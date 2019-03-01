Кір у світі: Україна лідер за захворюваністю

Копирайт изображения Getty Images

Кількість людей, які захворіли на кір в Україні є найбільшою у світі за результатами 2018 року, йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.

З посиланням на дані Всесвітньої організації з охорони здоров'я, ЮНІСЕФ повідомляє, що найбільший приріст випадків кору у 2018 році в порівнянні з 2017 роком спостерігався в Україні, Філіппінах та Бразилії.

Лише в Україні, у 2018 році було зареєстровано 35 120 випадків інфікування, що більше ніж у другого і третього місць разом узятих.

У Філіппінах зареєстрували 15 599 випадків у 2018 році, а в Бразилії - 10 262 випадки.

"Час прокидатися. Ми маємо безпечну, ефективну й недорогу вакцину проти дуже заразного захворювання - вакцину, яка щороку рятувала майже мільйон життів протягом останніх двох десятиліть", - наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Холсман Фор.

98 країн світу повідомили про те, що у 2018 році кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж у 2017 році.

На думку ЮНІСЕФ, це свідчить про "зведення нанівець прогресу з подолання цього захворювання, якому дуже легко запобігти, але яке може бути смертельно небезпечним".

Організація нагадує, що кір - це дуже заразне захворювання, більш заразне, ніж Ебола, туберкульоз або грип.

Вірус може жити в приміщенні протягом двох годин після того, як інфікована людина залишила його. Він розповсюджується повітряно-крапельним шляхом та ушкоджує дихальні шляхи.

Специфічного лікування від кору не існує, тому саме вакцинація є єдиним способом захистити дітей.

Виконавча директорка ЮНІСЕФ наголошує, що у багатьох випадках захворюванню можна було запобігти.

"Хоча хвороба тут кір, дуже часто справжньою інфекцією є дезінформація, недовіра і самозаспокоєння. Ми повинні робити більше, щоб доносити правдиву інформацію до всіх батьків і допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину", - сказала пані Фор.

Що зараз в Україні?

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за січень-лютий 2019 року на кір в Україні захворіло більше 20 тисяч людей, з них більш ніж половина діти.

Загалом з початку спалаху кору померли 30 людей, з них дев'ятеро людей з початку цього року.

Симптоми кору: Висока температура

Головний біль

Нежить

Сухий кашель

Збільшення лімфовузлів

Запалення слизової оболонки очей

Пронос та блювота

Червоний висип - на 4-5-й день хвороби Джерело: МОЗ України

Медики нагадують, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору.

Найвищі показники захворюваності медики фіксують у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Київ.

Аби збільшити рівень імунізації серед тих дітей, які пропустили планові щеплення, у Львівській області - лідері за кількістю невакцинованих - з лютого працюють мобільні бригади, які проводять вакцинацію дітей.

Такі бригади проводять щеплення дітей віком 6-18 років у школах.

Копирайт изображения ЮНІСЕФ/2019/Олексій Філіпов Image caption З 1 лютого на Львівщині вакцинували 18 113 школярів

Щеплення робитимуть виключно за згоди батьків дітей.

З 1 лютого на Львівщині вакцинували 18 113 школярів. Про наміри вжити додаткових заходів з вакцинації оголосила і Вінницька область.

МОЗ відзначає, що для подолання спалаху необхідно щонайменше 95% щепленого населення, тоді як за 2018 рік лише 91% дітей вакцинували у віці одного року.

Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом і може викликати серйозні ускладнення, серед яких пневмонія, вушна інфекція та запалення мозку, що в результаті може призвести до інвалідності та навіть смерті.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.