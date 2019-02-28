Скандал з Укроборонпромом: Гладковський визнав, що Україна купує деталі в Росії

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Заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський прокоментував розслідування журналістів Bihus.Info і визнав, що Україна дійсно закуповує запчастини в Росії. Водночас він відкинув звинувачення про свою причетність до корупційних схем.

"Під час моєї роботи головою міжвідомчої комісії оборонно-промислового комплексу, коли ми відпрацьовували стратегію імпортозаміщення, нам на жаль, багато комплектуючих неможливо виробляти, бо це складно технологічно, і я справді підтверджую, що частину ми завозимо звідти, де вона виробляється", - каже він в ефірі телеканалу ZIK.

Така відповідь послідувала на питання глядачки, яка зателефонувала в ефір і розповіла, що не бачить "ніякої зради" в закупках з Росії, якщо це допомагає українським військовим.

"Це є дуже складне завдання, до якого залучені і наші спецслужби, - додав Гладковський. - Але не можу розкривати деталі - скажу, що люди виконують досить важливу місію, і вона іноді навіть ставить під загрозу їх життя. Нам головне, щоб ті танки, що відновлені, відремонтовані, модернізовані, щоб вони стріляли - це головне завдання оборонної промисловості".

Гладковський - один з ключових фігурантів журналістського розслідування Bihus.Info, в якому йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Все це відбувалося на фоні заяв найвищого керівництва держави про "імпортозаміщення" і відмову від поставок із Росії.

Автори розслідування називали це "багаторічною схемою вимивання сотень мільйонів гривень із українського оборонного комплексу".

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Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО. Це рішення підтримав, зокрема, президент України Петро Порошенко.

В ефірі телеканалу ZIK Гладковський також назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою провокації.

22-річний син Олега Гладковського, Ігор Гладковський, який теж фігурує в розслідуванні, заявив, що подасть на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації.

В Укроборонпромі ж кажуть, що журналісти Bihus.Info не вказали джерел її отримання і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних.

Національне антикорупційне бюро вже пообіцяло, що його детективи "проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері" та нададуть їй належну оцінку.

Водночас кандидат у президенти й голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про намір почати через це процедуру імпічменту президента Порошенка.

За її словами, викладені у матеріалах розслідування дії представників оточення президента підпадають під статтю 110 Карного кодексу "державна зрада".

Також пані Тимошенко заявила, що розпочинає збір підписів депутатів під проектом постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування "корупції президента на постачанні всього необхідного нашій армії".

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