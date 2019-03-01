Садовий знімається з виборів на користь Гриценка: чому тільки зараз

Копирайт изображения UNIAN Image caption Садовий знявся з президентських виборів на користь Гриценка

Кандидат у президенти від партії "Самопоміч" Андрій Садовий зніметься з виборів на користь Анатолія Гриценка. Про це він заявив під час брифінгу, який 1 березня пройшов у Києві.

"У нас є шанс обрати українського, антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення: я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку Анатолія Гриценка", - сказав Садовий.

"Я переконаний, що це рішення вплине на виборчий процес і дуже хотів би, щоб воно призвело до перемоги єдиного кандидата від демократичних сил", - заявив мер Львова.

Він додав, що вже наступного тижня зустрінеться з Гриценком і обговорить з ним умови їхньої політичної співпраці.

На рішення Садового майже одразу відреагував Анатолій Гриценко: "Дякую Андрію Садовому! Психологічно непросте, але чесне, відповідальне і державницьке рішення. Переможне рішення! Разом ми змінимо країну і дамо всім українцям позитивну перспективу!", - написав лідер "Громадянської позиції.

Ще вчора, 28 лютого, Садовий написав у своєму Facebook: "Йдучи на вибори, я чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі. Переконаний - єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти".

Незабаром Гриценко підтвердив, що зустрінеться з Садовим щодо висунення єдиної кандидатури на президентських виборах.

Очікувалося, що політики оголосять про об'єднання ввечері в четвер під час спільного ефіру на одному з телеканалів, але цього так і не сталося - рішення перенесли на наступний день.

Чому не раніше

Ще восени вважалося, що політики можуть піти на вибори, об'єднавши сили, проте вони так і не зійшлися на тому, хто кого має підтримати - Садовий Гриценка чи навпаки.

Головним аргументом Гриценка була більша підтримка виборців в соціологічних опитуваннях.

Садовий, своєю чергою, заявляв, що вважає це непереконливим аргументом: мовляв, передвиборча кампанія може переламати будь-які рейтинги.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Мер Львова заявляв, що думає про союз з іншими політсилами на парламентських виборах

"Президентська кампанія починається у січні, - пояснював Садовий свою позицію наприкінці минулого року. - Ми всі розуміємо, що кампанії часто ламають всі рейтинги. Тому я налаштований йти й перемагати. Президент України повинен бути один".

Своїм висуненням у президенти мер Львова дав зрозуміти, що переговори про можливе об'єднання з "Громадянською позицією" для участі у виборах завершилися безуспішно.

При цьому він додавав, що готовий до об'єднання з іншими політсилами вже напередодні парламентських виборів, які відбудуться в жовтні цього року.

"Для мене дуже важливо об'єднати і Вакарчука, і Гриценка, Демальянс, Силу людей, всі тверезо мислячі політичні структури, щоб ми на парламентські вибори ішли однією потужною командою і мали більшість в парламенті", - казав Садовий.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Анатолій Гриценко має більший рейтинг, ніж Андрій Садовий, але не входить до топ-5 кандидатів

Втім, експерти припускали, що мер Львова все ж завжди розглядав варіант об'єднання на користь Гриценка, а кандидатуру на пост президента висував, аби таким чином підвищити свою політичну вагу.

На користь цієї версії свідчить, зокрема, документ про політичний союз партій "Самопоміч" і "Демальянс", який на початку лютого оприлюднило видання "Українська правда".

За даними видання, лідери політсил - Андрій Садовий і Василь Гацько - підписали його ще в жовтні. В документі, зокрема, перераховуються потенційні політичні союзники політиків і прописана обіцянка підтримати того кандидата, який напередодні президентських виборів матиме найвищий рейтинг.

Що з рейтингами

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перший тур виборів президента відбудеться 31 березня 2019 року

Останні опитування показують, що ані лідер "Громадянської позиції", ані лідер "Самопомочі" наразі не входять до трійки лідерів передвиборчих перегонів.

За даними дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на початку лютого, Анатолія Гриценка на президентських виборах готові підтримати 6,4% виборців, тоді як за Андрія Садового голосуватимуть 1,4% опитаних.

Опитування, проведене спільно центром "Соціальний моніторинг", "Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка", компанією "Інфо Сапієнс" та Соціологічною групою "Рейтинг", продемонструвало схожий рівень підтримки політиків - 8,4% у Гриценка і 2,4% в Андрія Садового.

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