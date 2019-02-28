У Барселоні представили смартфон, який не розряджається 50 днів

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Виробники нового телефону "Енерджайзер" обіцяють, що він триматиме заряд батареї до 50 днів від одного циклу підзарядки.

Але тоненьким цей смартфон назвати важко. Прибічники новітніх технологій вже охрестили пристрій "товстунчиком" світу мобільних телефонів.

Смартфон під назвою Power Max P18K Pop виробництва Avenir Telecom справді об'ємний.

Його виробники стверджують, що користувачі зможуть дві доби дивитися відео і слухати до 10 годин музики без підзарядки.

Avenir представив свій смартфон на цьогорічній виставці Mobile World Congress у Барселоні.

Через назву телефону - Energizer, як і бренд батарейок - деякі користувачі розмірковують, що ж може ховатися під його корпусом.

"Цей телефон Energizer - справжній товстунчик. Гадаю, що під корпусом цієї штуки можуть бути просто вісім батарейок AA," - жартує один з користувачів Twitter.

Виробники телефону стверджують, що попри свій розмір Power Max P18K Pop має всі функції, що і звичайний смартфон Android у 2019 році.

"Сучасні смартфони можуть виконувати більше завдань, але для цього потрібний заряд батареї, обсяг якої обмежений", - каже репортерка BBC з питань технологій Зої Кляйнман.

"Energizer може надати достатньо енергії, але щоб його зарядити, знадобиться більше часу, та й важитиме він більше", - пояснює експертка.

"Хоча він виглядає величезним, насправді він лише вдвічі товстіший, ніж перші моделі iPhone", - додає вона.

Виробники обіцяють, що цей телефон матиме найбільшу місткість акумулятору серед усіх смартфонів, а також п'ять камер.

Ані про дату появи смартфона-енерджайзера у продажу, ані про його вагу не повідомляється.

Кнопки повертаються?

Серед інших новинок, представлених на Mobile World Congress, вирізнялися моделі смартфонів із клавіатурою.

В моделі Pro1 від лондонського стартапу F(x)tec клавіатура ховається під екраном.

На додачу він має повністю функціональний тачскрин.

Очікується, що Pro1 надійде у продаж у липні цього року і коштуватиме від £649 у Великій Британії або від $649 у США.

Image caption Nokia 950 надихнула на створення Pro1

На створення пристрою його розробника надихнув прототип Nokia 950, який він отримав у 2010 році. Модель від Nokia так і не надійшла в масове виробництво.

Свої смартфони з кнопками в Барселоні представили також BlackBerry та швейцарська компанія Punkt.

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