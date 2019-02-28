Українці застрягли в Делі: що з ними відбувається?

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Щонайменше 14 громадян України не змогли вилетіти з міжнародного аеропорту імені Ганді в Делі.

Через загострення конфлікту між Індією та Пакистаном там скасували низку авіарейсів. Українці заблоковані в аеропорті вже кілька годин і скільки часу вони там перебуватимуть, поки невідомо.

У вівторок, 26 лютого, Індія завдала авіаудару по пакистанській частині Кашміру, чим істотно загострила ситуацію в регіоні. Через це з 27 лютого Індія тимчасово закрила повітряний простір над чотирма штатами, а також скасувала низку рейсів з Делі.

Про проблеми українців одним із перших повідомив громадянин України Володимир Шабловський, який також перебуває в аеропорту, та не зміг сісти на свій рейс.

Українці мали квитки на рейс з Делі до Києва з пересадкою в Астані компанії Air Astana.

"На сьогодні планувалося три рейси до Києва з пересадкою в Астані. Коли ми підійшли до стійки реєстрації, була відповідь - соррі форсмажор, залиште приміщення. І деякі люди, мабуть, не розуміючи, що відбувається, залишилися за дверима. Дійсно без квитків їх не впустили до аеропорту", - повідомив пан Шабловський.

За словами Володимира, три рейси до Києва так і не змогли вилетіти з Делі. На летовищі залишилися кілька десятків українців. Деяким з них видали зворотні квитки на 5 березня.

Копирайт изображения Володимир Шабловський

Посол та консул України в Індії кажуть, що намагаються вирішити питання.

Посольство України в Індії направило листа компанії Air Astana, в якому розповіли про скарги українців на те, що їх силою намагалися виставити з аеропорту.

Вітчизняне МЗС радить українцям тимчасово утриматися від поїздок в окремі індійські штати.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання території Азад Кашмір, провінцій Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва. Громадянам України, які перебувають в Ісламській Республіці Пакистан, рекомендуємо виявляти підвищену пильність", - йдеться в повідомленні міністерства.

Українцям радять постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Ісламській Республіці Пакистан, а також неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів і військових.

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