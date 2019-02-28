Не домовилися: що сталося під час переговорів Трампа та Кім Чен Ина?

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У Ханої пройшли переговори між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Лідер КНДР заявив, що зустріч з президентом США не відбулася б, якби він не хотів денуклеаризації. Однак саміт завершився раніше, ніж очікувалося: два лідери не змогли дійти згоди.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що переговори двох лідерів завершилися без будь-яких домовленостей. Сторони не змогли дійти згоди з головного питання - ядерного роззброєння. Проте вона назвала зустріч "хорошою і конструктивною". Лідери двох країн, за її словами, "обговорили різні шляхи по просуванню денуклеаризації", а "їхні команди з нетерпінням чекають зустрічі в майбутньому".

Саміт завершився раніше запланованого часу. Кортежі Трампа і Кім Чен Ина від'їхали від готелю, де два дні тривали переговори. Вони не оприлюднили спільної заяви та скасували спільний обід.

Прес-конференцію Трампа перенесли на годину раніше, і на ній президент США заявив, що американські санкції проти Північної Кореї збережуть, хоча КНДР хотіла, щоб їх зняли.

Як проходили переговори

Перший раунд переговорів лідерів США та Північної Кореї в ханойському готелі "Метрополь" відбувся напередодні. Другий - основний - день саміту почався в четвер вранці із зустрічі тет-а-тет. "Ми сьогодні посидимо за переговорами і проведемо чудовий діалог", - продемонстрував оптимізм Трамп на початку зустрічі. І підкреслив, що не збирається поспішати.

"З самого початку я говорив, що швидкість [досягнення угоди з КНДР] не така важлива для мене. Я дуже ціную відсутність випробувань ядерних ракет, та й будь-яких ракет. Дуже ціную це", - цитувало Трампа агентство Reuters. За словами американського президента, і для нього, і для Кім Чен Ина набагато важливіше укласти "правильну угоду".

Кім Чен Ин підтримав оптимістичний настрій Трампа. Відповідаючи на питання журналіста, чи впевнений він в угоді, через перекладача Кім заявив, що не може назвати себе песимістом. "У мене є відчуття, що результати будуть хорошими", - додав лідер КНДР.

Можливо, це перший випадок, коли Кім Чен Ин відповідав на питання іноземного журналіста, зазначає CNN в своєму "Твіттері".

"Мабуть, є такі люди, які дивляться, як ми чудово проводимо час, ніби це сцена з фільму фентезі. Ми вже так багато зробили, і настав час показати це", - додав Кім Чен Ин.

Під час переговорів лідери США і КНДР зробили коротку перерву, щоб прогулятися зеленим внутрішнім двориком готелю біля басейну. Коли вони вийшли до журналістів, один з репортерів запитав Кім Чен Ина, чи хоче він денуклеаризації.

"Якби я не був готовий зробити це, мене б зараз тут не було", - відповів він.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час перерви в переговорах лідери США і КНДР вийшли на коротку прогулянку

"Це, мабуть, найкраща відповідь, яку ви коли-небудь чули", - схвалив репліку Кім Чен Ина Трамп.

Кім Чен Ин не уточнив, як саме буде відбуватися денуклеаризація Корейського півострова, але сказав, що обговорював цю тему з американським лідером.

Вперше слова про можливу денуклеаризацію прозвучали на першій зустрічі президента США і північнокорейського лідера в червні 2018 року в Сінгапурі, але відтоді в переговорах між Вашингтоном і Пхеньяном великого прогресу не спостерігалося, нагадує Reuters.

Північна Корея не проводила випробувань ядерної зброї або балістичних ракет з кінця 2017 року.

Раніше США заявляли, що не будуть скасовувати американські санкції проти КНДР до досягнення успіху в переговорах про денуклеаризацію.

На зустрічі в Ханої Трамп заявив, що КНДР можуть вийти з ізоляції і стати економічно розвиненою країною, якщо укладуть угода.

Раніше Вашингтон заявляв, що Північна Корея повинна в односторонньому порядку відмовитися від своєї ядерної зброї, перш ніж почнуться розмови про будь-яке ослаблення санкцій. Ця умова категорично не влаштовує північнокорейську сторону.

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