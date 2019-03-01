Кір у світі: Україна лідер за захворюваністю
Кількість людей, які захворіли на кір в Україні є найбільшою у світі за результатами 2018 року, йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.
З посиланням на дані Всесвітньої організації з охорони здоров'я, ЮНІСЕФ повідомляє, що найбільший приріст випадків кору у 2018 році в порівнянні з 2017 роком спостерігався в Україні, Філіппінах та Бразилії.
Лише в Україні, у 2018 році було зареєстровано 35 120 випадків інфікування, що більше ніж у другого і третього місць разом узятих.
У Філіппінах зареєстрували 15 599 випадків у 2018 році, а в Бразилії - 10 262 випадки.
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"Час прокидатися. Ми маємо безпечну, ефективну й недорогу вакцину проти дуже заразного захворювання - вакцину, яка щороку рятувала майже мільйон життів протягом останніх двох десятиліть", - наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Холсман Фор.
98 країн світу повідомили про те, що у 2018 році кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж у 2017 році.
На думку ЮНІСЕФ, це свідчить про "зведення нанівець прогресу з подолання цього захворювання, якому дуже легко запобігти, але яке може бути смертельно небезпечним".
Організація нагадує, що кір - це дуже заразне захворювання, більш заразне, ніж Ебола, туберкульоз або грип.
Вірус може жити в приміщенні протягом двох годин після того, як інфікована людина залишила його. Він розповсюджується повітряно-крапельним шляхом та ушкоджує дихальні шляхи.
Специфічного лікування від кору не існує, тому саме вакцинація є єдиним способом захистити дітей.
Виконавча директорка ЮНІСЕФ наголошує, що у багатьох випадках захворюванню можна було запобігти.
"Хоча хвороба тут кір, дуже часто справжньою інфекцією є дезінформація, недовіра і самозаспокоєння. Ми повинні робити більше, щоб доносити правдиву інформацію до всіх батьків і допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину", - сказала пані Фор.
Що зараз в Україні?
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за січень-лютий 2019 року на кір в Україні захворіло більше 20 тисяч людей, з них більш ніж половина діти.
Загалом з початку спалаху кору померли 30 людей, з них дев'ятеро людей з початку цього року.
Медики нагадують, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору.
Найвищі показники захворюваності медики фіксують у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Київ.
Аби збільшити рівень імунізації серед тих дітей, які пропустили планові щеплення, у Львівській області - лідері за кількістю невакцинованих - з лютого працюють мобільні бригади, які проводять вакцинацію дітей.
Такі бригади проводять щеплення дітей віком 6-18 років у школах.
Щеплення робитимуть виключно за згоди батьків дітей.
З 1 лютого на Львівщині вакцинували 18 113 школярів. Про наміри вжити додаткових заходів з вакцинації оголосила і Вінницька область.
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МОЗ відзначає, що для подолання спалаху необхідно щонайменше 95% щепленого населення, тоді як за 2018 рік лише 91% дітей вакцинували у віці одного року.
Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом і може викликати серйозні ускладнення, серед яких пневмонія, вушна інфекція та запалення мозку, що в результаті може призвести до інвалідності та навіть смерті.
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