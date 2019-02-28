Після хвилі страшних історій у ЗМІ деякі школи попередили батьків про небезпечного онлайн-монстра Момо, який залякує підлітків. Однак експерти кажуть, що це лише містифікація.

Персонаж з опуклими очима нібито з'являється в месенджері WhatsApp і підштовхує дітей до небезпечних "викликів" - наприклад, до завдання собі шкоди та самогубства.

Однак дитячі благодійні організації стверджують, що інформації про те, що хтось отримав подібне повідомлення або завдав собі шкоди, не було.

Вони вважають, що надто активна увага ЗМІ лише підживила цю страшну фейкову історію.

"Школи або поліція змушені попереджати про можливі ризики, пов'язані з Момо, що в свою чергу створило інформаційну хвилю, яка виявилась більшою за саму новину про Момо", - розповів кореспондент Guardian Джим Вотсон.

Хто така Момо?

Історії про Момо стали вірусними в соціальних медіа. Ними поділилися сотні тисяч людей, а газети висвітлюють на своїх сторінках.

Згідно з фейковим повідомленням, через месенджер WhatsApp до дітей звертається користувач, який стверджує, що його звати Момо. Підлітків нібито заохочують зберегти цей контакт і пропонують виконати певні завдання. При цьому просять не розповідати нічого іншим членам родини.

Британський центр з інтернет-безпеки заявив the Guardian, що ця інформація є фейком.

Кілька газетних статей стверджують, що з грою "Момо" пов'язані смерті 130 підлітків у Росії. Однак це не підтвердили відповідні органи.

Зображення Момо є насправді фотографією скульптури, створеної японською компанією Link Factory. Як повідомляє сайт поп-культури Know Your Meme, на неї вперше звернули увагу 2016 року.

"Міська легенда"

Сайт для перевірки фактів Snopes попередив, що хоч історія з Момо і була фейковою, статті та застереження можуть викликати стрес у дітей.

"Ця тема породила чутки, які можуть стати причиною для занепокоєння серед підлітків", - написав на сайті Девід Міккельсон.

Поліція Великої Британії не знає жодних випадків, коли діти завдали собі шкоди через Момо.

У британській благодійній організації NSPCC, що опікується захистом дітей, розповіли Guardian, що вони отримують більше дзвінків від видань, ніж від схвильованих батьків.

Що робити батькам?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Батькам варто більше говорити з дітьми про безпеку в інтернеті, радять правоохоронці

Поліція пропонує батькам не зосереджуватись на конкретному мемі Момо, а більше розповідати дітям про безпеку в інтернеті.

"Це останній і дуже виразний приклад того, що онлайн-спілкування є своєрідним мінним полем для дітей", - пишуть правоохоронці Північної Ірландії на своїй сторінці у Facebook.

Продюсер і телерадіоведучий Енді Робертсон сказав, що батькам варто не "ділитися застереженнями, які увічнюють і міфологізують цю історію".

"Краще зосередитись на позитивних порадах для дітей, займатись належним чином розробкою цифрових технологій і приділяти увагу інтерактивній взаємодії", - пояснив він.

Щоб уникнути зайвої тривоги, батькам варто обережно ділитись з іншими дорослими інформацією, яка може лише вкорінити цей міф.

Поліція закликає батьків:

Знати до чого їхні діти мають доступ онлайн

Переконатися, що діти знають, що не можна надавати особисту інформацію невідомим особам

Розповідати дітям, що ніхто не має право змушувати їх робити те, що вони не хочуть

Використовувати функцію батьківського контролю заради безпеки своїх дітей

Фахівці застерігають, що в цифровому світі постійно з'являються нові ігри та додатки, за якими іноді важко стежити дорослим. "Тому важливо, що батьки регулярно говорили з дітьми про ці ігри і ризики, які вони можуть нести", - кажуть в NSPCC.

Організація радить батькам звертати увагу, якщо їхні діти:

Стають дуже таємничими, особливо щодо того, що вони роблять онлайн

Багато часу проводять в інтернеті та соцмережах

Перемикають екрани на своїх пристроях, коли до них підходять дорослі

Здаються замкненими або сердитими після користування інтернетом або відправлення текстових повідомлень

Мають багато нових телефонних номерів або адрес електронної пошти на своїх пристроях

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.