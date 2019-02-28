Верховна Рада розблокувала трансплантацію. Що буде далі?

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Верховна Рада у четвер, 28 лютого, розблокувала трансплантацію органів.

Операції з трансплантації, які можуть врятувати життя, вже не поза законом.

Спочатку для включення до порядку денного законопроекту 9461-д, який вирішує питання трансплантації, не вистачило семи голосів. Спікер парламенту Андрій Парубій тричі намагався включити його до порядку денного.

Пізніше депутати все ж змогли повернулися до цього законопроекту, віддавши 231 голос за законопроект вцілому.

"Те, що в Україні два місяці була заблокована трансплантація через законодавчий колапс, сьогодні цю помилку виправив парламент", - заявила після ухвалення закону депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко.

Чому трансплантація була заблокована?

В Україні вже два місяці заблоковані всі операції з трансплантації органів - і від родинних, і неродинних донорів.

Із січня в Україні почав діяти новий закон про трансплантацію, але система охорони здоров'я виявилась до нього не готовою - немає реєстру донорів і реципієнтів, не готові лікарі трансплант-координатори - зв'язкові між донором та реципієнтом.

Медики боялись, що за відсутності такого реєстру після проведення операцій їм можуть загрожувати карні справи. Адже старий закон про трансплантацію діяти вже перестав.

"За цих умов трансплантологам загрожує кримінальне провадження навіть при пересадженні нирки чи печінки від мами дитині", - каже Ірина Заславець із громадської організації іDonor. Пані Заславець збирала підписи сотень пацієнтів і лікарів під петицією до голови Верховної Ради Андрія Парубія із проханням розблокувати трансплантацію в Україні.

Відтермінувати дію нового закону і розблокувати пересадку органів мала Верховна Рада. 27 лютого комітет ВР з питань охорони здоров'я розглянув законопроект 9461-д, який розблоковує трансплантацію і рекомендував парламенту його невідкладно розглянути і ухвалити.

Що змінює новий закон?

"Закон 9461-д дозволяє робити операції трансплантації за відсутності реєстрів", - пояснювала один з авторів закону Ольга Богомолець.

Таким чином, депутати створили певний перехідний період до того часу, поки буде готовий і працюватиме реєстр донорів. Цей період триватиме до 1 січня 2020 року. До цього часу організація трансплантації здійснюватиметься на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

До початку роботи реєстру та протягом наступних трьох місяців з дня початку його роботи рішення про трансплантаціїю буде приймати консиліум лікарів.

Закон розширив перелік осіб, які можуть стати донорами кісткового мозку серед близьких родичів, і надав можливість сімейним лікарям отримати згоду на посмертне донорство від потенційних донорів.

За приблизними підрахунками МОЗ, в Україні близько 5 тис. людей потребують пересадки органів.

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