії.
Екс-адвокат розповів, що Трамп займався планами будівництва свого хмарочосу в Москві навіть під час президентської кампанії, хоча Трамп тоді заявляв, що не має ділових зв'язків у Росії.
У своїх свідченнях конгресу Коен назвав Трампа расистом і шахраєм.
Дональд Трамп у відповідь заявив, що його колишній адвокат бреше, аби скоротити собі термін ув'язнення.
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"Мені соромно за мою слабкість і недоречну лояльність, за те, що я скоїв для Трампа у спробі захистити й просунути його. Мені соромно за те, що я вирішив узяти участь у приховуванні протизаконних дій Трампа замість того, щоб дослухатися до своєї совісті. Мені соромно, тому що я знаю, хто такий містер Трамп. Він расист. Він брехун. І шахрай", - заявив Майкл Коен під присягою членам комітету з нагляду палати представників конгресу США.
"Країна бачила, як він догоджав прибічникам вищості білої нації і фанатиків. Ви чули, як він називав іноземні держави "смердючими дірами", - продовжив Коен. - У приватному спілкуванні він ще гірший".
Президент Дональд Трамп вже заявив, що Коен бреше.
Президент США, який зараз перебуває у В'єтнамі, знайшов час, аби відволіктися від перемовин з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Ханої, щоб розкритикувати в Twitter свого колишнього помічника.
"Він бреше, щоб скоротити час ув'язнення", - заявив Трамп.
"Майкл Коен був одним з багатьох юристів, які мене представляли (на жаль). У нього були й інші клієнти. Його щойно позбавили адвокатського звання за брехню та шахрайство. Він коїв погані речі, що не мали стосунку до Трампа. Він бреше, аби скоротити свій строк у в'язниці. Нечесний юрист!" - написав Дональд Трамп у Twitter.
Що розповів Коен про проект Трампа в Москві?
Майкл Коен заявив, що Трамп знав про плани будівництва хмарочоса Трамп-тауер у Москві і керував ними, але при цьому публічно заявляв, що не має ділових зв'язків у Росії.
"Він брехав про це, тому що абсолютно не очікував, що переможе на виборах. Він також брехав про це, тому що мав заробити сотні мільйонів доларів", - розповів Коен.
Але у 2017 році Коен заявляв конгресу, що спроби збудувати хмарочос у Москві припинилися в січні 2016 року.
З того часу він визнав, що переговори фактично тривали до червня 2016 року, коли передвиборча кампанія була в розпалі. Втім, зрештою проект так і не був реалізований.
Коен також додав, що його попередні неправдиві свідчення у конгресі були "перевірені та відредаговані" адвокатами Трампа.
Що ще Коен розповів про Росію?
Коен також відзначив у своїх свідченнях, попри неодноразові заяви Трампа, що він заздалегідь знав про зустріч у Нью-Йорку між його помічниками та юристкою з Росії, яка обіцяла надати "бруд" про Гілларі Клінтон.
Ця зустріч у червні 2016 року стала предметом уваги спеціального прокурора Роберта Мюллера. Зараз він завершує майже дворічне розслідування щодо того чи існувала змова між представниками кампанії Трампа та Росією з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.
Коен розповів, що Дональд Трамп-молодший підійшов ззаду до столу батька і тихо сказав йому: "До зустрічі все готово".
Трамп, як розповів Коен, відповів: "Добре, дай мені знати".
Коен також заявив, що він не має прямих доказів того, що Трамп або представники його кампанії вступили у змову з Росією.
"У мене їх немає, - сказав він. - Я хочу, що це було зрозуміло. Але я маю підозри".
"Шкодую про день, коли сказав "так"
"Президент називав мене щуром. Мене звуть Майкл Дін Коен", - сказав на слуханнях колишній юрист Трампа. Він зазначив, що на слухання він прийшов зокрема для того, щоб вибачитися перед своєю родиною і перед американським народом за те, що раніше брехав конгресу і прикривав боса.
Майкл Коен заявив, що шкодує про той день, коли сказав своєму босу "так".
Колишній юрист, якого днями позбавили адвокатського звання рішенням Верховного суду, зазначив, що у 2007 році, коли він погодився працювати на Дональда Трампа, він не міг собі й уявити, що той одного разу балотуватиметься на посаду президента, як сказав Коен, проводячи кампанію на основі ненависті та нетерпимості, і що зрештою він переможе.
"Після сьогоднішніх слухань ми продовжимо збирати документи і свідчення в нашому пошуку правди, - заявив голова комітету з нагляду і урядової реформи нижньої палати конгресу США демократ Елайджа Каммінгс. - Свідчення Коена - це початок процесу, не завершення. Дні, коли цей комітет захищав президента будь-якою ціною, минули".
Майкл Коен почав давати свідчення в конгресі в середу, 27 лютого. Його виступ, який триватиме кілька годин, транслюють наживо всі великі телекомпанії США, а також BBC.
Таким чином свідчення Коена почує величезна аудиторія - ймовірно, десятки мільйонів людей.
52-річний Коен почав відбувати трирічний строк ув'язнення у травні минулого року за порушення правил фінансування виборчої кампанії - таємну незаконну виплату грошей одній з імовірних коханок Трампа, а також ухиляння від сплати податків та брехню конгресу.
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